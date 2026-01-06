Mới đây, diễn viên Suzy bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội khi một bức ảnh cận cảnh từ bộ phim truyền hình Uncontrollably Fond (KBS, 2016) được đào lại và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Điều khiến netizen “đứng hình” không phải là trang phục hay biểu cảm, mà chính là đôi mắt trong veo đến mức có thể nhìn thấy rõ cả sự phản chiếu của ê-kíp quay phim và hệ thống đèn chiếu sáng bên trong đồng tử.

Bức ảnh được chia sẻ kèm dòng chú thích gây sốt: “Đôi mắt của Suzy trong trẻo đến mức có thể thấy cả nhân viên và đèn quay phản chiếu trong đó.” Khi người xem phóng to hình ảnh, chi tiết này hoàn toàn không hề bị phóng đại. Trong đồng tử của nữ diễn viên, ánh đèn, máy quay và bóng dáng các nhân viên hậu trường hiện lên rõ ràng, cho thấy đây là một cảnh quay với cường độ ánh sáng mạnh và ekip đứng rất gần.

Đáng nói hơn, dù đang ở trong điều kiện quay phim “khắc nghiệt” như vậy, Suzy vẫn giữ được biểu cảm tự nhiên, ánh mắt giàu cảm xúc, không hề lộ dấu hiệu căng thẳng hay mất tập trung. Điều này khiến nhiều cư dân mạng không chỉ trầm trồ trước visual của cô, mà còn dành lời khen cho sự chuyên nghiệp và khả năng diễn xuất của nữ diễn viên.

Phần bình luận nhanh chóng bùng nổ với hàng loạt phản ứng ngỡ ngàng: - Không thể tin đây là ảnh chụp thường, nhìn như ảnh đã qua chỉnh sửa. - Nếu là tôi nằm giữa đống đèn và máy quay thế này chắc không mở nổi mắt luôn. - Thấy rõ cả ekip trong mắt mà cô ấy vẫn diễn được, đúng là diễn viên chuyên nghiệp. - Đôi mắt này đúng kiểu sinh ra để lên màn ảnh.

Không ít người cũng cho rằng bức ảnh này là minh chứng rõ ràng cho danh xưng “tình đầu quốc dân” của Suzy suốt nhiều năm qua. Dù bộ phim Uncontrollably Fond đã phát sóng gần một thập kỷ, nhan sắc của cô trong những khung hình cũ vẫn được đánh giá là không hề lỗi thời, thậm chí càng nhìn càng gây thương nhớ.

Từ một khoảnh khắc hậu trường vô tình được soi kỹ, Suzy thêm một lần nữa chứng minh sức hút bền bỉ của mình: chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến mạng xã hội dậy sóng.