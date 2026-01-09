Jisoo (BLACKPINK) nên dừng lại

Mới đây, Netflix đã nhá hàng 3 hình ảnh teaser cho bộ phim sắp ra mắt Boyfriend On Demand và ngay lập tức thu về độ thảo luận lớn. Nguyên nhân chính là sự xuất hiện của Jisoo, chị cả BLACKPINK, bắt cặp với Seo In Guk. Tuy nhiên, thay vì những lời khen ngợi hay háo hức chờ đợi, thứ đọng lại trong người hâm mộ là sự hoài nghi.

Không khó để nhận ra phản ứng chung của netizen: xinh thì xinh, nhưng câu hỏi lớn vẫn là “liệu Jisoo có gánh nổi vai nữ chính?”. Trên Reddit và nhiều diễn đàn phim ảnh quốc tế, hàng loạt bình luận thẳng thắn, thậm chí gay gắt, xuất hiện ngay dưới những hình ảnh teaser. Nhiều người công khai tuyên bố họ chỉ xem phim vì Seo In Guk, số khác bày tỏ mong muốn nữ chính là một gương mặt khác có nền tảng diễn xuất vững vàng hơn.

Một số bình luận của netizen: - Tôi chỉ xem phim này vì Seo In Guk ! - Nhìn thì có vẻ hay nhưng diễn xuất của Jisoo cứng đơ kinh khủng. Không có ý gì đâu nhưng đó là sự thật. Mong là lần này cô ấy sẽ diễn ổn áp hơn. - Không ghét Jisoo, nhưng diễn xuất của cô ấy cần cải thiện RẤT NHIỀU. Tôi đang cầu nguyện là drama này sẽ diễn ra suôn sẻ. - Hy vọng lưng của Seo In Guk đủ khoẻ khi phải gánh cả bộ phim. - Ước gì nữ chính là một người khác. Seo In Guk diễn thì đỉnh rồi! - Diễn xuất của Jisoo thì… ừm. Nhưng tôi rất háo hức vì có In Guk. - Diễn xuất của Jisoo cải thiện rất chậm, tệ một cách đau đớn, nhưng dù sao cũng là có tiến bộ so với Snowdrop. Ít nhất cô ấy cũng đang thử nhiều thể loại phim khác nhau. Tôi rất mong chờ Seo In Guk và thật sự hy vọng Jisoo lần này sẽ diễn tốt hơn một chút so với các phim trước.

Trên thực tế, khả năng diễn xuất của Jisoo vốn đã luôn là chủ đề gây tranh cãi suốt nhiều năm, kể từ khi cô chính thức lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Thậm chí nhiều người còn khuyên Jisoo nên dừng lại, đừng đóng phim nữa, mà hãy chỉ tập trung cho sự nghiệp ca hát. Vì các dự án cô từng tham gia đều không được đánh giá cao về diễn xuất, chỉ được nhớ đến nhờ nhan sắc.

Với Snowdrop, dự án truyền hình đầu tay đảm nhận vai nữ chính, Jisoo từng được kỳ vọng rất lớn. Tuy nhiên, ngoài những tranh cãi liên quan đến bối cảnh và kịch bản, phần thể hiện của cô cũng vấp phải nhiều ý kiến tiêu cực. Jisoo bị nhận xét biểu cảm gương mặt còn nhiều hạn chế, ánh mắt vô hồn và diễn xuất ở các phân đoạn cao trào không đủ lực. Dù bộ phim có độ nhận diện cao nhờ tên tuổi dàn diễn viên và sức hút của Jisoo, nhưng sau khi khép lại, điều được nhắc đến nhiều nhất vẫn là nhan sắc và hình ảnh nữ chính.

Dù Newtopia ghi nhận những con số khả quan về mặt thành tích, bộ phim vẫn không tránh khỏi làn sóng tranh cãi, đặc biệt xoay quanh diễn xuất của Jisoo. Không ít bình luận chỉ ra hạn chế trong khả năng diễn xuất cũng như cách xử lý thoại của nữ ca sĩ. Jisoo trong Newtopia có phần tiến bộ hơn so với Snowdrop nhưng vẫn chưa đủ sức thuyết phục. Ở những phân đoạn đòi hỏi cảm xúc mạnh mẽ như hoảng loạn, lo sợ hay căng thẳng, Jisoo để lộ điểm yếu rõ rệt: biểu cảm gương mặt thiếu linh hoạt, đôi lúc cứng đơ, đôi lúc lại bị quá lố - trong khi giọng thoại vẫn đều đều, chưa truyền tải được trọn vẹn trạng thái tâm lý của nhân vật.

Điểm chung dễ nhận thấy trong các vai diễn của Jisoo là sự an toàn đến mức mờ nhạt. Cô không diễn quá tệ, nhưng cũng chưa đủ tốt để khiến khán giả quên đi xuất thân idol Khi thị trường phim Hàn ngày càng cạnh tranh, nơi các diễn viên trẻ liên tục xuất hiện với nền tảng đào tạo bài bản và khả năng diễn xuất linh hoạt, việc một nữ chính chỉ dừng ở mức “xem được” là điều khó chấp nhận với số đông người xem.

Chính vì vậy, khi Boyfriend On Demand lộ diện, làn sóng nghi ngờ gần như bùng phát ngay lập tức. Việc Jisoo tiếp tục đảm nhận vai nữ chính và kết duyên với Seo In Guk, một diễn viên được đánh giá cao về thực lực chuyên môn, vô tình khiến “cán cân” trở nên chênh lệch rõ rệt. Với nhiều khán giả, nỗi lo lớn nhất không phải là nội dung phim, mà là nguy cơ một lần nữa chứng kiến một kịch bản “đi tong” vì diễn xuất của diễn viên.

Ở góc độ khác, cũng có ý kiến cho rằng Jisoo vẫn đang trong quá trình học hỏi và thử nghiệm, và việc cô kiên trì với diễn xuất cho thấy sự nghiêm túc chứ không đơn thuần là diễn cho xong. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của khán giả có giới hạn. Sau 2 dự án liên tiếp không tạo được dấu ấn riêng trên màn ảnh, kỳ vọng dành cho Jisoo dần tan biến, thay vào đó là sự hoài nghi và chán chường. Nếu Boyfriend On Demand tiếp tục không mang lại bước ngoặt, tranh cãi xoay quanh Jisoo với tư cách diễn viên có lẽ sẽ còn kéo dài.