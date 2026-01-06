1 tuần qua, Thiên Đường Máu đã và đang nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo người hâm mộ. Bộ phim thác một vấn đề khác biệt và nổi cộm: "việc nhẹ lương cao" và nạn buôn người đến những "khu tự trị" lừa đảo. Khắp MXH, người người nhà nhà đều rủ nhau ra rạp để thưởng thức phim. Mới đây, Thiên Đường Máu đã đạt thành tích ấn tượng là soán ngôi vương của Avatar: Lửa Và Tro Tàn.

Tính đến 12h30 ngày 6/1, Thiên Đường Máu đã thu về hơn 67 tỷ đồng tiền doanh thu, hiện dẫn đầu phòng vé Việt. Chỉ trong sáng cùng ngày, dự án điện ảnh bán được 25.421, bỏ túi hơn 1,6 tỷ đồng với 2,953 suất chiếu. Với phong độ này, bộ phim được dự đoán sẽ chạm tới cột mốc trăm tỷ trong thời gian tới.

Nội dung Thiên Đường Máu bắt đầu khi Tuấn (Quang Tuấn) sang Campuchia tìm em gái Tâm (Bích Ngọc). Cô nữ sinh vì tin lời mời gọi đi làm thêm với mức lương cao nên bị kẻ xấu bắt vào "khu tự trị" và đòi tiền chuộc. Bản thân Tuấn cũng bị một nhóm khác chuốc thuốc ngủ và tống vào trại do bà trùm Mỹ (Thanh Hương) cầm đầu. Từ đây, anh phải thực hiện công việc lừa đảo theo kịch bản có sẵn. Nếu không đạt đủ chỉ tiêu sẽ bị tra tấn vô cùng dã man. Tuấn cùng Thành (Hoài Lâm) lên kế hoạch bỏ trốn nhưng cái giá phải trả là quá lớn.

Bộ phim nhận về nhiều lời khen ngợi về ý tưởng hấp dẫn cùng kịch bản được xây dựng khá chắc tay nhưng vẫn bộc lộ hạn chế quen thuộc của một số dự án cùng nhà sản xuất ở khâu dựng phim. Một vài bình luận đánh giá các đoạn chuyển cảnh đôi lúc thiếu sự liền mạch, mang lại cảm giác hơi “truyền hình” hơn là điện ảnh. Tuy nhiên, điểm trừ này chủ yếu xuất hiện ở khoảng một phần ba đầu phim; càng về sau, khi nhịp phim được đẩy nhanh và cao trào liên tục xuất hiện, sự gay cấn của câu chuyện phần nào khiến khán giả dễ dàng bỏ qua những khiếm khuyết trong khâu hậu kỳ.

Sở hữu dàn cast chất lượng gồm Quách Ngọc Ngoan, Sỹ Toàn, Quang Tuấn, Thanh Hương... Thiên Đường Máu gây sốt từ MXH ra đến các cinetour đoàn phim quảng bá. Đội hình diễn viên chính đều là những gương mặt được đánh giá cao về năng lực, lột tả được sự gai góc và trần trụi ở khu tự trị lừa đảo. Trong vòng vây người hâm mộ tại các rạp phim, các diễn viên được chào đón nồng nhiệt, nhận được sự ủng hộ lớn.