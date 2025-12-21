Khoảnh khắc kém hoàn hảo của nữ idol tố cáo tiêu chuẩn đẹp khắc nghiệt của Kpop

Ngành công nghiệp Kpop từ lâu đã nổi tiếng với những tiêu chuẩn khắc nghiệt dành cho nữ idol, nơi vóc dáng mảnh mai, visual ngọt ngào cùng làn da trắng ssứ gần như trở thành "chuẩn mực bắt buộc". Trong guồng quay ấy, kem nâng tone được xem là món đồ không thể thiếu, giúp các thần tượng giữ được diện mạo hoàn hảo cùng làn da đều màu trước ống kính.

Mới đây, Liz – thành viên nhóm IVE đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi bị bắt gặp khoảnh khắc để lộ việc sử dụng kem nâng tone, dù vốn được biết đến là idol sở hữu làn da trắng tự nhiên. Chi tiết nhỏ này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận, cho thấy áp lực ngoại hình trong Kpop lớn đến mức nào để đáp ứng kỳ vọng khắt khe từ công chúng.

Khoảnh khắc để lộ làn da không đều màu của Liz đang khiến dân tình xôn xao. (Nguồn: X)

Trong khoảnh khắc cam thường chụp lại, làn da của Liz trở thành tâm điểm chú ý khi lộ rõ sự không đều màu giữa vùng vai, lưng và cánh tay. Thiết kế váy hai dây với phần lưng trần, chất liệu mỏng ôm sát cơ thể vô tình khiến sự chênh lệch tone da hiện lên rõ hơn dưới ánh đèn sân khấu. Có thể thấy, phần da lưng bị loang lổ, tối màu hơn so với vai và cánh tay, tạo nên sự tương phản khá dễ nhận ra trong khung hình cận cảnh. Điều này có thể do kem nâng tone được bôi không đều hoặc quá mỏng, khiến mồ hôi trong quá trình biểu diễn làm trôi đi lớp kem, lộ rõ sự chênh lệch màu da.

Liz vốn là idol nổi tiếng với làn da trắng như tuyết. Mỹ nhân sinh năm 2004 thường xuất hiện trước công chúng với diện mạo chỉn chu, làn da trắng và đều màu. (Nguồn: Instagram)

Không chỉ Liz, ngay cả Jang Wonyoung, Karina hay Ningning – các nữ thần thế hệ mới tiêu biểu của Kpop cũng không nằm ngoài áp lực để làn da trắng càng thêm trắng, tiệm cận tuyệt đối với mưcfs chuẩn đẹp. Dù vốn đã sở hữu nước da sáng và visual nổi bật, cả hai từng để lộ khoảnh khắc chênh lệch màu giữa nhiều vùng da. Những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ này nhanh chóng bị cư dân mạng soi ra, tạo nên nhiều bàn luận trái chiều. Điều đó phần nào phản ánh sự khắc nghiệt của ngành công nghiệp Kpop, nơi các nữ idol không chỉ phải giữ vóc dáng mảnh mai, thần thái hoàn hảo mà còn bị đặt dưới áp lực khắt khe về làn da và ngoại hình, đến mức mọi khuyết điểm dù nhỏ nhất cũng khó có thể được bỏ qua.