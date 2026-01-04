Theo QQ, mới đây, nam diễn viên Trần Mục Trì bị bắt gặp xuất hiện cùng một người phụ nữ đã mang thai. Truyền thông Trung Quốc cho biết ngôi sao phim Phong Thần chưa chia tay với nữ đại gia Trần Băng, thậm chí cô còn đang mang bầu.

Trần Mục Trì khiến khán giả không nhận ra khi xuất hiện với bộ râu rậm che gần hết mặt. Trạng thái của nam diễn viên xộc xệch thiếu chỉn chu, khác hẳn hình ảnh hào hoa phong nhã thường thấy.

Khó nhận ra Trần Mục Trì với trạng thái bệ rạc, thiếu chỉn chu.

Trần Mục Trì bị tố cáo có đời sống riêng tư hỗn loạn từ cuối năm 2023. Từ đó đến nay đã hơn 2 năm, nam diễn viên vắng bóng trên màn ảnh, sự nghiệp và danh tiếng lụi tàn nhanh chóng. Theo QQ, hiện tại, nam diễn viên không có lời mời đóng phim. Anh vẫn muốn hoạt động nghệ thuật nhưng tiếng tăm bị hủy hoại, khán giả và cả nhà sản xuất đều quay lưng. Nhiều người cảm thấy đáng tiếc khi sự nghiệp của Trần Mục Trì sụp đổ quá nhanh, trong khi anh là một diễn viên đầy tiềm năng.

Trần Mục Trì sinh năm 1997, sở hữu ngoại hình nam tính, mạnh mẽ cuốn hút, hình tượng khác hẳn với dàn diễn viên nam gầy gò mảnh mai đang nổi tiếng hiện nay của Cbiz. Nam diễn viên được biết đến nhiều với vai thái tử Ân Giao trong phim điện ảnh Phong Thần . Tác phẩm này đạt doanh thu lên tới 3 tỷ NDT trong phần đầu tiên, vì vậy có thể nói Trần Mục Trì có mở đầu khá suôn sẻ.

Trần Mục Trì được yêu thích với vai Thái Tử Ân Giao trong Phong Thần

Thời điểm đó, Trần Mục Trì và Vu Thích là hai cái tên nổi nhất đoàn phim, được các nhà sản xuất săn đón

Theo QQ , đạo diễn Ô Nhĩ Thiện có yêu cầu rất khắt khe với dàn nam thần trong phim Phong Thần . Họ phải vào trại huấn luyện trong 6 tháng để tập cưỡi ngựa, thực hiện các động tác võ thuật, rèn luyện thân thể. Trong quá trình phim làm hậu trường kéo dài vài năm, đạo diễn còn yêu cầu các diễn viên hạn chế đóng phim, ít xuất hiện trước truyền thông để giữ sự mới mẻ với công chúng. Chính vì vậy, sự thành công của phim Phong Thần 1 được đánh đổi bằng nỗ lực rất lớn kéo dài 3-4 năm của dàn diễn viên.

Khi xuất hiện trong phim, Trần Mục Trì có màn khoe cơ bắp rắn chắc hấp dẫn trong điệu múa truyền thống thời nhà Thương. Vai diễn của anh cũng là nhân vật tạo bước ngoặt trong phần 1 khi cố gắng giết Đát Kỷ để thức tỉnh nhà vua. Thái tử Ân Giao là vai diễn quan trọng trong series Phong Thần. Vai diễn này được Trần Mục Trì thể hiện khá tốt. Nam diễn viên có ngoại hình rắn rỏi, khí chất sáng sủa, được ví là "tiểu Bành Vu Yến".

Ngoài Phong Thần, Trần Mục Trì còn được yêu thích với vai diễn hoàng tử ma giới Trào Phong si tình trong phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường (2022).

Trần Mục Trì còn được yêu thích với Phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

Thành công liên tiếp giúp Trần Mục Trì được đánh giá cao, nhiều người cho rằng anh chính là tương lai của điện ảnh, truyền hình Trung Quốc

Nhờ đó, nam diễn viên được đẩy lên đóng vai chính trong phim cổ trang T hiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai . Thế nhưng, ngay lúc danh tiếng rực rỡ nhất, Trần Mục Trì vướng scandal lợi dụng tình cũ, lộ cả ảnh nhạy cảm với đạo diễn.

Tháng 11/2023, nam diễn viên bị tố từng kết hôn với một phú bà hơn 7 tuổi. Cô là phó giám đốc sản xuất của Phong Thần 1, ngoài ra kiêm cả trợ lý đạo diễn Ô Nhĩ Thiện. Nhờ vào quyền lực của vợ cũ mà Trần Mục Trì dễ dàng nhận được vai diễn quan trọng trong Phong Thần 1 .

Đáng nói là trong thời gian hôn nhân, Trần Mục Trì vẫn có quan hệ tình ái, nhận tiền của nam diễn viên Ngô Sở Nhất. Cả hai quen nhau từ khi còn chưa có danh tiếng, Ngô Sở Nhất đi làm người mẫu, kinh doanh để chu cấp cho Trần Mục Trì. Theo Ngô Sở Nhất, chính Trần Mục Trì là người chủ động trước trong mối quan hệ đồng tính này.

Trần Mục Trì sụp đổ hình tượng vì luôn sống nhờ vào những người tình, lấy vợ để thăng tiến trong sự nghiệp vì hôn nhân của nam diễn viên chỉ kéo dài hơn một năm.

Trần Mục Trì bị tố lợi dụng quan hệ tình ái của cả nam lẫn nữ để tiến thân

Bên cạnh đó, khán giả phát hiện ra, dù có lịch sử tình trường phong phú nhưng Trần Mục Trì còn giả ngây thơ. Trên phim trường Tinh Lạc Ngưng Thành Đường, nam diễn viên khẳng định chưa có nhiều kinh nghiệm hôn, nên ngượng ngùng không biết thực hiện cảnh quay như thế nào.

Với những bê bối như vậy, khán giả Trung Quốc yêu cầu tẩy chay Trần Mục Trì. Họ chỉ trích nam diễn viên sống thực dụng, nhân cách tệ hại, không xứng đáng xuất hiện trên màn ảnh.

Hiện tại, Trần Mục Trì được cho là sống dựa vào phú bà Trần Băng. Cô là nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng, được tiết lộ có khối tài sản lên tới 3 tỷ NDT. Nam diễn viên bị chê là "trạn vương", "ở rể".

Ngôi sao sinh năm 1997 dần biến mất trong mắt khán giả