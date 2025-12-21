5 kiểu tóc ngắn không bao giờ lỗi mốt, ghim từ bây giờ để tới Tết là "triển" luôn

Cứ mỗi dịp cuối năm là câu chuyện "đổi tóc đón Tết" lại rộn ràng khắp nơi. Nếu bạn đang muốn F5 diện mạo nhưng vẫn phân vân vì sợ nhanh lỗi mốt, thì tóc ngắn chính là lựa chọn an toàn mà vẫn đủ mới mẻ. Có những kiểu tóc ngắn đã tồn tại qua nhiều năm, liên tục được biến tấu nhưng chưa bao giờ bị "thất sủng". Dưới đây là 5 kiểu tóc ngắn đáng để bạn lưu ngay từ bây giờ, chỉ chờ cận Tết là triển thôi.

Tóc bob

Nhắc đến tóc ngắn kinh điển thì không thể bỏ qua tóc bob. Kiểu tóc này ghi điểm nhờ phom dáng gọn gàng, dễ chăm sóc và phù hợp với nhiều độ tuổi. Tóc bob có thể dài ngang cằm hoặc qua cằm một chút, phần đuôi cắt bằng hoặc hơi ôm vào mặt, giúp tổng thể trông thanh thoát và hiện đại hơn.

Điểm hay của tóc bob là cực kỳ linh hoạt. Bạn có thể để thẳng tự nhiên cho vibe tối giản, uốn cụp nhẹ để tăng độ nữ tính, hoặc uốn gợn nhẹ nếu muốn trông trẻ trung hơn. Với những ai có gương mặt tròn hoặc vuông, bob dài kết hợp rẽ ngôi lệch sẽ giúp khuôn mặt cân đối hơn hẳn. Đây là kiểu tóc rất hợp không khí Tết: gọn gàng, tươi mới nhưng vẫn đủ sang.

Tóc pixie

Tóc pixie dành cho những quý cô thích sự cá tính và không ngại làm mới bản thân. Kiểu tóc này thường được cắt ngắn sát đầu, phần mái và đỉnh đầu có thể để dài hơn một chút để tạo kiểu. Pixie mang lại cảm giác phóng khoáng, mạnh mẽ nhưng nếu biết cách biến tấu, nó vẫn có thể rất mềm mại và nữ tính.

Pixie đặc biệt phù hợp với những người có gương mặt nhỏ, đường nét rõ ràng. Tuy nhiên, hiện nay pixie đã được điều chỉnh để dễ tiếp cận hơn, ví dụ như pixie dài, pixie mái thưa hoặc pixie uốn nhẹ. Chỉ cần thêm một chút sáp tạo kiểu hoặc sấy phồng là đã đủ nổi bật. Nếu bạn muốn một diện mạo thật khác cho năm mới, pixie là lựa chọn rất đáng thử.

Tóc ngắn layer

Tóc ngắn layer chưa bao giờ vắng mặt trong danh sách những kiểu tóc trendy. Kiểu tóc này được cắt tỉa nhiều lớp, tạo độ phồng tự nhiên và giúp mái tóc trông dày dặn hơn. Với những ai có tóc mỏng hoặc dễ xẹp, tóc ngắn layer đúng là "chân ái".

Ưu điểm lớn nhất của tóc ngắn layer là khả năng che khuyết điểm khuôn mặt. Các lớp tóc ôm nhẹ hai bên má giúp gương mặt trông nhỏ gọn hơn, đồng thời tạo cảm giác mềm mại, nữ tính. Bạn có thể để thẳng tự nhiên, uốn nhẹ phần đuôi hoặc kết hợp uốn sóng lơi để tăng độ bồng bềnh. Kiểu tóc này rất hợp để diện cùng áo dài hay trang phục Tết, nhìn vừa dịu dàng vừa hiện đại.

Tóc ngắn mái bay

Nếu bạn chưa sẵn sàng cắt quá ngắn hoặc muốn một kiểu tóc "an toàn" hơn, tóc ngắn mái bay là gợi ý không nên bỏ qua. Phần mái bay được cắt dài, ôm nhẹ hai bên gương mặt, tạo hiệu ứng thon gọn và che khuyết điểm rất tốt. Đây là kiểu mái được nhiều người yêu thích vì dễ hợp với nhiều dáng mặt.

Tóc ngắn mái bay có thể kết hợp với bob, layer hoặc tóc ngắn ngang vai. Chỉ cần uốn nhẹ phần mái là đã đủ để tổng thể trông mềm mại và có sức sống hơn. Kiểu tóc này mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch, rất hợp với những ai muốn thay đổi nhưng vẫn giữ vẻ ngoài nữ tính quen thuộc.

Tóc ngắn xoăn

Tóc ngắn xoăn là lựa chọn lý tưởng cho những ai thích vẻ ngoài nổi bật và có chút "chất chơi". Tóc có thể được uốn xoăn sóng lơi, xoăn nhẹ hoặc xoăn lọn nhỏ tùy phong cách. Kiểu tóc này giúp mái tóc trông dày hơn, đồng thời tạo cảm giác năng động và trẻ trung.

Tóc ngắn xoăn đặc biệt phù hợp với không khí Tết vì trông lúc nào cũng có vẻ được chăm chút kỹ càng. Chỉ cần thêm một chút dưỡng hoặc mousse tạo kiểu là tóc đã vào nếp đẹp. Dù kết hợp với trang phục đơn giản hay cầu kỳ, tóc ngắn xoăn vẫn đủ để bạn trông nổi bật và thu hút.

Ảnh: Sưu tầm