Clip HOT: Hoa hậu Vbiz té ngã trên sân khấu trao giải nhưng người ngại lại là Steven Nguyễn

Tối 10/1 tại một sự kiện tại TP.HCM, khoảnh khắc giữa Steven Nguyễn và Thiên Ân trở thành chủ đề nhận được sự quan tâm lớn. Cụ thể, khi Thiên Ân bước lên bục sân khấu nhận cúp giải thưởng, cô nàng đã vô tình vấp chân ở bậc thang và "vồ ếch" ngay trước hàng trăm khách mời. Steven Nguyễn ở ngay bên cạnh đã đỡ nàng hậu kịp thời và đi cùng ra trung tâm sân khấu.

Thiên Ân "vồ ếch" được Steven Nguyễn đỡ bên cạnh (Nguồn: HÓNG SAO VBIZ)

Đáng nói, Steven Nguyễn còn thể hiện sự tinh tế khi cố gắng kéo dây váy Thiên Ân bị tụt quá phần vai. Song, Thiên Ân có vẻ đã khéo léo chỉnh lại dây váy bởi đây là thiết kế ban đầu của trang phục. Hoá ra, chiếc váy vốn đã có phần dây váy tụt để tao hiệu ứng trễ vai. Váy trễ vai thường có phần cổ được hạ thấp, không có dây váy nên Steven Nguyễn "nhầm nhọt" chút cũng là điều dễ hiểu.

Điểm cộng là bộ đôi đều sáng bừng lễ trao giải. Thiên Ân xuất hiện với tạo hình vừa gợi cảm, vừa sang trọng. Nhan sắc của nàng hậu chưa từng gây thất vọng, đặc biệt qua cam thường, Thiên Ân vẫn đẹp nét căng. Steven Nguyễn diên bộ suit lịch lãm, khoác ngoài là áo trench coat matching, tao nên một tổng thể hài hoà và cuốn hút.

Khoảnh khắc Thiên Ân vấp ngã ngay trên sân khấu trao giải nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội, nhưng nhân vật khiến netizen "đỏ mặt giùm" lại là Steven Nguyễn. Nam diễn viên vô tình rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi chiếc váy trễ vai của nàng hậu vốn là… thiết kế có chủ ý. Nhiều cư dân mạng vừa bật cười vì sự đáng yêu, vừa dành lời khen cho cách ứng xử tinh tế của Steven Nguyễn, trong khi Thiên Ân tiếp tục ghi điểm với vẻ bình tĩnh, xử lý sự cố khéo léo và nhan sắc không góc chết.

Một số bình luận của netizen: - Trời ơi, ảnh còn chỉnh tay dây váy nữa dù không hữu ích lắm. - Steven Nguyễn 100 điểm tinh tế, Thiên Ân 1000 điểm visual. - Ổng không hiểu đó là thiết kế chiếc váy nhưng vẫn tuyên dương sự ga lăng của ổng. - Ngại hết cả Steven Nguyễn. - Cái khúc ổng kéo dây váy mắc cười thật sự.

Đoàn Thiên Ân - Miss Grand Vietnam 2022, nổi tiếng trong làng sắc đẹp Việt trước khi bước chân vào diễn xuất. Sau khi đăng quang và gặt hái thành tích top 20 tại Miss Grand International 2022, cô dành nhiều tâm sức cho con đường nghệ thuật thứ bảy và lần đầu thử sức thành công ở lĩnh vực điện ảnh với vai chính trong phim Công Tử Bạc Liệu và Nụ Hôn Bạc Tỷ vào đầu 2025. Đây là 2 vai diễn lớn giúp cô ghi dấu ấn với khán giả. Được biệt, Thiên Ân đang đảm nhận vai chính trong dự án phim điện ảnh Thơ Tình Gởi Ma-sơ - hợp tác với NSND Lê Khanh và Thanh Sơn, dự kiến ra rạp vào tháng 4/2026.

Steven Nguyễn (tên thật Nguyễn Huy, sinh năm 1991) là một trong những gương mặt diễn viên Việt Nam được nhắc đến nhiều nhất sau thành công vang dội của Mưa Đỏ (2025). Nhân vật Quang do Steven Nguyễn đảm nhận trở thành một trong những điểm sáng nổi bật nhất của phim, đưa tên tuổi anh lên một tầm mới trong làng điện ảnh.

Không dừng lại ở đó, năm 2025-2026 đánh dấu giai đoạn bùng nổ với hàng loạt dự án mới của nam diễn viên. Anh tham gia dự án điện ảnh Trại Buôn Người, vào vai nam chính với nhiều cảnh quay hành động và tâm lý phức tạp, dự kiến ra rạp đầu năm 2026. Bên cạnh đó, Steven còn tái xuất màn ảnh nhỏ với vai Kiên - chiến sĩ cứu hộ trong phim truyền hình giờ vàng Không Giới Hạn dự kiến lên sóng từ tháng 1/2026, tiếp tục khẳng định sự hiện diện dày đặc của anh trên cả hai lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình.