Tối 4/12, TP.HCM rộn ràng hơn bình thường khi buổi họp báo ra mắt bộ phim 96 Phút Sinh Tử chính thức diễn ra. Đây là bom tấn điện ảnh từng dẫn đầu phòng vé Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), quy tụ nhiều diễn viên thực lực như Lâm Bách Hoành, Tống Vân Hoa, Vương Bá Kiệt, Lý Lý Nhân, Diêu Dĩ Đề, Thái Phàm Hi. Tại thảm đỏ, không chỉ ekip làm phim xứ Đài mà dàn lồng tiếng phiên bản tiếng Việt khủng nhất nhì Vbiz cũng có mặt như Thái Hoà, Tiến Đạt, Thanh Sơn, Tiểu Vy, Thiên Ân, Tuấn Ngọc, Phương Nam...

Dàn sao quy tụ tại thảm đỏ ra mắt phim

Thu hút mọi ánh nhìn giữa đại tiệc toàn sao là sự xuất hiện của Tiểu Vy. Người đẹp gen Z diện bộ đầm trắng chấm bi giản dị, càng tôn thêm sắc vóc "trời cho" của mình. Hiếm khi mới tạo kiểu để mái, Tiểu Vy lần này trông vừa khác lạ, vừa nữ tính và thanh thuần. Visual ngoài đời của nàng hậu chấp hết mọi thảy cam thường, không gì làm khó được khuôn mặt tỷ lệ vàng của mỹ nhân 2x.

Tiểu Vy xinh đẹp hết phần người khác

Tiểu Vy nổi bật giữa rừng sao nhờ sắc vóc chuẩn chỉnh

Gây chú ý không kém là Thiên Ân, đặc biệt khi đây là lần lộ diện đầu tiên sau drama "đá xéo" trên MXH mấy ngày qua. Cô nàng mặc trang phục đen từ đầu tới chân, kheo vẻ thanh lịch và diễm lệ trước ống kính. Thần thái và vẻ đẹp của Thiên Ân mang đến nguồn năng lượng tươi trẻ và rạng rỡ khiến người bên cạnh cũng phải lu mờ.

Thiên Ân rạng rỡ, tươi tắn sau drama "đá xéo"

Ngoài ra, "nam thần xứ Đài" Lâm Bách Hoành cũng là nhân tố nổi bật trên thảm đỏ sự kiện. Anh chàng ăn diện tối giản nhưng không kém phần bảnh bao và lịch lãm. Người hâm mộ bày tỏ sự ghen tỵ trước làn da trắng phát sáng, mịn màng của anh chàng dù đã gần chạm ngưỡng tứ tuần. Quả thực, diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) vẫn thuộc hàng cực phẩm được hội chị em mê đắm đuối.

Lâm Bách Hoàng visual "hack tuổi" khiến chị em mê đắm

Lâm Bách Hoành khoe visual "hack tuổi" khi đã ngấp nghé tứ tuần

Một số hình ảnh khác ở sự kiện:

Thái Hoà

Tiến Đạt

Phương Nam

Lợi Trần

Tuấn Ngọc

Khoảnh khắc Phương Nam và Lâm Bách Hoành ôm nhau gây chú ý

Lý Lý Nhân