Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Kim Tuyến đẹp đến nỗi bị fan vây kín, một mỹ nhân Genz khoe vòng 1 nóng bỏng mắt

Bạch Khởi - Ảnh: Viết Thanh - Clip: Team sự kiện, Theo Đời sống Pháp luật 20:47 26/11/2025
Thảm đỏ ra mắt phim Phòng Trọ Ma Bầu thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ với dàn sao được yêu thích trong showbiz Việt.

Tối 26/11, buổi họp báo ra mắt dự án Phòng Trọ Ma Bầu đã chính thức khai màn ở TP.HCM, lôi kéo sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Xuất hiện ở sự kiện lần này là dàn sao hot của showbiz Việt như Kim Tuyến, Huỳnh Phương, Cát Phượng, Quyên Qui, Phương Lan, Quỳnh Lí, Tú Vi… biến chương trình trở thành thảm đỏ hot nhất hôm nay. 

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Kim Tuyến đẹp đến nỗi bị fan vây kín, một mỹ nhân Genz khoe vòng 1 nóng bỏng mắt- Ảnh 1.

Dàn sao hội tụ tại họp báo ra mắt phim Phòng Trọ Ma Bầu

Toàn cảnh thảm đỏ ra mắt phim Phòng Trọ Ma Bầu

Thu hút mọi ống kính qua mỗi sải chân là đại mỹ nhân Kim Tuyến. Nữ NSƯT góp mặt trong bộ đầm trắng ren thanh lịch, mang đến sự quý phái nhưng không kém phần sang trọng. Qua ống kính cam thường, Kim Tuyến hiện lên đẹp ngút ngàn, mang đậm nét Á Đông vô cùng bắt mắt. Cô thân thiện giao lưu với người hâm mộ và cánh báo chí, khoe nụ cười nhẹ nhàng gây xao xuyến.  

Kim Tuyến bị fan bao vây giữa thảm đỏ

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Kim Tuyến đẹp đến nỗi bị fan vây kín, một mỹ nhân Genz khoe vòng 1 nóng bỏng mắt- Ảnh 2.

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Kim Tuyến đẹp đến nỗi bị fan vây kín, một mỹ nhân Genz khoe vòng 1 nóng bỏng mắt- Ảnh 3.

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Kim Tuyến đẹp đến nỗi bị fan vây kín, một mỹ nhân Genz khoe vòng 1 nóng bỏng mắt- Ảnh 4.

Kim Tuyến đẹp tuyệt trần, nổi bần bật giữa vòng vây người hâm mộ

Một nhân vật khác để lại ấn tượng mạnh hơn không kém là Quyên Qui. Không ai bảo ai, Quyên Qui cũng diện đầm trắng trang nhã như Kim Tuyến, nhưng nhấn nhá với thiết kế cut out lấp ló vòng 1 căng tròn. Người đẹp gen Z ghi điểm với sắc vóc trẻ trung, tràn đầy năng lượng, giúp bầu không khí thêm thoải mái. 

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Kim Tuyến đẹp đến nỗi bị fan vây kín, một mỹ nhân Genz khoe vòng 1 nóng bỏng mắt- Ảnh 5.

Quyên Qui khoe vòng 1 căng tròn, lấp ló sau mái tóc dài gợn sóng

Một số hình ảnh tại buổi họp báo: 

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Kim Tuyến đẹp đến nỗi bị fan vây kín, một mỹ nhân Genz khoe vòng 1 nóng bỏng mắt- Ảnh 6.

Cát Phượng

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Kim Tuyến đẹp đến nỗi bị fan vây kín, một mỹ nhân Genz khoe vòng 1 nóng bỏng mắt- Ảnh 7.

Thuận Nguyễn

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Kim Tuyến đẹp đến nỗi bị fan vây kín, một mỹ nhân Genz khoe vòng 1 nóng bỏng mắt- Ảnh 8.

Hứa Minh Đạt

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Kim Tuyến đẹp đến nỗi bị fan vây kín, một mỹ nhân Genz khoe vòng 1 nóng bỏng mắt- Ảnh 9.

Hoàng Mập

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Kim Tuyến đẹp đến nỗi bị fan vây kín, một mỹ nhân Genz khoe vòng 1 nóng bỏng mắt- Ảnh 10.

MC Thanh Bạch

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Kim Tuyến đẹp đến nỗi bị fan vây kín, một mỹ nhân Genz khoe vòng 1 nóng bỏng mắt- Ảnh 11.

Quỳnh Lý

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Kim Tuyến đẹp đến nỗi bị fan vây kín, một mỹ nhân Genz khoe vòng 1 nóng bỏng mắt- Ảnh 12.

Hải Triều

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Kim Tuyến đẹp đến nỗi bị fan vây kín, một mỹ nhân Genz khoe vòng 1 nóng bỏng mắt- Ảnh 13.

Tú Vi và Tý Nị Đoàn

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Kim Tuyến đẹp đến nỗi bị fan vây kín, một mỹ nhân Genz khoe vòng 1 nóng bỏng mắt- Ảnh 14.

Hà Trí Quang

