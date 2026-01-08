Huyền Lizzie hé lộ cái kết của Ngân ở Cách Em 1 Milimet

Vai Ngân trong Cách em 1 milimet là dấu ấn về diễn xuất trong sự nghiệp của Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie). Nữ diễn viên cho biết, cô rất hạnh phúc khi đọc được những bình luận của khán giả về vai Ngân.

"Khi nhận vai Ngân, tôi không dám kỳ vọng quá nhiều, chỉ biết mang hết vốn liếng kinh nghiệm sống, cảm xúc mình có để thổi hồn vào nhân vật. Đến giờ, khi được khán giả nhận xét đây là vai diễn ngọt nhất, mềm mại nhất của tôi, tôi thực sự hạnh phúc. Đó là may mắn khi kịch bản đã xây dựng nên một cô Ngân giúp tôi dễ thấu hiểu và đồng cảm đến như vậy"- Phan Minh Huyền chia sẻ.

Nữ diễn viên cũng cho biết, đây là lần đầu tiên cô không bị bất cứ áp lực diễn xuất nào, đến trường quay luôn trong trạng thái thoải mái. Ở những vai diễn trước đây, Phan Minh Huyền vẫn thường thẳng thắn nói về áp lực của mình, với nhiều phân đoạn khiến cô trăn trở tư duy phải diễn xuất ra sao với nội tâm đó, tình huống đó. Nhưng đối với vai Ngân, khi Phan Minh Huyền diễn, đạo diễn không phải chỉnh quá nhiều, luôn để cô thỏa sức thể hiện, tạo ra một nhân vật Ngân như khán giả đã thấy.

Có thể nói, sự thành công trong vai Ngân của Phan Minh Huyền không chỉ đến từ kịch bản, mà còn nhờ sự thấu hiểu với nhân vật của Phan Minh Huyền. Tuy nhiên, không chỉ có lời khen, Phan Minh Huyền đôi khi cũng đứng trước những sự trách móc của khán giả đối với Ngân. Không ít khán giả khi xem phim đã bày tỏ sự ức chế, thậm chí không ngớt trách Ngân tại sao lại để mất một người như Viễn.

Trước những bức xúc ấy, Phan Minh Huyền nói: "Tôi biết khán giả phải yêu thương phim đến mức nào mới có những cảm xúc thấy thương Viễn, và giận Ngân, bảo cô ấy mắt toét như thế. Nếu tôi là khán giả, chắc chắn tôi cũng sẽ bức xúc như vậy thôi. Nhưng, xét cho cùng trong cuộc đời này có nhiều điều không kiểm soát cũng không nói trước được. Ngân có nhiều nỗi lòng, nhiều tâm sự không thể nói ra. Mình phải là Ngân thì mới biết tại sao cô ấy lại chọn lựa con đường như vậy".

Để có một vai "Ngân" thành công, bên cạnh yếu tố diễn xuất còn là sự đầu tư nghiêm túc của Phan Minh Huyền cho nhân vật. Cô đã phải thực hiện chế độ giảm cân, kiêng khem và tập luyện khắc nghiệt để có được trạng thái tốt nhất trong mỗi khung hình.

Phan Minh Huyền chia sẻ: "Huyền được khen đẹp hơn trong phim cũng một phần nhờ sự cộng hưởng của cả dàn diễn viên tài năng và đẹp. Các bạn trẻ rất đẹp, giàu năng lượng giúp cho mỗi ngày đi quay của đoàn đều vui vẻ. Các diễn viên nhí thì quá tài năng, thời của Huyền không giỏi được như các bạn ấy bây giờ. Các diễn viên trong vai bố mẹ của các bé cũng thật sự rất đẹp. Huyền biết ơn và tự hào vì đã được vào một tác phẩm quy tụ nhiều diễn viên đẹp, tài năng, nhiều cảm xúc và tuyệt vời về mọi mặt như vậy".

Dù rất nuối tiếc khi phải chia tay nhân vật, nhưng Phan Minh Huyền xem đây là một cột mốc rực rỡ trong sự nghiệp. Khép lại một năm thành công, khi nói về những dự định trong năm mới 2026, Phan Minh Huyền không giấu được khát vọng có một vai diễn khác biệt hoàn toàn, mang tính đột phá so với các vai diễn của cô từ trước tới nay.

Nữ diễn viên tâm sự: "Với tình yêu diễn xuất luôn cháy bỏng, năm mới tôi không mong gì hơn là mong sự nghiệp diễn xuất ngày càng thăng hoa, có nhiều vai diễn hay hơn. Dù biết rằng để lựa chọn một vai diễn phù hợp và đa dạng rất là khó nên lúc nào tôi cũng tích cực… gieo vào vũ trụ những điều mình mong muốn. Nói chung, về sự nghiệp đến thời điểm này tôi luôn biết ơn những gì mình đang có và đã có, không dám kỳ vọng gì quá nhiều. Nếu có cơ hội trong tay, tôi sẽ luôn nỗ lực hết mình để không phụ lòng những người đã trao cho mình cơ hội".

Đặc biệt, trước những lời khuyên từ đồng nghiệp và khán giả về việc nên "thoát xác" khỏi những vai diễn an toàn, tròn trịa, Phan Minh Huyền tỏ ra rất hào hứng với ý định thử sức ở vai phản diện. "Từ trước đến nay các vai diễn của tôi đều đẹp, an toàn, tròn trịa rồi nên nhiều đồng nghiệp khuyên tôi đừng sợ bị những comment tiêu cực, mạnh dạn thử sức những vai diễn khác biệt như là vai phản diện. Tôi cũng rất hào hứng và mong chờ điều này. Hy vọng tôi sẽ sớm nhận được một vai mang tính đột phá như vậy để có cơ hội thể hiện bản lĩnh trong diễn xuất hơn nữa", Phan Minh Huyền bày tỏ.

Phan Minh Huyền vừa cùng dàn diễn viên Cách em 1 milimet nói lời chia tay với vai diễn khi phim đóng máy. Nữ diễn viên tiết lộ phim đang đi đến những tập cuối với nhiều nút thắt dần được tháo gỡ.