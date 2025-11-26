Tối 26/11, buổi họp báo ra mắt dự án Phòng Trọ Ma Bầu đã chính thức khai màn ở TP.HCM, lôi kéo sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Xuất hiện ở sự kiện lần này là dàn sao hot của showbiz Việt như Kim Tuyến, Huỳnh Phương, Cát Phượng, Quyên Qui, Phương Lan, Quỳnh Lí, Tú Vi… biến chương trình trở thành thảm đỏ hot nhất hôm nay.

Thu hút mọi ống kính qua mỗi sải chân là đại mỹ nhân Kim Tuyến. Nữ NSƯT góp mặt trong bộ đầm trắng ren thanh lịch, mang đến sự quý phái nhưng không kém phần sang trọng. Qua ống kính cam thường, Kim Tuyến hiện lên đẹp ngút ngàn, mang đậm nét Á Đông vô cùng bắt mắt. Cô thân thiện giao lưu với người hâm mộ và cánh báo chí, khoe nụ cười nhẹ nhàng gây xao xuyến.

Một nhân vật khác để lại ấn tượng mạnh hơn không kém là Quyên Qui. Không ai bảo ai, Quyên Qui cũng diện đầm trắng trang nhã như Kim Tuyến, nhưng nhấn nhá với thiết kế cut out lấp ló vòng 1 căng tròn. Người đẹp gen Z ghi điểm với sắc vóc trẻ trung, tràn đầy năng lượng, giúp bầu không khí thêm thoải mái.

