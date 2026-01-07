Ngày 5/1, Sina đưa tin bộ phim Tiểu Thành Đại Sự (tiếng Việt: Chuyện Lớn Nơi Phố Nhỏ, tên cũ Người Xây Thành) do Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh đóng chính công bố lịch lên sóng chính thức vào ngày 10/1. Theo đó, tác phẩm sẽ chính ra mắt tại kênh CCTV8 của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Bên cạnh lịch phát sóng chính thức, đoàn phim còn ra mắt trailer kéo dài hơn 5 phút giới thiệu bối cảnh và các nhân vật. Trong trailer Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh có nhiều màn đối đầu, đấu khẩu với nhau. Tuy nhiên, sau đó cả hai hợp tác để xây dựng thành phố bến cảng Nguyệt Hải. Trong quá trình đó, họ gặp rất nhiều khó khăn, từng bị chỉ trích về quyết sách, sự ngăn cản của các cấp lãnh đạo, thậm chí sự lừa dối của các thương nhân Hong Kong.

Trailer phim được đánh giá đã thể hiện rất tốt không khí thời đại những năm 1980, dù thiếu thốn về vật chất nhưng con người luôn giữ tinh thần nhiệt huyết, sự chất phát và niềm tin với tương lai. Bên cạnh phần thẩm mỹ và âm nhạc nhận được lời khen, diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh cũng được đánh giá xúc động với cảnh khóc kìm nén có chiều sâu. Trong khi đó, Huỳnh Hiểu Minh đã rũ bỏ các vai tổng tài bá đạo để vào vai một bí thư năng nổ, có phần hơi "điên".

Nhờ vậy, chỉ sau một ngày các chỉ số của phim Tiểu Thành Đại Sự và Triệu Lệ Dĩnh tăng mạnh mẽ. Trong đó, từ khóa "Triệu Lệ Dĩnh" đạt 51 triệu điểm trên Wechat, tăng 29%, đứng top 1 áp đảo so với các nữ diễn viên chưa có phim lên sóng.

Bộ phim "Tiểu Thành Đại Sự" chỉ số thảo luận và quan tâm của công chúng tăng bùng nổ lên 633%, đạt 44 triệu điểm. Vai diễn "Lý Thu Bình" của Triệu Lệ Dĩnh còn tăng 2285% so với các ngày trước đó. Những thống kê trên cho thấy sự quan tâm của khán giả với bộ phim.

Trong trailer phim, Triệu Lệ Dĩnh ăn mặc giản dị trang điểm nhẹ, hóa thân hoàn hảo vào nhân vật thời đại năm 1980. Tuy nhiên, gương mặt với đường nét tinh xảo, tự nhiên của cô vẫn thu hút khán giả.

Theo Sina, Triệu Lệ Dĩnh luôn được coi là ngôi sao truyền hình thu hút người xem bậc nhất tại Trung Quốc. Mới đây, trong một cuộc bình chọn nữ diễn viên có khả năng giúp dự án phim thành công, Triệu Lệ Dĩnh cũng nằm trong top 4 mà không có ý kiến phản đối nào.

Không chỉ có lưu lượng truy cập khủng, diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh cũng rất nổi bật, cô đã giành được ba giải Nữ chính xuất sắc nhất mảng truyền hình (Thị hậu) trong đó có một lần của giải Phi Thiên và hai lần của giải Kim Ưng. Đây là hai trong số 3 giải thưởng mảng truyền hình danh giá nhất Trung Quốc. Triệu Lệ Dĩnh được coi là nghệ sĩ từ nhóm thần tượng hiếm hoi sở hữu cả lưu lượng và thực lực diễn xuất.

Tiểu Thành Đại Sự có bối cảnh những năm 1980 khi nền kinh tế còn chưa phát triển, người dân vẫn gặp khó khăn. Triệu Lệ Dĩnh vào vai thị trưởng xây dựng một làng chài ven biển trở thành thành phố giao thương sầm uất. Huỳnh Hiểu Minh đóng vai người cán bộ đồng hành cùng Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lệ Dĩnh đã sẵn sàng cắt đi mái tóc dài để vào vai cán bộ Lý Thu Bình. Nữ diễn viên thường mặc áo sơ mi trắng đã sờn, trang điểm nhẹ, da hơi sạm đen vì sống tại miền biển. Trong một cảnh quay khác, cô còn mặc quần áo của đội múa lân.

Huỳnh Hiểu Minh được nhận xét diễn xuất khá tốt vai Trịnh Đức Thành nhiệt huyết nhưng có phần trẻ con ấu trĩ thiếu mưu mẹo. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng thể hiện rõ nhân vật thị trưởng thông minh lanh lợi, biết sử dụng sự mềm dẻo của phụ nữ, nhưng có sự cương quyết trong quá trình thực hiện các chính sách xây dựng địa phương.