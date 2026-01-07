Ở làng giải trí Trung Quốc hiện tại, Ngu Thư Hân đang là một trong những gương mặt nổi tiếng bậc nhất, được xem là đứng đầu thế hệ tiểu hoa 95 cùng với Triệu Lộ Tư. Khoảng thời gian cuối năm 2025, mỹ nhân 30 tuổi vướng vào loạt ồn ào xoay quanh công việc kinh doanh bị cho là có nhiều vấn đề của gia đình. Không chỉ vậy, cô cũng bị đào lại quá khứ từng có những hành vi bị đánh giá là thiếu chuẩn mực khi tham gia chương trình Thanh Xuân Có Bạn.

Ngu Thư Hân là cái tên có nhiều anti nhưng cứ ra phim là lại nổi như cồn.

Những lùm xùm này khiến hình ảnh của Ngu Thư Hân xuống dốc nghiêm trọng, khiến cho bất cứ hành động nào của cô nàng cũng bị soi mói. Hơn nữa, thực tế là kể từ trước khi scandal nổ ra, Ngu Thư Hân cũng là một gương mặt có nhiều fan nhưng anti cũng chẳng ít.

Một phần nguyên do là bởi cô và Triệu Lộ Tư luôn so kè nhau cho vị trí dẫn đầu thế hệ tiểu hoa 95, thế nên nhiều người ghét Ngu Thư Hân chỉ đơn giản là vì họ ủng hộ Triệu Lộ Tư. Mặt khác, hình tượng thiếu nữ ngọt ngào, dễ thương của mỹ nhân 30 tuổi nhiều khi bị nói là làm lố. Thậm chí, những người không ưa Ngu Thư Hân còn gọi cô bằng những biệt danh như "thánh lố", "thánh dẹo".

Cô nàng xây dựng hình ảnh ngọt ngào, dễ thương...

...và mang chúng vào phần lớn các tác phẩm của mình

Tuy nhiên, dù ghét hay thích Ngu Thư Hân thì có một sự thật không ai phủ nhận được, đó là cô nàng có thành tích phim ảnh cực kỳ ổn. Các dự án mà cô nàng chọn đều có kịch bản từ mức ổn đến hay, hiệu quá phát sóng cũng rất tốt. Những năm gần đây, Ngu Thư Hân liên tục có những dự án được khen ngợi, đó là Khúc Biến Tấu Ánh Trăng (2021), Thương Lan Quyết (2022), Vân Chi Vũ (2023), Vĩnh Dạ Tinh Hà (2024) và mới đây nhất là Song Quỹ, bộ phim mới kết thúc phát sóng cách đây không lâu.

Ngu Thư Hân có khả năng tạo chemistry cực mạnh bất kể bạn diễn là ai.

Phong cách "dẹo" đặc trưng giúp Ngu Thư Hân làm được điều đó.

Thế nhưng kể cả với một vai diễn mang màu sắc khác biệt hoàn toàn, không có một chút ngọt ngào nào như Vân Vi Sam trong Vân Chi Vũ, Ngu Thư Hân cũng làm tốt và đó là minh chứng cho diễn xuất của cô.

Như đã nói, Ngu Thư Hân luôn có khả năng chọn kịch bản rất tốt. Thế nhưng phải nói thêm rằng, bản thân cô nàng cũng sở hữu diễn xuất tốt so với các đồng nghiệp cùng trang lứa. Cộng thêm phong cách cá nhân đặc trưng, Ngu Thư Hân luôn tạo phản ứng hóa học rất tốt bất kể bạn diễn là ai, từ Đinh Vũ Hề, Trương Lăng Hách, Vương Hạc Đệ cho đến Hà Dữ. Có lẽ, đây mới chính là mấu chốt giúp Ngu Thư Hân dù bị nhiều người ghét nhưng cứ ra phim là dân tình lại lao vào xem.