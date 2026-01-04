Là phim điện ảnh đầu tiên mở đầu cho năm mới 2026 của rạp Việt, Ai Thương Ai Mến của đạo diễn Thu Trang đang trở thành đề tài gây sốt mạng xã hội. Ngoài phần nội dung "drama dồn dập" cùng dàn sao xịn sò, phim còn được quan tâm bởi những khoảnh khắc của cặp đôi chính Thu Trang - Ngọc Thuận, vô cùng ăn ý nhưng không ai dám "đẩy thuyền".

Tại một buổi giao lưu rạp phim, Ngọc Thuận cho biết thông qua Ai Thương Ai Mến, anh nhìn Thu Trang giống như vợ của mình. Chia sẻ của Ngọc Thuận tại sự kiện trở thành đề tài hot trên mạng xã hội, khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Bởi lẽ, Thu Trang vốn là bà xã của Tiến Luật ngoài đời, nên chia sẻ của Ngọc Thuận càng khiến người xem phải "rén" giùm.

Ngọc Thuận giật mình khi nhận ra mình "lỡ lời"

Biểu cảm "dằn mặt" hài hước của Tiến Luật

Ngọc Thuận gọi Thu Trang là "vợ"

Khán giả bình luận: - Ánh mắt chú Luật ngập sát khí. - Tiến Luật: Lát ra cổng gặp tui. - Tội anh Khả quá, đang nói hăng say nên quên mất. - Kiểu anh Luật gật đầu vậy thôi chứ xíu ra về là biết tay. - Trong phim đẹp đôi mà tui cũng không dám ship, chồng người ta ngồi kế bên luôn.

Điều đáng nói là tại buổi giao lưu, Tiến Luật cũng có mặt. Sau khi Ngọc Thuận cất lời, phản ứng "liếc xéo" của Tiến Luật khiến ai nấy dở khóc dở cười, khi anh không ngờ rằng vợ mình giờ lại thành "vợ người ta" nhanh chóng như vậy.

Trên phim Ai Thương Ai Mến, Thu Trang và Ngọc Thuận có tuyến tình cảm với nhau. Nhân vật Hai Mến của Thu Trang "rơi vào lưới tình" với cậu cả Khả vốn có bản tính ăn chơi. Cậu Khả đã tìm mọi cách để ở bên Hai Mến, bao gồm việc mang cô về làm người hầu để có cớ gần gũi hơn. Dần dà, cả hai nên duyên với nhau nhưng mọi đau khổ, biến cố cũng bắt đầu nảy sinh.

Nhiều khán giả ấn tượng với nét điển trai, diễn xuất nhập tâm của Ngọc Thuận trong lần hiếm hoi đóng điện ảnh. Hình ảnh cậu Khả si tình nhưng cũng "red flag" trở nên thu hút, lại có nhiều tương tác "hợp cạ" với Hai Mến. Dù là lần đầu đóng cặp đôi nhưng Thu Trang và Ngọc Thuận vẫn được khen đẹp đôi, ăn ý nhất là ở giai đoạn sau của phim khi hai người đã trưởng thành hơn.

Trong khi đó, Tiến Luật cũng tham gia phim Ai Thương Ai Mến do bà xã đóng chính làm đạo diễn. Chỉ đóng vai phụ với vài cảnh ít ỏi, Tiến Luật vẫn gây chú ý nhờ diễn xuất có duyên như thường. Anh cũng "hộ tống" vợ đi tham gia cinetour, tung nhiều mảng miếng khuấy động khán giả. Nam nghệ sĩ còn đùa rằng đóng phim này anh không có đồng cát-xê nào, và cũng không dám đòi hỏi đạo diễn.

Ai Thương Ai Mến đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.