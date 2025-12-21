Giảm 20kg sau khi bị người nổi tiếng chê béo xấu, cô gái giờ được ví với đại mỹ nhân Hong Kong

Một cô gái trẻ đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc khi kể lại màn lột xác ngoạn mục, giảm từ 72,5kg xuống còn 52,5kg. Ít ai ngờ, hành trình thay đổi ấy lại khởi nguồn từ một lời chê bai cay nghiệt của người nổi tiếng. Trong video chia sẻ trên trang cá nhân, Liu Xiaodi tiết lộ cô từng bị một ngôi sao thẳng thừng nhận xét là "béo và xấu" – câu nói ngắn ngủi nhưng đủ sức trở thành động lực khiến cô quyết tâm thay đổi bản thân.

Hành trình giảm cân của Liu Xiaodi. (Nguồn: Liu Xiaodi)

Liu đã từng nặng 72,5kg. Ảnh: Liu Xiaodi

Kể từ đó, Liu gần như đến phòng gym mỗi ngày, đồng thời điều chỉnh chế độ ăn uống từ nhiều calo sang ưu tiên protein. Nhờ kỷ luật nghiêm ngặt và sự kiên trì, cô đã giảm thành công 20kg.

Bắt đầu chia sẻ quá trình lột xác từ tháng 2, Liu thẳng thắn thừa nhận không phải mọi thay đổi đều tích cực. Việc giảm cân quá nhanh khiến làn da của cô bị chảy xệ, sắc da trở nên xỉn màu và xuất hiện nhiều nếp nhăn li ti. "Cân nặng tụt nhanh đến mức da tôi không kịp thích nghi" , Liu Xiaodi chia sẻ.

Liu đã chăm chỉ tập luyện và ăn uống theo chế độ nghiêm ngặt để kiểm soát cân nặng của mình. Ảnh: Liu Xiaodi

Để khắc phục tình trạng này, cô bổ sung các bài tập tăng cơ vào lịch luyện tập, đồng thời chăm sóc da kỹ lưỡng hơn với các thiết bị làm đẹp do chính bố cô giới thiệu. Những thay đổi này giúp ngoại hình của Liu dần trở nên săn chắc, rạng rỡ và cân đối hơn.

Dù không tiết lộ danh tính người nổi tiếng đã từng xúc phạm mình, Liu lại bất ngờ được cộng đồng mạng "gắn tên" với một ngôi sao khác. Nhiều netizen cho rằng diện mạo hiện tại của cô có nhiều nét tương đồng với Vương Tổ Hiền - mỹ nhân đình đám thập niên 1990, nổi tiếng không chỉ bởi tài năng diễn xuất mà còn vì nhan sắc khuynh thành. Vương Tổ Hiền từng giải nghệ năm 2004 và chuyển sang sinh sống tại Canada sau bộ phim cuối cùng Shanghai Story .

Hậu giảm 20 kg, Liu Xiaodi như lột xác hoàn toàn. Ảnh: Liu Xiaodi

Đặc biệt, trong loạt ảnh chụp gần đây, Liu Xiaodi khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến thần thái và khí chất của "ngọc nữ màn ảnh" một thời. Từ một cô gái từng bị tổn thương bởi lời chê bai ngoại hình, Liu giờ đây đã viết lại câu chuyện của chính mình, mạnh mẽ, tự tin và đầy cảm hứng.