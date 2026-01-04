Mảng phim truyền hình năm 2026 rất đáng chờ đợi với hàng loạt phim mới, sự trở lại của mùa phát sóng mới với dàn sao hội tụ trên các kênh sóng, nền tảng trực tuyến.

Bộ 3 trụ cột của HBO là mùa 3 của House of the Dragon (được trông đợi sẽ lên sóng từ nửa cuối năm 2026), mùa 3 của loạt phim 18+ về lứa tuổi vị thành niên Euphoria và sự ra mắt mùa phim tiền truyện mới mang tên A Knight of the Seven Kingdoms. Không có rồng, phép thuật, hay những trận chiến quy mô lớn đây là series phim chủ yếu tập trung vào người dân thường ở Westeros hơn là giới quý tộc.

A Knight of the Seven Kingdoms (Ảnh: HBO)

Emma D'Arcy trong mùa ba của 'House of the Dragon' (Ảnh: HBO)

Bộ phim bội thu giải thưởng Emmy - The Pitt - cũng trở lại với mùa thứ 2 cùng các vấn đề mang tính thời sự nóng bỏng trong mảng đề tài y khoa.

Phim The Pitt (Ảnh: HBO)

Netflix thì không bỏ lỡ cơ hội để khẳng định vị thế dẫn đầu với sự trở lại ngay trong tháng 1 của series phim Bridgerton. Phần 1 mùa 4 ra mắt vào ngày 29/1 sẽ khiến khán giả nữ thêm một lần thổn thức với câu chuyện tình cảm lãng mạn gợi nhớ đến cổ tích về nàng Lọ Lem.

Sophie Baek (Yerin Ha) là một người hầu gái thuộc tầng lớp thấp hơn trong xã hội. Khi tham dự buổi dạ hội hóa trang, đeo chiếc mặt nạ bạc Sophie đã gieo thương nhớ cho chàng trai quý tộc có tư tưởng tự do, phóng khoáng, từng không muốn ràng buộc bởi các cam kết trong mối quan hệ tình ái.

Mùa 4 Bridgerton gợi nhớ đến câu chuyện cổ tích về Lọ Lem (Ảnh: Netflix)

“Chúng ta bắt đầu với một mô típ nhân vật quen thuộc đến mức đã thấy hàng triệu lần, đó là một cô hầu gái đem lòng yêu một người có địa vị cao hơn mình,” nhà sản xuất kiêm đạo diễn của Bridgerton, Jess Brownell, chia sẻ trong cuộc trò chuyện với Entertainment Weekly. “Nhưng tôi nghĩ rằng trong nhiều câu chuyện cổ tích kiểu như vậy , Lọ Lem thường là một nàng công chúa yếu đuối cần được giải cứu. Còn Sophie Baek thì không phải vậy. Chúng ta sẽ được chứng kiến một cô gái trẻ rất mạnh mẽ cố gắng tự quyết định số phận của mình và can đảm để tin tưởng và mơ ước về một cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Với một câu chuyện tình yêu vượt qua rào cản xã hội, mùa 4 Bridgerton cũng cho phép loạt phim tập trung vào các nhân viên theo những cách chưa từng có trước đây. “Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều về việc khai thác câu chuyện về những tầng lớp khác trong xã hội và điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tông giọng tổng thể của chương trình và tôi nghĩ, thực tế, nó hòa quyện một cách liền mạch vào các chủ đề mà chúng tôi đang cố gắng khám phá trong mùa này” - Brownell nói.

Mùa 4 được chia làm 2 phần, mang đến câu chuyện tình yêu của cặp đôi chính mới (Ảnh: Netflix)

Mùa 4 của Bridgerton được chuyển thể chủ yếu từ An Offer From a Gentleman- cuốn thứ ba trong bộ sách của tác giả Julia Quinn. Trả lời phỏng vấn Entertainment Weekly, Brownell gọi đây là "cuốn sách dễ chuyển thể nhất" từ trước đến nay. "Nó thực sự rất phù hợp với cấu trúc truyền hình cho một câu chuyện tình yêu. Có rất nhiều tình tiết phong phú tạo nên những xung đột hấp dẫn và những tình huống gay cấn. Tôi nghĩ người hâm mộ sẽ rất vui khi thấy khá nhiều tình tiết từ cuốn sách xuất hiện trong phim".

Hình ảnh trong mùa 4 Bridgerton (Ảnh: Netflix)

Nhân vật mới bước chân vào thế giới Bridgerton là Yerin Ha - người từng có vai diễn trong Halo của Paramount+ (2022-2024) và The Survivors của Netflix (2025). Mặc dù mùa phim sẽ tập trung vào mối tình chớm nở của cô với Benedict, nhưng cũng sẽ làm nổi bật mối quan hệ của nữ chính với hai người chị Rosamund (Michelle Mao) và Posy (Isabella Wei) và mẹ, Araminta (Katie Leung). Nguồn gốc Á của các diễn viên tiếp tục làm đa dạng thêm cho tuyến nội dung của Bridgerton - loạt phim tiên phong trong việc xóa nhòa những ranh giới, định kiến về sắc tộc.

Màn ảnh nhỏ năm 2026 cũng sẽ chứng kiến lời chia tay của những bộ phim thu hút được lượng người hâm mộ cực lớn. Đó là Outlander - phim du hành thời gian khép lại ở mùa 8 và The Boys - phim siêu anh hùng với màu sắc đen tối, giễu nhại với mùa 5 đồng thời là mùa cuối.

Mùa cuối The Boys lên sóng vào 8/4 (Ảnh: Prime Video)

Năm 2026, danh sách phim truyền hình được mong đợi nhất còn có phiên bản mới của Little House on the Prairie (Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên) cùng các phim chuyển thể từ tiểu thuyết văn học kinh điển như East of Eden (Phía đông vườn địa đàng) (với Florence Pugh, Christopher Abbott và Mike Faist) và Pride and Prejudice (Kiêu hãnh và định kiến) (với Emma Corrin và Jack Lowden).