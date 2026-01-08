Vừa lên sóng Netflix vào cuối năm 2025, Cashero đang gây bão không chỉ Hàn Quốc mà cả khu vực châu Á. Vẫn lấy đề tài yêu đương rom-com nhưng Cashero biến tấu trục chính mạch phim với chủ đề siêu anh hùng - siêu năng lực. Đây không phải concept quá mới mẻ nhưng màn ảnh nhỏ Hàn Quốc hiếm khi xuất hiện những tác phẩm như Cashero. Mới đây, tác phẩm đã xuất sắc vươn lên Top 1 Netflix Việt Nam.

Cashero vượt qua Stranger Things 5 chiếm top 1 Netflix Việt Nam

Khác xa hình mẫu siêu anh hùng hào nhoáng, giàu có quen thuộc, Cashero chọn một lối đi thực tế, hài hước nhưng vẫn đủ kịch tính để cuốn người xem. Không phải tỷ phú công nghệ như Iron Man hay đại gia ngầm kiểu Batman, nam chính Kang Sang Woong (Lee Jun Ho) chỉ là một công chức bình thường với mức lương khiêm tốn. Thứ khiến anh trở nên đặc biệt nằm ở siêu năng lực kỳ quặc: sức mạnh cơ bắp tỉ lệ thuận với số tiền mặt đang có trong túi.

Trớ trêu thay, năng lực ấy lại kéo theo một cái giá đau đớn: càng dùng sức, tiền càng “bay màu”. Thay vì tận hưởng cảm giác anh hùng, Sang Woong liên tục rơi vào cảnh vừa đánh tội phạm vừa tất bật “cày cuốc” kiếm tiền để duy trì năng lượng. Chính chi tiết vừa buồn cười vừa rất đời này đã chạm trúng tâm lý khán giả hiện đại, khiến một câu chuyện giả tưởng trở nên gần gũi đến lạ.

Chỉ gói gọn trong 8 tập, Cashero chứng minh mình đúng nghĩa là một series “nhỏ nhưng có võ”. Phim khéo léo cân bằng giữa hành động kịch tính, yếu tố siêu năng lực mới mẻ cùng những mảng miếng hài duyên dáng và cảm xúc ấm áp, giữ nhịp xem luôn hấp dẫn mà không gây mệt mỏi.

Bên cạnh nam chính Junho, nữ phụ cũng là nhân tố khiến dân tình bàn tán không ngớt. Kang Han Na tạo cú sốc lớn khi hóa thân thành Joanna, thủ lĩnh một tổ chức tội phạm tài phiệt chuyên săn lùng những người sở hữu siêu năng lực. Không còn là hình ảnh nữ tính, dịu dàng quen thuộc, Kang Han Na hiện lên với vẻ đẹp quyền lực, điên rồ và áp chế. Ánh mắt lạnh lùng, giọng nói cao sang cùng phong thái “coi tiền là sức mạnh tuyệt đối” của cô trong những màn đối đầu với Lee Jun Ho khiến khán giả không khỏi trầm trồ.

Dù ác là vậy nhưng nhân vật Joanna lại đón nhận được tình cảm to lớn từ khán giả Việt. Nhiều đoạn clip đã được edit chỉnh sửa về Joanne trên TikTok thu về lượng lớn tương tác và bình luận. Nhiều ý kiến thậm chí nhận định đây là một trong những vai phản diện ấn tượng nhất của phim Hàn năm 2025, giúp nữ diễn viên hoàn toàn phá bỏ mọi định kiến cũ về mình.