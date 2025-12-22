Lan Phương lộ mặt thật

Cô viết dòng caption trực diện, đi thẳng vào vấn đề: "Mặt mộc". Quả thật, sự chú ý của người xem đổ dồn vào mặt mộc không tì vết của bà mẹ 2 con. Trong không gian giáng sinh ấm áp với những trang trí noel đỏ rực, Lan Phương xuất hiện với làn da trắng sáng, căng mịn, không một chút nền, phấn hay son môi.

Cận mặt mộc không điểm trừ của Lan Phương (Ảnh FBNV).

Ở tuổi ngoài 40 và đã là mẹ của hai con, Lan Phương vẫn giữ được làn da sáng, đều màu, ít khuyết điểm. Không son phấn, không kẻ mắt, gương mặt nữ diễn viên vẫn toát lên vẻ rạng rỡ, tươi tắn rất riêng. Phần trán, sống mũi và làn da quanh mắt gần như không để lộ dấu hiệu mệt mỏi hay tuổi tác – điều mà nhiều netizen phải thừa nhận là “khó tìm”.

Làn da trắng sáng, căng mịn ở tuổi 42 của nữ diễn viên (Ảnh FBNV).

Bên dưới bài đăng, hàng loạt bình luận khen ngợi được để lại: "Công nhận như thế này mới đúng là mộc. Không phun mày phun môi", "Mặt mộc mà vẫn xinh quá”, "Bạn này mộc mạc nhỉ, khó tìm đấy", "Mặt mộc auto xinh luôn á"...

Thậm chí có ý kiến cho rằng, mặt mộc của Lan Phương còn tạo cảm giác gần gũi, dễ thiện cảm hơn nhiều so với khi xuất hiện trong những layout chỉn chu trên phim hay sự kiện.

Khán giả công nhận "đây mới đúng là mặt mộc" khi Lan Phương không can thiệp phun xăm.

Bên cạnh gương mặt mộc, trang phục của Lan Phương trong loạt ảnh này cũng được chú ý. Nữ diễn viên diện set đồ all-black tối giản, form dáng vừa vặn, kết hợp cùng sneaker trắng. Tổng thể không quá cầu kỳ, phô trương, nhưng mang lại cảm giác thoải mái, hài hòa và đúng phong cách đời thường của mình. Tuy nhiên, chính cách phối đồ này lại khiến nhiều người nhớ đến một khoảnh khắc gây tranh cãi cách đây không lâu của Lan Phương trên màn ảnh.

Phong cách tối giản ghi điểm của mẹ 2 con (Ảnh FBNV).

Trong một cảnh phim Gió ngang khoảng trời xanh, nữ diễn viên từng diện váy midi đen dáng xòe, thiết kế trễ vai nhẹ nhàng phù hợp với hình ảnh một nữ giám đốc trẻ thành đạt. Thế nhưng, sự xuất hiện của đôi sneaker chunky trắng với đế dày đã khiến tổng thể outfit "lệch pha" nghiêm trọng.

Thời điểm đó, netizen không ngừng bàn tán: "Đôi giày làm hỏng cả set đồ", "Stylist nghĩ gì vậy?", "Ở Hàn phối thế thì đẹp mà sao ở đây nhìn kỳ quá"… Nguyên nhân khiến outfit thất bại có thể giải thích do cách phối và tỉ lệ tổng thể: Với chiếc váy midi dài ngang bắp chân kết hợp với đôi sneaker chunky có đế quá cao khiến phần cổ chân và bắp chân trông ngắn hơn. Lần này, Lan Phương đã sửa lỗi thành công khi lựa chọn chân gió chất liệu nilion với độ dài gần chạm gót, giày sneaker đế thấp kinh điển giúp tổng thể hài hòa.

Cùng với công thức phối trên, một chút sai lần từng khiến hình ảnh của nữ diễn viên bị bàn tán (Ảnh VFC).



