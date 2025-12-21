Giờ đừng ai sắm boots, đây mới là 5 mẫu giày phải có để sành điệu suốt 4 mùa

Những ngày cuối năm 2025 là thời điểm nhiều người bắt đầu rà soát lại tủ đồ, vừa để diện nốt cho mùa lễ hội, vừa để chuẩn bị tinh thần "làm mới" phong cách khi bước sang năm mới. Nếu trước đây cứ đến cuối năm là boots nghiễm nhiên trở thành món đồ phải sắm, thì xu hướng thời trang đang cho thấy một sự dịch chuyển rõ rệt.

Năm 2026 được dự đoán sẽ là năm lên ngôi của những kiểu giày linh hoạt, dễ ứng dụng quanh năm, không còn quá phụ thuộc vào mùa lạnh. Thay vì đầu tư vào boots, 5 kiểu giày dưới đây mới là những lựa chọn đáng tiền để bạn diện đẹp suốt năm mới.

Giày búp bê

Ngay từ nửa cuối năm 2025, giày búp bê đã âm thầm trở lại trên street style và mạng xã hội, báo hiệu một cú "lội ngược dòng" đầy thuyết phục. Bước sang 2026, giày búp bê không còn gắn với hình ảnh đơn giản hay nhàm chán mà được nâng cấp cả về thiết kế lẫn chất liệu. Những đôi búp bê mũi vuông, mũi nhọn nhẹ, da bóng hoặc đính nơ nhỏ xinh mang lại cảm giác nữ tính nhưng vẫn rất hiện đại.

Đây là kiểu giày lý tưởng cho những ai muốn bắt đầu năm mới với phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch mà không cần quá cầu kỳ. Chỉ cần phối cùng quần jeans, chân váy midi hay váy liền dáng suông là đã đủ ghi điểm.

Giày cao gót mũi nhọn

Cuối năm là mùa của tiệc tùng, và cũng là lúc nhiều người nhận ra mình luôn cần một đôi giày cao gót "chuẩn chỉnh" để đồng hành lâu dài. Giày cao gót mũi nhọn tiếp tục giữ vị trí vững chắc khi bước sang 2026, nhưng theo hướng tinh giản và dễ mang hơn. Gót không cần quá cao, phom dáng gọn gàng, màu sắc thiên về trung tính hoặc tông trầm sang trọng. Đây là kiểu giày có thể theo bạn từ những ngày cuối năm 2025 sang tận năm mới, từ công sở đến sự kiện.

Chỉ một đôi cao gót mũi nhọn đúng dáng cũng đủ khiến tổng thể trang phục trở nên chỉn chu và thời thượng hơn.

Giày loafer

Nếu phải chọn một kiểu giày "chuyển giao" hoàn hảo giữa năm cũ và năm mới, loafer chắc chắn là ứng cử viên sáng giá. Cuối 2025, loafer đã xuất hiện dày đặc trong các bản phối smart-casual và dự kiến sẽ tiếp tục bùng nổ trong suốt 2026.

Loafer năm mới có thiết kế gọn nhẹ hơn, đế mỏng vừa phải, đôi khi được nhấn nhá bằng khóa kim loại hoặc chất liệu da vân. Ưu điểm của loafer là sự cân bằng giữa thanh lịch và thoải mái, phù hợp với nhịp sống bận rộn. Dù kết hợp cùng quần âu, chân váy hay quần jeans, loafer vẫn mang lại vẻ ngoài hiện đại và có gu.

Giày sneaker

Không cần đợi đến năm mới, sneaker đã là món đồ "quốc dân" trong suốt 2025 và chắc chắn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi bước sang 2026. Tuy nhiên, sneaker của năm mới sẽ thiên về sự tối giản: phom dáng gọn gàng, màu sắc trung tính như trắng, be, xám hoặc pastel nhẹ. Đây là kiểu giày rất đáng đầu tư vào thời điểm cuối năm, vì bạn có thể mang từ những ngày cuối 2025 cho đến suốt năm 2026 mà không lo lỗi mốt.

Sneaker không chỉ dành cho phong cách năng động mà còn có thể phối cùng blazer, váy dài hay quần ống rộng để tạo cảm giác trẻ trung, hiện đại.

Giày Mary Jane

Mary Jane là kiểu giày mang hơi thở cổ điển nhưng lại cực kỳ hợp với tinh thần "retro hiện đại" đang được dự đoán sẽ lên ngôi trong 2026. Cuối năm 2025, Mary Jane đã bắt đầu xuất hiện trở lại với nhiều biến tấu thú vị: gót thấp, gót vuông, đế bệt hoặc đế dày cá tính. Quai ngang đặc trưng giúp đôi giày vừa nữ tính vừa tạo điểm nhấn cho trang phục.

Mary Jane rất phù hợp để diện vào đầu năm mới, khi bạn muốn làm mới phong cách nhưng vẫn giữ sự nhẹ nhàng, tinh tế. Phối cùng váy xếp ly, váy chữ A hay quần lửng đều mang lại hiệu ứng thời trang rõ rệt.

