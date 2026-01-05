Đầu năm 2026, màn ảnh Hàn vừa có một bộ phim đáng chú ý được lên sóng, đó là Tên Trộm Dấu Yêu (tựa Anh: To My Beloved Thief). Đây là tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn - cổ trang xen lẫn yếu tố kỳ ảo, có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng Nam Ji Hyun và Moon Sang Min.

Trong phim, Nam Ji Hyun đảm nhận vai nữ chính Hong Eun Jo, cô gái được sinh ra từ mối tình vụng trộm giữa một vị quý tộc và một nữ nô lệ. Chính vì thân phận này nên từ nhỏ, cô đã phải nếm trải mùi khói lửa nhân gian, từ đó mà thấu hiểu nỗi thống khổ của những người dân nhỏ bé trong xã hội, đặc biệt là sau khi cha cô lâm bệnh nặng.

Ban ngày, Hong Eun Jo hành nghề y, thế nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, cô khoác lên mình thân phận của nữ đạo tặc nghĩa hiệp "Hong Gil Dong". Lý do gọi cô là một đạo tặc nghĩa hiệp, bởi cô luôn cố gắng lấy đi tài sản của những kẻ giàu có bất chính và phân phát chúng cho những mảnh đời khốn cùng.

Nam Ji Hyun trong vai nữ chính Hong Eun Jo.

Về phần Moon Sang Min, anh đảm nhận vai nam chính Yi Yeol, vị hoàng tử đã bị thu hút bởi những hành động táo bạo, gan dạ của Hong Eun Jo. Anh muốn điều tra xem mọi chuyện rốt cuộc là thế nào nhưng rồi ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ Hong Eun Jo, Yi Yeol đã rơi vào lưới tình.

Mọi thứ chưa dừng lại ở đây khi mà bằng một lý do thần kỳ nào đó, hai người đã hoán đổi cơ thể cho nhau. Và rồi, những bí mật mà cả ai cố gắng che giấu bấy lâu nay đứng trước nguy cơ bị phơi bày.

Moon Sang Min trong vai nam chính Yi Yeol.

Lên sóng từ ngày 3/1, Tên Trộm Dấu Yêu đang nhận được phản hồi tích cực từ khán giả Việt sau 2 tập đầu tiên. Dù lấy motip hoán đổi thân xác quen thuộc, thế nhưng bộ phim được nhận xét không hề bị nhàm chán và có một cốt truyện đầy hứa hẹn.

Về cặp đôi diễn viên chính, người xem dành lời khen cho diễn xuất ấn tượng mà Nam Ji Hyun thể hiện, trong khi Moon Sang Min gây ấn tượng nhờ nhan sắc cực phẩm. Ngoài ra, không ít khán giả cũng bày tỏ sự nóng lòng được thưởng thức 2 tập tiếp theo chiếu vào cuối tuần này (ngày 10/1 và 11/1).

Một vài bình luận của khán giả về bộ phim Tên Trộm Dấu Yêu: