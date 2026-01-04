Theo Sina, tối 3/1, mạng xã hội chấn động trước những tiết lộ về đời tư của các sao nam, từ một hot girl có tên Tư Hiểu Địch, có nickname là "iamroosie" (còn được gọi "Hồng tỷ"). Trong đó, nhân vật gây thất vọng nhất là nam ca sĩ, diễn viên Lộc Hàm, mối quan hệ giữa Lộc Hàm và Tư Hiểu Địch khiến công chúng quan tâm vì khi đó anh đang hẹn hò với Quan Hiểu Đồng.

Lộc Hàm vốn là ngôi sao được khen ngợi nam tính, chính trực, có cách hành xử lịch thiệp và "đáng mặt đàn ông" khi công khai chuyện tình cảm với Quan Hiểu Đồng khi đang ở thời kỳ đỉnh cao danh tiếng. Thế nhưng, việc anh bị nghi ngờ ngoại tình phản bội bạn gái khiến hình tượng "bạn trai quốc dân" của Lộc Hàm sụp đổ.

"Tứ đại đỉnh lưu" Trung Quốc thì ba người Lý Dịch Phong, Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm đều vướng phốt nặng

Vì vậy, cư dân mạng tổng kết trong nhóm "tứ đại đỉnh lưu" (4 sao nam có lưu lượng truy cập cao nhất Trung Quốc) bao gồm Dương Dương, Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm, Lý Dịch Phong thì chỉ còn lại Dương Dương là người chưa vướng vào tai tiếng tình ái, vi phạm các vấn đề về đạo đức pháp luật.

Trước đó, Ngô Diệc Phàm bị phong sát vì phạm tội ấu dâm, cưỡng hiếp, môi giới mại dâm và bị phạt tù 13 năm. Lý Dịch Phong bị bắt vì mua dâm, sau đó lộ clip 18+ cũng bị cấm sóng. Hiện tại, Lộc Hàm gây thất vọng vì ngoại tình. Cuối cùng, Dương Dương trở thành người duy nhất vẫn còn hoạt động nghệ thuật bền bỉ và không vướng phải scandal lớn.

Theo Sina, Dương Dương cũng ít khi vướng phải các tin đồn tình ái không trong sạch như mua dâm hay quan hệ lăng nhăng. Nam diễn viên chưa từng công khai bạn gái. Dù vướng tin hẹn hò, đối tượng của anh thường là các ngôi sao nữ, bạn diễn cùng phim, vì đóng chung trong nhiều tháng nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, 15 năm hoạt động trong giới giải trí, nam diễn viên chưa từng bị các bạn diễn nữ chỉ trích hay bóng gió chê trách.

Chính vì vậy, nhiều khán giả tin rằng Dương Dương là "thành trì cuối cùng về đạo đức", "hy vọng cuối cùng của giới giải trí", nếu như nam diễn viên Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên cũng vi phạm pháp luật hay đạo đức, công chúng không còn niềm tin vào Cbiz nữa.

Dương Dương luôn đứng ngoài các scandal tình ái lớn

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người cho rằng "Dương Dương là sách giáo khoa sinh tồn trong giới giải trí", anh luôn hành xử chừng mực lịch thiệp, sống kín tiếng và không công khai các vấn đề cá nhân, những câu chuyện tình yêu của Dương Dương phần lớn là tin đồn chưa từng xác thực hay được chính anh công khai. Vì vậy, nam diễn viên ít tai tiếng hơn.

Về sự nghiệp, Dương Dương cũng là ngôi sao chăm chỉ và hiểu rõ thực lực của bản thân. Anh nắm trong tay những dự án thành công như Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Toàn Chức Cao Thủ, Thiếu Nữ Toàn Phong, Đạo Mộ Bút Ký.

Năm 2025, dự án Phàm Nhân Tu Tiên của Dương Dương đạt hiệu quả chiếu tốt, giúp anh thu về hàng triệu người hâm mộ nam và khôi phục danh tiếng sau phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi.

Dương Dương sống kín tiếng và được đánh giá là người trong sạch bậc nhất trong số các tài tử Trung Quốc

Nam diễn viên là niềm hy vọng của khán giả vào đạo đức của nghệ sĩ