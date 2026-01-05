Mới đây, kênh Youtube của tvN Drama đã đăng tải video tổng hợp các tác phẩm tiêu biểu mà nền tảng này tự sản xuất với tựa đề Niềm vui là tvN. Đây là một trong các nội dung được quảng bá nhằm kỷ niệm 20 năm ngày tvN lên sóng.

"20 năm của chúng ta, vô vàn niềm vui đã cùng nhau trải qua trong khoảng thời gian ấy. Năm 2026, hãy tiếp tục mong đợi một tvN kỷ niệm 20 năm còn rực rỡ hơn nữa", tvN viết.

Trong video có sự xuất hiện của các tác phẩm tiêu biểu làm nên danh tiếng của tvN như Yêu Tinh, Cõng Anh Mà Chạy, Ông Chú Của Tôi, Lời Hồi Đáp 1997, Những Bác Sĩ Tài Hoa, Ngự Trù Của Bạo Chúa, Hạ Cánh Nơi Anh... Ngoài ra, còn có các chương trình giải trí nổi tiếng như Grandpa Over Flowers, You Quiz on the Block, Three Meals a Day...

Nhiều bộ phim kinh điển được tvN vinh danh, nhưng tác phẩm có rating cao nhất là Nữ Hoàng Nước Mắt lại bị loại

Tuy nhiên, khán giả nhận ra tác phẩm Nữ Hoàng Nước Mắt do Kim Soo Hyun và Kim Ji Won đóng chính lại không được đưa vào video. Trong khi đó, đây là bộ phim đạt rating cao nhất lịch sử tvN với 24,9% tỷ suất người xem. Nữ Hoàng Nước Mắt phát sóng năm 2024, từng gây tiếng vang khắp châu Á, nhưng bộ phim được chọn lại là Cõng Anh Mà Chạy ra mắt cùng năm.

Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi công sức đóng phim của Kim Ji Won bị loại bỏ vì scandal đời tư của bạn diễn Kim Soo Hyun. "Thật khó hiểu khi một tác phẩm đứng đầu rating lịch sử lại bị loại", "Tôi rất thích Nữ Hoàng Nước Mắt, thật bất công cho Kim Ji Won", "Có thể chỉ cắt cảnh của nữ chính cũng được mà", "Dù sao tranh cãi của Kim Soo Hyun vẫn chưa kết thúc, nhà đài cẩn thận như vậy không thừa", "Kim Ji Won có tội tình gì mà phải chịu bất công như vậy?" - loạt bình luận của khán giả.

Khán giả cho rằng scandal đời tư của nam chính Kim Soo Hyun gây ảnh hưởng tới tác phẩm

Hồi tháng 3/2025, Viện Garo Sero với đại diện là Kim Se Ui và gia đình Kim Sae Ron cáo buộc rằng Kim Soo Hyun từng hẹn hò với cô vào năm 2015, khi nữ diễn viên vẫn còn là trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, Kim Soo Hyun bác bỏ cáo buộc, cho biết cả hai chỉ hẹn hò từ mùa hè năm 2019 đến mùa thu năm 2020, tức sau khi Kim Sae Ron đã trưởng thành.

Nghi vấn hẹn hò trẻ vị thành niên và những bức thư tình cảm Kim Soo Hyun gửi Kim Sae Ron khiến hình ảnh của nam diễn viên sụp đổ. Bên cạnh đó, anh còn tổ chức họp báo và bật khóc nức nở khiến công chúng càng tẩy chay nam diễn viên nhiều hơn vì cho rằng anh không "đáng mặt đàn ông", diễn trước truyền thông để lấy lòng thương cảm của khán giả.

Kim Soo Hyun phải tạm dừng các hoạt động nghệ thuật. Nhiều thương hiệu từng hợp tác với tài tử hủy hợp đồng và kiện anh ra tòa đòi bồi thường vì làm tổn hại hình ảnh của họ. Nam diễn viên đang theo đuổi vụ kiện với gia đình ngôi sao quá cố Kim Sae Ron vì cho rằng mình bị bôi nhọ.

Khán giả tiếc nuối khi công sức của Kim Ji Won bị ảnh hưởng

Nữ Hoàng Nước Mắt là bộ phim nâng tầm địa vị cho nữ diễn viên

Kim Ji Won sinh năm 1992, từng nổi tiếng nhờ những vai phụ nổi lấn át cả vai chính trong loạt phim như The Heirs, Hậu Duệ Mặt Trời. Những năm gần đây, Kim Ji Won bắt đầu có nhiều hơn những vai chính của riêng mình. Những tác phẩm như Thanh Xuân Vật Vã, Nhật Ký Tự Do Của Tôi,... tuy giúp Kim Ji Won được đánh giá cao về năng lực diễn xuất nhưng đáng tiếc khi nó không quá bùng nổ, chí ít là so với 2 bộ phim mà Kim Ji Won đóng phụ kể trên. Thế nên tên tuổi, danh tiếng của cô vẫn chưa có sự bứt phá xứng tầm.

Năm 2024 là năm đánh dấu bước ngoặt để đời lớn nhất trong sự nghiệp của Kim Ji Won khi cô đổi đời nhờ vai chính trong bộ phim Nữ Hoàng Nước Mắt (Queen of Tears), đóng cùng Kim Soo Hyun. Dù kịch bản phim gây tranh cãi nhưng màn thể hiện xuất sắc, nhan sắc xinh đẹp và chemistry bùng nổ của cô với Kim Soo Hyun là điều không ai có thể bàn cãi. Thế nhưng giờ đây nữ diễn viên lại phải chịu bất công khi dự án thành công nhất của mình không được vinh danh vì scandal của bạn diễn.



