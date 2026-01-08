Từng được xem là một trong những sao nhí đình đám bậc nhất Hollywood, Jaden Smith sớm quen mặt với khán giả toàn cầu ngay từ khi còn rất nhỏ. Là con trai của tài tử Will Smith, nhưng Jaden không chỉ "ăn theo" danh tiếng gia đình mà nhanh chóng tạo dấu ấn riêng nhờ lối diễn xuất tự nhiên, phong thái thông minh và cá tính khác biệt. Đỉnh cao trong sự nghiệp tuổi thiếu niên của anh chính là vai chính trong The Karate Kid (2010). Bộ phim gây tiếng vang lớn trên toàn thế giới, giúp hình ảnh cậu bé Dre Parker trở thành một trong những biểu tượng văn hoá đại chúng đầu thập niên 2000 và đưa tên tuổi Jaden Smith vụt sáng trên bản đồ điện ảnh quốc tế.

Sau 16 năm kể từ khi siêu phẩm ra mắt, Jaden đã có nhiều thay đổi đáng kể ở cả sự nghiệp lẫn ngoại hình. Mới đây, loạt hình ảnh trên Instagram cá nhân của Jaden bất ngờ nhận được sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Vẫn là kiểu tóc dreadlock từ thời The Karate Kid nhưng anh chàng biến tấu hơn với từng lọn tóc xù xì được cuốn và cố định trên đầu.

Khuôn mặt trẻ măng, đáng yêu năm 12 tuổi nay đã lộ dấu vết thời gian, thậm chí bị lão hoá nhanh. Điều này vô tình khiến Jaden già hơn so với tuổi thật. Phong cách thời trang đường phố, bụi bặm và không hợp gu số đông đại chúng góp phần làm Jaden trở nên "khó cảm", hầm hố và thiếu sự gần gũi - nhất là với tệp khán giả đã quen thuộc với hình ảnh Dre Parker ngày trước.

Tuy nhiên, vẫn đề chỉ là do sở thích và mắt nhìn mỗi người. Jaden năm ngoái được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo cho dòng thời trang nam giới của nhà mốt Christian Louboutin. Đây là minh chứng cho việc, phong cách và thế giới quan về thời trang của Jaden đã và đang được giới mộ điệu công nhận. Chỉ có điều, ở thời điểm hiện tại, Jaden thật sự khác xa so với cậu bé Dre ngày nào.

Loạt hình ảnh mới nhanh chóng tạo nên luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Không ít khán giả tỏ ra hoang mang, cho rằng nam diễn viên trông già dặn hơn tuổi, phong cách ngày càng khó hiểu và xa rời hình mẫu sao nhí truyền cảm hứng từng gắn liền với tuổi thơ của bao người. Một bộ phận cư dân mạng còn bày tỏ sự tiếc nuối, khi Jaden dường như đã đánh mất vẻ ngây ngô, thân thiện từng giúp anh chinh phục số đông khán giả đại chúng.

Đoạn clip mới nhất khiến Jaden bị chê như người vô gia cư

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến bênh vực cho rằng sự thay đổi này phản ánh quá trình trưởng thành và cá tính nghệ thuật riêng của Jaden Smith. Với họ, ngoại hình và phong cách hiện tại không phải là xuống sắc mà là lựa chọn có chủ đích, thể hiện tinh thần nổi loạn, phá vỡ chuẩn mực - điều vốn đã trở thành "thương hiệu" của Jaden trong nhiều năm qua.

The Karate Kid ra mắt năm 2010 là phiên bản điện ảnh được làm lại từ phim cùng tên năm 1984. Kịch bản theo chân Dre Parker, một cậu bé người Mỹ cùng mẹ chuyển tới Trung Quốc sinh sống. Sau khi ra mắt, tác phẩm gây sốt toàn cầu và trở thành hiện tượng phòng vé với doanh thu gần 360 triệu đô (hơn 9.000 tỷ đồng). Thành công vang dội của bộ phim đã đưa Jaden Smith trở thành một trong những sao nhí được kỳ vọng nhất Hollywood thời điểm bấy giờ.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, con đường sự nghiệp của Jaden sau The Karate Kid lại không phát triển theo hướng bền vững. Những năm sau đó, anh không có thêm vai diễn điện ảnh nào thực sự tạo được tiếng vang. Đáng chú ý nhất là After Earth (2013), dự án đóng chung với cha mình, nhưng bộ phim lại thất bại nặng nề cả về chuyên môn lẫn doanh thu, khiến Jaden phải nhận đề cử Mâm Xôi Vàng cho diễn xuất. Thất bại này được xem là cú chững lại lớn, khiến Jaden dần rút khỏi các dự án điện ảnh thương mại.

Sau giai đoạn đó, Jaden Smith chủ động chuyển hướng. Anh rời công ty quản lý của cha từ năm 15 tuổi để hoạt động độc lập, tập trung nhiều hơn vào âm nhạc, thời trang và các dự án cá nhân. Trong vai trò ca sĩ - rapper, Jaden phát hành các album như Syre, Erys và CTV3: Cool Tape Vol.3, xây dựng hình ảnh nghệ sĩ cá tính, mang màu sắc triết lý, nổi loạn và không chiều theo thị hiếu số đông. Dù gây tranh cãi, Jaden vẫn có một lượng fan trung thành trong giới trẻ.

Ở lĩnh vực thời trang, Jaden Smith ngày càng được công nhận như một biểu tượng phá vỡ chuẩn mực giới. Anh thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang lớn, hợp tác với nhiều nhà mốt danh tiếng và từng được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo cho dòng thời trang nam của Christian Louboutin.

Tính đến hiện tại, Jaden Smith không còn được nhắc đến như một ngôi sao điện ảnh triển vọng, mà được nhìn nhận nhiều hơn như một nghệ sĩ đa lĩnh vực, theo đuổi lối sống và tư duy sáng tạo khác biệt. Dù con đường đi xa khỏi hình ảnh sao nhí The Karate Kid năm nào, Jaden vẫn là cái tên đủ sức gây tranh luận và tò mò mỗi khi xuất hiện.