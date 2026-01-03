Tối 2/1, bộ phim The Judge Returns đã chính thức lên sóng trên đài trung ương MBC, đánh dấu sự trở lại của Ji Sung sau Connection hè năm 2024. Dù ra mắt trong bối cảnh truyền hình cạnh tranh gay gắt, đối đầu trực tiếp với Taxi Driver 3 trong khung giờ, tác phẩm vẫn kịp ghi dấu ấn với mức rating khá ổn áp. Theo số liệu từ Nielsen Korea, tập đầu tiên của The Judge Returns đạt 4,3% rating toàn quốc. Tuy con số này chưa quá bùng nổ, nhưng vẫn là màn khởi đầu chấp nhận được cho một dự án vừa "xuất xưởng".

Trailer The Judge Returns

The Judge Returns xoay quanh Lee Han Yeong (Ji Sung), một thẩm phán tham nhũng có quá khứ từng sống như nô lệ cho một công ty luật lớn. Trong một phiên toà, anh ta đã bất chấp mệnh lệnh của cấp trên và kết án tù chung thân cho một chủ tịch tập đoàn. Chính điều đó đã khiến anh bị sát sại. Sau khi "trùng sinh" lại, Lee Han Yeong đã quay về 10 năm trước. Được trao cơ hội thứ hai, anh ta tìm kiếm công lý bằng cách trừng phạt những kẻ ác và thay đổi số phận của mình.

Sau khi trở lại với dòng thời gian thực tế, Lee Han Young phải đối đầu với Kang Shin Jin (Park Hee Soon) - vị thẩm phán quyền lực và tàn nhẫn của tòa án trung tâm Seoul. Anh cũng tái ngộ công tố viên Kim Jin Ah (Won Jin Ah), người từng là đối thủ của anh với anh trong một vụ án cũ.

Ngay sau khi lên sóng, phần lớn netizen đánh giá tập 1 có chút rối rắm nhưng thành công gây ức chế, người xem càng theo dõi càng khó dứt nhờ sử dụng mô-típ quen thuộc của phim Hàn hiện nay như chaebol áp bức dân thường, nhân vật chính bị dồn vào đường cùng, người thân bệnh nặng, cái chết đóng vai trò cao trào cho tập phim...

Nhân vật chính do Ji Sung thủ vai là tâm điểm tranh luận. Không ít khán giả thừa nhận nhân vật này khó ưa, thậm chí gây khó chịu ở cách hành xử lạnh lùng và thiếu đồng cảm. Dẫu vậy, nhiều người lại đánh giá cao cách xây dựng một nhân vật "không tốt mà cũng không xấu", có cảm giác tội lỗi, tự dằn vặt nhưng bị hoàn cảnh ép buộc nên phải thỏa hiệp với "tư bản". Chính sự mâu thuẫn này khiến nhân vật vừa đáng ghét, vừa đáng thương và được cho là điểm mạnh của tập đầu.

Về phía diễn xuất, Ji Sung tiếp tục nhận nhiều lời khen nhờ khả năng kiểm soát biểu cảm gương mặt và đài từ trôi chảy, thậm chí khiến một số khán giả liên tưởng đến thời Kill Me, Heal Me. Song song đó, khán giả lại dấy lênnỗi lo về diễn xuất rập khuôn của Ji Sung: có xu hướng lặp lại hình mẫu nhân vật quen thuộc từng xuất hiện trong các tác phẩm truyền hình khác như Defendant, Doctor John, The Devil Judge, Adamas...

Trong suốt hơn một thập kỷ qua, Ji Sung được xem là bảo chứng rating trên màn ảnh Hàn nhờ khả năng chọn kịch bản và diễn xuất khiến khán giả gắn bó đến những tập cuối. Minh chứng rõ rệt nhất là các tác phẩm của anh: Defendant (2017) đạt rating cao nhất khoảng 28,3%, trở thành một trong những phim truyền hình ăn khách nhất năm; Secret Love (2013) đạt 18,9%, Protect the Boss (2011) đạt 17,8%.

Bên cạnh đó, Kill Me, Heal Me (2015) liên tục duy trì rating 10-12%, có tập chạm 14%, còn Connection (2024) khởi đầu 5,7% nhưng nhanh chóng leo lên cao nhất 14,2% ở tập cuối, trở thành drama thứ Sáu-Bảy hút người xem nhất năm. The Devil Judge tuy phát sóng trên kênh cáp nhưng vẫn đạt rating cao nhất là 10%.