Gần đây, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh của cặp đôi Dương Quá - Tiểu Long Nữ phiên bản Việt do Doãn Quốc Đam và Lan Phương thể hiện. Xuyên suốt sự nghiệp diễn xuất, cả hai đều gây ấn tượng với khán giả thông qua các vai diễn trong những bộ phim truyền hình hiện đại, thậm chí từng nên duyên vợ chồng ở tác phẩm Gia Đình Mình Bất Thình Lình. Chính vì thế nên khi thấy cặp đôi trong tạo hình cổ trang, khán giả không khỏi cảm thấy tò mò và bất ngờ.

Lan Phương và Doãn Quốc Đam thể hiện hình ảnh Tiểu Long Nữ và Dương Quá.

Được biết, đây là một phim ngắn quảng cáo mà cặp đôi kết hợp với Action C. Đập vào mắt người xem là tạo hình vừa quê vừa sến của cả hai. Không chỉ trang phục tệ, mái tóc xẹp lép của Lan Phương cũng gây thất vọng, trong khi kiểu đầu 2 màu của Dương Quá cũng chẳng khá hơn. Tuy nhiên kỳ lạ là phía bên dưới, không có nhiều những ý kiến chê bai mà trái lại, chẳng ít khán giả vẫn thể hiện sự hào hứng.

Thực tế, nguyên nhân của phản ứng nghe có vẻ trái ngược nói trên là bởi bộ phim ngắn này vốn không được sản xuất theo phong cách kiếm hiệp truyền thống thường thấy ở các tác phẩm truyền hình Trung Quốc với kinh phí khủng. Thay vào đó, nó được thực hiện với tinh thần "parody" để gây cười cho khán giả. Do đó, việc so sánh cặp đôi Đam - Phương với các cặp đôi Dương Quá - Tiểu Long Nữ kinh điển sẽ là rất khập khiễng. Trái lại, cả hai đã ghi điểm nhờ diễn xuất hài hước, duyên nhưng không lố, mang lại những giây phút giải trí thoải mái cho người xem.

Bình luận của netizen về cặp đôi Dương Quá - Tiểu Long Nữ bản Việt:

- Có chị Lan Phương với anh Đam là phải nhấp vào xem liền. - Tôi thích nhất là bà Tiểu Long Nữ với ông Dương Quá. - Lan Phương diễn hay quá. - Giờ lạc ở đâu ra bà Lan Phương vào nhóm nữa rồi, haha. - Hài xỉu. Doãn Quốc Đam với Lan Phương kết hợp với Action C quá bất ngờ.

Nói thêm về Doãn Quốc Đam và Lan Phương, thời gian qua cả 2 đều có những vai diễn đáng chú ý. Cả hai cùng góp phần tạo nên tiếng vang cho bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Lan Phương thể hiện nhân vật Linh, nữ giám đốc xinh đẹp nhưng lại trở thành tiểu tam chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác. Trong khi đó, Doãn Quốc Đam thể hiện vai Đăng, người chồng tưởng như mẫu mực của Mỹ Anh (Phương Oanh) nhưng lại ngoại tình với Linh để rồi đánh mất đi mái ấm của mình. Ngoài ra, Doãn Quốc Đam cũng xuất hiện trong bộ phim Lằn Ranh hiện đang phát sóng. Anh đảm nhận vai phụ Viên, tay giám đốc phản diện trong phim.