Sát Tết, hiện tượng local brand làm biến tướng áo dài lại xuất hiện: Giải thích thế nào cũng khó chấp nhận!

Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán 2026, các local brand Việt từ chuyên đến không chuyên đã bắt đầu ra mắt những bộ sưu tập áo dài Tết và tổ chức bán trên các phiên livestream với mức giá ưu đãi. Tuy nhiên, một hiện tượng đáng buồn lại tái diễn: áo dài bị "biến tướng" đến mức khó nhận ra.

Mới đây, một bộ sưu tập áo dài Tết từ thương hiệu Berries Studio đang khiến cư dân mạng bức xúc khi làm làm mới chiếc áo dài truyền thống bằng cách kết hợp lót ren xuyên thấu bên trong.

Bài đăng chỉ trích BST áo dài Tết mới của thương hiệu Berries Studio (Ảnh: Threads).

Áo dài truyền thống luôn được biết đến với sự kín đáo, thanh lịch. Phần áo khoác ngoài thường được may từ vải mỏng nhưng không xuyên thấu, còn bên trong là áo lót hoặc yếm màu da hoặc trắng tạo nên sự hài hòa và kín đáo.

Trong khi đó, thiết kế của Berries Studio lại cố tình để lộ phần áo lót ren đen bên trong qua việc cố tình di chuyển 2 vạt áo từ cạnh sườn như truyền thống ra giữa ngực. Điều này không chỉ phá vỡ cấu trúc truyền thống mà còn biến áo dài thành một món đồ hoàn toàn gợi cảm. Hơn nữa, việc sử dụng lót ren đen tương phản với áo dài màu pastel tạo nên hiệu ứng thị giác lộ liễu, thiếu tinh tế, khiến chiếc áo dài mất đi hoàn toàn nét kín đáo, duyên dáng vốn có.

Cận cảnh cách biến tấu áo dài cùng lót ren và vạt áo mở toang của local brand Việt (Ảnh chụp màn hình).

Dưới bài đăng chỉ trích đang được chú ý trên MXH Threads, cư dân mạng đã để lại hàng loạt bình luận gay gắt:

"Thật sự ai thiết kế được ra cái mẫu này tôi cũng lạy, ai mua được thì tôi còn lạy gấp 10 lần. Nó thô tục, lả lơi mà còn chẳng đẹp"; "Từ lúc lên teaser cho buổi live này tôi đã thấy ba chấm cạn lời"; "Nhìn phản cảm nhỉ?"...

Tuy nhiên, giữa làn sóng chỉ trích, vẫn có một bộ phận người tiêu dùng bênh vực cho thương hiệu với những lập luận như: Đẹp - Giá cả phải chăng - Có gu - Thời trang là sáng tạo, thậm chí cho rằng những quan điểm lên án là tiêu cực.

Phản ứng dữ dội của số đông cư dân mạng.

Đây chính là lý do vì sao dù câu chuyện áo dài bị cách điệu xa rời chuẩn mực đã không còn mới, nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện nhiều thương hiệu khác nhau tiếp tục đi vào vết xe đổ. Câu trả lời chính bởi nhu cầu trong một bộ phận khách hàng vẫn tồn tại.

Một số người cho rằng thời trang cần "phá cách" để phù hợp với thế hệ trẻ, và việc sáng tạo không nên bị gò bó bởi khuôn mẫu truyền thống. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Liệu "phá cách" có nghĩa là phải phá vỡ hoàn toàn bản chất và giá trị văn hóa của một trang phục dân tộc?

Các sản phẩm thường trực của Berries Studio ưa chuộng việc kết hợp/layer chất liệu ren vào các thiết kế sơ mi, t-shirt. Và đó là lý do chính màu sắc này đã được mang vào BST áo dài cách tân mới của họ (Ảnh @berries.studioo).



Chưa đầy 1 ngày sau khi bài đăng chỉ trích được hưởng ứng mạnh mẽ với gần 300K lượt xem, thương hiệu Berries Studio đã trực tiếp lên tiếng xin lỗi và gỡ bỏ sản phẩm trên các nền tảng của mình. Hướng giải quyết mà thương hiệu đưa ra là "đính thêm cúc áo cho các đơn hàng đã lên đơn" - một cách xử lý được xem là chữa cháy, không thực sự giải quyết được vấn đề căn bản về thiết kế.

Xin chào tất cả mọi người, tụi mình là Berries Studio. Tụi mình viết bài này để đưa ra thông báo chính thức liên quan đến sản phẩm Xuân Trà trong BST Tết sắp ra mắt của Berries. Trước hết, tụi mình đã đọc và tiếp nhận tất cả những góp ý từ mọi người. Thành thật mà nói, khi thiết kế mẫu áo này, tụi mình đã không lường trước được rằng phần thiết kế có thể gây ra những cảm xúc tiêu cực như vậy. Đây là sự thiếu sót và chủ quan từ phía tụi mình. Về hướng xử lý, đối với những đơn đã đặt trong phiên live, tụi mình sẽ đính thêm nút ở phần cổ áo để mọi người có thể điều chỉnh lại form dáng cho phù hợp hơn. Bên cạnh đó, tụi mình cũng nhận ra rằng việc sử dụng cách gọi "áo dài" chưa thật sự cẩn trọng, dẫn đến những ảnh hưởng và hiểu lầm không mong muốn. Tụi mình xin phép gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người, đồng thời sẽ rà soát và điều chỉnh lại tên gọi sản phẩm sao cho phù hợp hơn, tránh gây khó chịu trong tương lai. Tụi mình xin ghi nhận tất cả các góp ý và xem đây là một bài học để làm việc kỹ lưỡng, có trách nhiệm hơn trong những sản phẩm sau này. Đặc biệt, tụi mình gửi lời xin lỗi chân thành đến Ái và team vì những ảnh hưởng không mong muốn. Cảm ơn mọi người đã góp ý và cho tụi mình cơ hội nhìn lại để hoàn thiện hơn.

Bài xin lỗi và hướng giải quyết của thương hiệu (Ảnh: Threads).

Câu chuyện của Berries Studio cũng tương tự các thương hiệu thời trang đá chéo sân sản xuất áo dài theo mùa và mắc phải sai lầm thời gian gần đây. Vấn đề chung của tất cả các trường hợp này là: sự "sáng tạo" đã đi quá xa đến mức khó thể chấp nhận.

Các thương hiệu không chuyên về áo dài có xu hướng mang những nét cá tính riêng của mình hoà trộn vào sản phẩm với mong muốn mang đến làn gió mới cho thị trường. Nhưng thay vì tôn vinh và phát huy giá trị của trang phục truyền thống, những thiết kế này lại vô tình (hoặc cố tình) phá vỡ bản chất văn hóa để đáp ứng khao khát được nổi bật, hay nhu cầu thể hiện sự gợi cảm một cách quá trần trụi.

Cư dân mạng chỉ ra các thiết kế áo dài của năm nay có xu hướng tạo đường xẻ giữa ngực (Ảnh: Threads).

Hình thức của chiếc áo dài hoàn toàn bị chế cháo đến thô tục (Ảnh: Threads).

Tết đang đến gần, và áo dài vẫn là trang phục được giới trẻ Việt lựa chọn để đón xuân. Hy vọng rằng sau những bài học đắt giá các local brand sẽ cẩn trọng hơn trong việc thiết kế và quảng bá sản phẩm, để áo dài mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc, chứ không phải là đề tài gây tranh cãi mỗi mùa xuân về.