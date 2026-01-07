Sina đưa tin mới đây nữ diễn viên Cam Vy đã lên mạng vừa livestream vừa khóc và cho biết chồng của cô, đại gia Giả Dược Đình vẫn tiếp tục trốn tránh tại Mỹ và không trở về. Ngôi sao Thất Tình 33 Ngày chia sẻ cô không nhận được khoản tiền hàng trăm triệu NDT chồng để lại như các tin đồn và hy vọng các chủ nợ không quấy rầy cuộc sống của bốn mẹ con nữ diễn viên.

Xuất hiện trên mạng xã hội, Cam Vy để lộ thần sắc mệt mỏi. Từng được mệnh danh là một trong "Kinh Thành tứ mỹ" cùng với Cảnh Điềm, Hàn Tuyết, Bạch Băng vì nhan sắc xinh đẹp và xuất thân quyền thế, nhưng hiện tại Cam Vy không giữ được sắc vóc như xưa. So với nhóm bạn cùng lứa, nữ diễn viên sắc thái kém hơn, già hơn vì từng rơi vào cảnh cùng cực khi gánh món nợ 1,2 tỷ NDT (hơn 4.100 tỷ đồng) do chồng cũ để lại.

Cam Vy khóc vì bị đòi một số khoản nợ do chồng cũ để lại

Hiện tại, Cam Vy cũng không nhận được lời mời đóng phim từ các nhà sản xuất do danh tiếng đã không còn như xưa. Cô cũng đắc tội không ít ngôi sao quyền lực trong giới giải trí như Lý Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh, khi khiến họ mấy trắng số tiền đầu tư. Nữ diễn viên chuyển sang làm streamer chia sẻ về cuộc sống, các bài học kinh doanh, cách làm đẹp. Thậm chí, khi thiếu lưu lượng truy cập, cô còn nhắc tới các đàn em như Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư để tăng tương tác. Các ngôi sao trẻ không có liên quan tới Cam Vy, nhưng khi họ đang vướng ồn ào, nữ diễn viên chia sẻ nhận định của mình, nhờ đó cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Nhiều người tiếc nuối vì cuộc sống của Cam Vy quá sóng gió. Nữ diễn viên sinh năm 1984 từng có xuất thân tốt, tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Giải phóng quân. Là mỹ nhân xuất thân Bắc Kinh, Cam Vy không gặp khó khăn khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Cô bắt đầu được biết đến nhờ đóng phim điện ảnh Cơ Khí Hiệp cùng nhiều tên tuổi lớn như Ngô Kinh, Hồ Quân, Tôn Lệ... Về sau cô đóng thêm một số phim như Quyết Chiến Sát Mã Trấn, Thất Tình 33 Ngày...

Cam Vy nhan sắc mệt mỏi dù được trang điểm kỹ lưỡng. Cô không có cuộc sống suôn sẻ như những ngôi sao cùng thời

Cam Vy kết hôn với Giả Dược Đình - chủ tịch của công ty Lạc Thị (LeTV). Năm 2014, cô đầu tư 20 triệu NDT làm phim Thái Tử Phi Thăng Chức Ký và đạt thành công vang dội, góp phần giúp nền tảng LeTV bùng nổ. Sau gẩn 10 năm bên nhau, vợ chồng Giả Dược Đình sở hữu khối tài sản hơn 40 tỷ NDT.

LeTV từng có vị trí then chốt trong giới giải trí Trung Quốc. Sau thành công của Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, Cam Vy còn được mệnh danh là "bà hoàng khai sinh ra phim chiếu mạng". Với tầm nhìn xa, Cam Vy cùng chồng lèo lái công ty thành công, được niêm yết trên sàn chứng khoán, nữ diễn viên chia sẻ có thời điểm công ty được định giá lên tới 150 tỷ NDT. Nhiều ngôi sao cũng vì vậy mà đầu tư vào LeTV.

Cam Vy từng được ngưỡng mộ khi gả vào hào môn, trở thành bà chủ khét tiếng của giới giải trí Hoa ngữ một thời

Thế nhưng hạnh phúc này chẳng kéo dài khi vào năm 2017, Giả Dược Đình bất ngờ vỡ nợ vì đầu tư thua lỗ trong lĩnh vực công nghệ. Chồng đi ra nước ngoài, Cam Vy trở thành người hứng mũi chịu sào, bị các nhà đầu tư, chủ nợ thúc ép, bị cấm xuất cảnh. Nữ diễn viên phải tự mình đứng lên để nuôi bản thân và các con. Cô làm mọi việc có thể, từ văn phòng đến bán hàng online.

Cam Vy cho biết đó là khoảng thời gian đáng sợ mà cô không bao giờ muốn nhớ lại hay trải qua. Nữ diễn viên muốn gục ngã nhưng khi nhìn thấy các con, cô như được tiếp thêm sức mạnh để giải quyết khủng hoảng. Ngôi sao Thất Tình 33 Ngày đã tìm mọi cách huy động tiền, cầm cố tài sản và trả được món nợ 1,2 tỷ NDT (hơn 4.100 tỷ đồng) chỉ trong 7 ngày. Sau khi trả hết nợ, nữ diễn viên và chồng cũ ly hôn.