Showbiz Việt không thiếu những pha "một bước thành sao" nhưng câu chuyện đổi đời từ một vai diễn 0 đồng cát-xê như Nhã Phương vẫn là trường hợp hiếm hoi. Từ một cái tên gần như vô danh, nữ diễn viên trở thành gương mặt được đông đảo khán giả yêu thích nhờ vai nữ chính trong Xin Lỗi Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò.

Ra mắt vào năm 2014, Xin Lỗi Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò không phải là dự án có kinh phí lớn hay dàn sao đình đám. Thế nhưng chính bộ phim truyền hình ngắn này lại trở thành bước ngoặt quan trọng nhất trong sự nghiệp của Nhã Phương. Ở thời điểm ấy, Nhã Phương tham gia dự án gần như vì đam mê và cơ hội được diễn, thậm chí không nhận cát-xê cho vai diễn này. Trước Xin Lỗi Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò, nữ diễn viên đã góp mặt trong hơn 10 dự án điện ảnh và truyền hình lớn nhỏ, song phần lớn đều là những vai mờ nhạt, chưa đủ để tạo dấu ấn rõ nét. Chính bộ phim ngắn kinh phí thấp này mới thực sự trở thành bước ngoặt lớn nhất, đưa cái tên Nhã Phương đến gần hơn với công chúng.

Hình ảnh cô gái bán bánh giò giản dị, cam chịu nhưng đầy cảm xúc đã giúp Nhã Phương ghi điểm mạnh mẽ. Sau khi phim phát sóng, nữ diễn viên nhanh chóng được khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh “hot girl bánh tráng trộn” - một cách gọi thân mật gắn liền với hình tượng đời thường, gần gũi mà cô xây dựng thành công trên màn ảnh.

Chỉ một năm sau Xin Lỗi Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò, Nhã Phương đã trở thành gương mặt phủ sóng dày đặc từ truyền hình đến điện ảnh. Cô ghi dấu ấn với chuỗi vai diễn hiền lành, giàu cảm xúc và lối diễn xuất tự nhiên, chạm tới người xem. Dù chỉ đảm nhận vai phụ trong Vừa Đi Vừa Khóc, Nhã Phương vẫn thu hút sự chú ý không kém, thậm chí có thời điểm còn lấn át cả cặp đôi chính. Trong khi đó, vai diễn nhiều chiều sâu ở Quả Tim Máu được xem là bước tiến quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành trong diễn xuất và cũng là màn chào sân đầy ấn tượng của Nhã Phương trên màn ảnh rộng.

Một sự thật thú vị là Nhã Phương từng được báo chí Hàn Quốc gọi bằng cái tên đầy thiện cảm: “Park Shin Hye Việt Nam”. Danh xưng này bắt nguồn từ năm 2014, khi Nhã Phương có cơ hội sang Hàn Quốc tham gia bộ phim truyền hình 12 Years Promise. Dù chỉ đảm nhận vai phụ, cô vẫn lọt vào “tầm ngắm” của truyền thông địa phương. Thời điểm phim lên sóng, nhiều bài viết tại Hàn đã ưu ái gọi Nhã Phương là “Park Shin Hye Việt Nam”, thậm chí đài JTBC còn đăng tải bài giới thiệu song ngữ Hàn - Việt, dành nhiều lời khen cho nhan sắc trong trẻo, đôi mắt giàu cảm xúc và gương mặt khả ái của nữ diễn viên Việt.

Trong 12 Years Promise, Nhã Phương vào vai Ha Mi - nữ thư ký trẻ trung, xinh đẹp và là người tình của giám đốc Joo Cheol Soo. Nhân vật của cô xuất hiện từ tập 2 và sở hữu khá nhiều phân đoạn nặng về tâm lý. Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình quyến rũ, Ha Mi còn là một cô gái mang nhiều tổn thương, luôn khao khát được yêu thương và chấp nhận đánh đổi hạnh phúc cá nhân khi rơi vào mối quan hệ sai trái với người đàn ông đã có gia đình. Phân cảnh Ha Mi bật khóc trong tuyệt vọng, tưởng rằng bị người tình bỏ rơi, từng trở thành một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất của bộ phim khi phát sóng.