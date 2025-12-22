Mẹ tôi ngày xưa là "Hoa khôi công sở", mặc đẹp quanh năm nhờ sắm đủ 5 món đồ này

Mẹ tôi từng là "hoa khôi công sở" theo đúng nghĩa đen của thời ấy – không cần váy áo cầu kỳ hay chạy theo mốt, nhưng lúc nào cũng xuất hiện chỉn chu, thanh lịch và rất có thần thái. Thứ khiến tôi nhớ mãi không phải là những bộ đồ đắt tiền, mà là cách mẹ xây dựng một tủ quần áo gọn gàng, thông minh, đủ để mặc đẹp quanh năm mà không bao giờ lỗi thời.

Sau này lớn lên, tôi mới nhận ra: bí quyết của mẹ nằm ở việc chỉ đầu tư đúng vài món đồ "xương sống" – những item cơ bản nhưng có khả năng phối đồ linh hoạt, bền dáng, bền mốt và luôn giữ được vẻ sang trọng rất riêng. Chỉ với 5 món đồ ấy, mẹ tôi đã đi qua bao mùa thời trang mà vẫn luôn nổi bật giữa chốn công sở.

Áo sơ mi

Áo sơ mi là món đồ không thể thiếu trong bất kỳ tủ đồ công sở nào, đặc biệt với những người theo đuổi phong cách tối giản. Một chiếc sơ mi dáng cơ bản, màu trung tính như trắng, be, xanh nhạt hoặc xám sẽ giúp bạn dễ dàng phối hợp với hầu hết các trang phục khác.

Ưu tiên những thiết kế ít chi tiết, không bèo nhún, không họa tiết cầu kỳ, tập trung vào chất liệu và phom dáng. Sơ mi cotton, lụa pha hoặc vải poplin đứng form sẽ mang lại cảm giác chỉn chu khi đi làm nhưng vẫn đủ thoải mái cho cả ngày dài. Vào mùa hè, bạn có thể mặc sơ mi như một item chủ đạo; khi thời tiết se lạnh, sơ mi lại đóng vai trò lớp nền hoàn hảo bên trong áo blazer hoặc áo khoác.

Áo blazer

Nếu phải chọn một món đồ đại diện cho sự chuyên nghiệp của thời trang công sở, áo blazer chắc chắn đứng đầu danh sách. Với phong cách tối giản, blazer nên có thiết kế gọn gàng, đường cắt may rõ ràng và màu sắc trung tính như đen, xám, nâu hoặc be.

Một chiếc blazer vừa vặn không chỉ giúp tổng thể trang phục trở nên chỉn chu hơn mà còn có khả năng "nâng tầm" mọi outfit, từ áo sơ mi – quần âu cho đến váy liền. Bạn có thể mặc blazer quanh năm: khoác ngoài vào mùa lạnh, hoặc chỉ cần mặc cùng áo mỏng bên trong vào những ngày thời tiết dễ chịu. Đây là item lý tưởng cho cả môi trường công sở lẫn những buổi gặp gỡ quan trọng sau giờ làm.

Chân váy đen

Chân váy đen là biểu tượng của sự thanh lịch và linh hoạt. Với phong cách tối giản, những dáng váy như váy bút chì, váy chữ A hoặc váy suông dài qua gối luôn là lựa chọn an toàn nhưng hiệu quả.

Màu đen giúp dễ dàng che khuyết điểm và phối đồ, đồng thời phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Bạn có thể kết hợp chân váy đen với áo sơ mi để tạo vẻ ngoài chuẩn mực, hoặc phối cùng áo len mỏng, áo blazer để tăng thêm sự mềm mại và hiện đại. Chỉ cần thay đổi giày và phụ kiện, cùng một chiếc váy đen, bạn đã có thể biến hóa từ phong cách công sở nghiêm túc sang thanh lịch, tinh tế.

Giày slingback

Trong thế giới thời trang tối giản, giày dép không cần quá nổi bật nhưng phải tinh tế. Giày slingback, kiểu giày hở gót với quai sau là lựa chọn hoàn hảo cho môi trường công sở. Thiết kế này mang lại sự nữ tính vừa đủ, không quá cứng nhắc như giày kín mũi hoàn toàn, cũng không quá casual như sandal.

Những đôi slingback mũi nhọn, gót thấp hoặc gót vừa, màu đen, be hoặc nâu sẽ dễ dàng kết hợp với quần âu, chân váy hay váy liền. Ưu điểm lớn của kiểu giày này là tính ứng dụng cao, có thể mang quanh năm và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau mà vẫn giữ được vẻ ngoài chuyên nghiệp.

Quần âu có đường ly giữa

Quần âu là "trụ cột" của thời trang công sở tối giản, và phiên bản có đường ly giữa càng giúp tổng thể trở nên gọn gàng, sắc nét hơn. Đường ly không chỉ tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân mà còn mang lại cảm giác chỉn chu, nghiêm túc, rất phù hợp với môi trường làm việc.

Những chiếc quần âu ống đứng hoặc ống suông nhẹ, màu đen, xám hoặc be, có thể kết hợp linh hoạt với áo sơ mi, áo thun trơn hay blazer. Đây là item có thể mặc quanh năm, dễ phối đồ và không bao giờ lỗi mốt, đặc biệt phù hợp với những ai muốn xây dựng tủ đồ công sở tối giản nhưng hiệu quả.

Ảnh: Sưu tầm