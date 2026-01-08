Mới đây, Disney đã mang tin mừng cực lớn cho các fan hâm mộ trung thành khi công bố cặp đôi diễn viên chính cho bản chuyển thể của Tangled (tựa Việt: Người Đẹp Tóc Mây). Cụ thể, vai nữ chính Rapunzel sẽ được đảm nhận bởi mỹ nhân xinh đẹp Teagan Croft, trong khi vai nam chính Flynn Rider được trao cho Milo Manheim.

Nhân vật công chúa tóc mây Rapunzel do Teagan Croft đảm nhận.

Vai nam chính Flynn Rider được giao cho Milo Manheim.

Trên các trang mạng xã hội, khán giả đang bùng nổ trước thông tin này. Bởi lẽ sau bom xịt Bạch Tuyết, nhiều người lo ngại Disney sẽ tiếp tục có những hành động "phá nát tuổi thơ". Tuy nhiên khi chứng kiến cặp đôi chính là Teagan Croft và Milo Manheim, ai cũng thấy họ quá phù hợp với bản gốc.

Bình luận của netizen về màn casting đỉnh nóc kịch trần của Disney cho phim Tangled:

- Tưởng Disney phải làm hoàng tử da đen, công chúa tóc đen chứ. - Trời ơi, Flynn đẹp trai dịu keo quá. - Disney thời kỳ hoàng kim trở lại rồi. - Nam chính nữ chính ok rồi đó! Nhưng giờ thứ tui quan tâm là con ngựa Maximus và con tắc kè Pascal ai đóng??? 2 con đó mới là đỉnh cao của phim này. - Kiếm được Flynn đỉnh vậy, giống đấy. - Nhìn nhan sắc là biết thành công nữa rồi.

Tangled là một trong những tác phẩm được yêu thích nhất của Disney, sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo trên toàn thế giới.

Teagan Croft là một gương mặt trẻ đầy tiềm năng.

Việc được đóng chính trong một dự án lớn như Tangled hứa hẹn sẽ đưa tên tuổi của cô lên tầm cao mới.

Cho những ai chưa biết, Tangled xoay quanh nhân vật Rapunzel, một cô công chúa sở hữu mái tóc dài vô cùng đặc biệt. Từ nhỏ, Rapunzel đã bị Gothel bắt cóc, nuôi dưỡng cô trong một tòa tháp và lợi dụng cô để có thể trẻ mãi không già. Rapunzel lớn lên trong sự cô độc mà không hề biết về thân phận của mình. Thế nhưng, mọi thứ thay đổi khi cô gặp Flynn.

Với việc nhân vật Rapunzel được đảm nhận bởi Teagan Croft, khán giả có lý do để đặt niềm tin khi mà cô nàng không chỉ sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo, mà còn là một gương mặt trẻ đầy tiềm năng. Mỹ nhân sinh năm 2004 từng gây ấn tượng với vai Rachel Azarath trong loạt phim Titans của DC Universe và đóng chính ở bộ phim The Osiris Child: Science Fiction Volume One.

Milo Manheim không phải gương mặt xa lạ với các fan của nhà Disney.

Về phần nam chính Milo Manheim, dù mới 24 tuổi nhưng anh chàng đã có nhiều kinh nghiệm diễn xuất khi liên tục tham gia nhiều dự án phim từ năm 2017 đến nay. Dấu ấn lớn nhất của Milo Manheim chính là vai Zed trong loạt phim Zombies do chính Disney sản xuất với mùa mới nhất phát hành trong năm 2025 vừa qua.