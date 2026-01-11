Tại sự kiện công bố thường niên của CCTV, ông Tiết Kế Quân - Ủy viên Hội nghị Biên tập CCTV, khi lên phát biểu đã khẳng định Sinh Vạn Vật là bộ phim có rating cao nhất 6 năm qua trong số các phim chiếu hè. Đáng nói hơn, mặc dù 1 ngày chiếu 3 tập, thế nhưng Sinh Vạn Vật đã đạt thành tích cực ấn tượng cả về rating, view lẫn nhiệt độ chiếu mạng.

Trong năm 2025, Sinh Vạn Vật là một trong những tác phẩm thành công nhất, không chỉ về mặt thống kê số liệu, mà còn ở chất lượng nội dung. Tác phẩm được giới chuyên môn cũng như khán giả đánh giá rất cao nhờ kịch bản chặt chẽ, sâu sắc, truyền tải nhiều giá trị nhân văn.

Sinh Vạn Vật được vinh danh tại sự kiện công bố thường niên của CCTV.

Đặc biệt, Sinh Vạn Vật chứng kiến cú lội ngược dòng danh tiếng hoàn hảo của nữ chính Dương Mịch. Thời điểm trước khi bộ phim lên sóng, Dương Mịch vấp phải rất nhiều những sự hoài nghi. Cô đã gây thất vọng tràn trề với những dự án được kỳ vọng lớn là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên và Cáp Nhĩ Tân 1944 . Nữ diễn viên không chỉ bị chê nhan sắc mà diễn xuất cũng rất tệ. Trong khi đó, vai nữ chính Ninh Tú Tú lại yêu cầu rất cao về khả năng khắc họa nhân vật.

Tuy nhiên cuối cùng, Dương Mịch đã mang đến thứ diễn xuất quá ấn tượng. Cô đưa khán giả đi qua muôn vàn cung bậc cảm xúc theo từng khúc cua số phận trong cuộc đời của Ninh Tú Tú. Chính vì thế nên khi thấy Sinh Vạn Vật được vinh danh, các fan của bộ phim nói chung và fan của Dương Mịch nói riêng đều cảm thấy vô cùng tự hào, vui thay cho nữ diễn viên cũng như toàn bộ ekip sản xuất.

Dương Mịch thể hiện diễn xuất tốt đến ngỡ ngàng trong Sinh Vạn Vật.

Bình luận của netizen về kỷ lục của Sinh Vạn Vật:

- Kỷ lục 6 năm là vì CVB 2019 mới có, thế nên Sinh Vạn Vật đang là quán quân kỷ lục mùa hè của CVB. - Sinh Vạn Vật xem hay mà, cái tập cuối lúc nữ chính già xem mà cảm tưởng mình cũng như vừa trải qua cả một đời người. Nói chung thị trường lạnh hay nóng chẳng biết, nhưng mà phim hay thì vẫn luôn có thành tích tốt. - Ai chưa xem thì xem nha, recommend mạnh luôn. Quán quân phim chiếu hè CVB nó có lý do cả. - Chúc mừng phim và Dương Mịch nha. - Sinh Vạn Vật - Kịch vương đại bạo.

Nói thêm về Sinh Vạn Vật, đây là một tác phẩm truyền hình thuộc thể loại chính kịch niên đại với kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết Lưu Luyến Và Đoạn Tuyệt của nhà văn Triệu Đức Phát. Lấy bối cảnh ở vùng quê Lỗ Nam vào những năm cuối thập niên 1920, Sinh Vạn Vật khắc họa cuộc đời nhiều trắc trở của nhân vật Ninh Tú Tú, cũng như những mảnh đời cơ cực trong một bối cảnh với đầy những biến động lịch sử.