Với các tín đồ yêu thích dòng phim lãng mạn Hàn Quốc, Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? (tựa Anh: Can This Love Be Translated?) đang là cái tên được mong chờ nhất hiện tại. Lý do tất nhiên không gì ngoài việc bộ phim có sự góp mặt của cặp đôi tài sắc vẹn toàn Go Youn Jung và Kim Seon Ho.

Go Youn Jung trong vai nữ chính Cha Mu Hee, một nữ minh tinh xinh đẹp.

Kim Seon Ho vào vai anh chàng thông dịch viên đa tài Ju Ho Jin.

Nội dung phim Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa một nữ minh tinh nổi tiếng tên Cha Mu Hee (Go Youn Jung) và anh chàng thông dịch tài giỏi điển trai Ju Ho Jin (Kim Seon Ho). Mọi chuyện bắt đầu khi Ju Ho Jin tháp tùng Cha Mu Hee trong một chương trình thực tế diễn ra ở nước ngoài. Theo như kịch bản, Cha Mu Hee sẽ được ghép đôi cùng với nam thần Nhật Bản Kurosawa Hiro (Fukushi Sota). Tuy nhiên, trái tim cô lại rung lên vì Ju Ho Jin.

Từ những gì được hé lộ trong đoạn trailer mà Netflix mới đăng tải, Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? hội tụ mọi yếu tố cần thiết để tạo nên một bộ phim lãng mạn hay. Thời trang đẹp, bối cảnh thơ mộng, nhan sắc và phản ứng hóa học của cặp đôi chính đều rất tuyệt vời.

Về nội dung, đoạn trailer hé mở những phân cảnh thú vị, giàu tính giải trí trong câu chuyện giữa Cha Mu Hee và Ju Ho Jin. Thế nhưng bên cạnh những giây phút ngọt ngào, chuyện tình của họ hứa hẹn cũng sẽ có những sóng gió, cao trào cảm xúc. Điều này được thể hiện qua hai câu thoại được hé lộ trong đoạn trailer.

Câu chuyện tình yêu trong Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn.

Trailer phim Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? (vietsub: fanpage Tớ Yêu Phim Hàn)

Cụ thể, nữ chính Cha Mu Hee đã nói "Dù quẫn bách hay thảm hại đến đâu đi nữa, đó cũng là tình yêu của em", trong khi nam chính cũng có câu thoại "Phải cố gắng lắm tôi mới có thể dằn lòng mình, thế sao em lại khuấy động nó?". Điều này khiến người xem thực sự tò mò liệu điều gì sẽ xảy ra với cặp đôi chính.

Bình luận của netizen sau khi xem trailer phim Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?: - Đoạn trailer này mang đến cảm giác giống như Tuổi 25, Tuổi 21. - Tui vừa xem xong Điệu Cha-Cha-Cha Làng Biển của Kim Seon Ho, giờ thì lót dép hóng phim này. - Hóng lắm đến ngày 16. - Tui lười xem phim Hàn lắm nhưng sẽ cày phim này. Chemistry của đôi chính đỉnh dễ sợ. - Go Youn Jung ngọt ngào dễ thương quá.

Nguồn: Netflix