Tối 6/1, thông tin Táo Quân không lên sóng dịp Tết Nguyên Đán 2026 nhanh chóng khiến MXH dậy sóng. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ cảm xúc buồn bã khi Táo Quân năm nay không thể diễn ra. Gắn bó với chương trình suốt hơn hai thập kỷ, Táo Quân không chỉ là một vai diễn mà còn trở thành một phần ký ức và đời sống tinh thần của Vân Dung. Việc không còn được đứng trên sân khấu quen thuộc mỗi dịp cuối năm khiến cô khó tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, thậm chí có những khoảnh khắc xúc động đến rơi nước mắt.

Theo một số nguồn tin, việc Táo Quân có khả năng không lên sóng dịp Tết năm nay xuất phát chủ yếu từ tình trạng sức khỏe và lịch trình cá nhân của NSND Quốc Khánh, người đã gắn bó với vai Ngọc Hoàng hơn 20 năm qua. Nguồn tin cho hay, Quốc Khánh được xem là nhân tố then chốt, gần như không thể thiếu của chương trình. Nếu thiếu vắng vai Ngọc Hoàng, Táo Quân sẽ khó giữ được tinh thần và “linh hồn” vốn có. Đáng nói, lối diễn xuất rất riêng của nam nghệ sĩ gạo cội gần như không thể tái hiện hay thay thế trong một khoảng thời gian ngắn. Ngoài ra, sự thiếu hụt các gương mặt quen thuộc khác như NSND Công Lý hay NSND Xuân Bắc cũng được nhận định là yếu tố khiến sức hấp dẫn của Táo Quân suy giảm rõ rệt.

Thông tin đột ngột khiến nhiều khán giả bày tỏ sự hụt hẫng, thậm chí tiếc nuối khi cho rằng thiếu Táo Quân cũng đồng nghĩa thiếu đi không khí Tết. Với họ, đêm Giao thừa mà không có chương trình kinh điển này thì niềm vui dường như vơi đi một nửa, bởi tiếng cười quen thuộc suốt hơn hai thập kỷ bỗng dưng biến mất. Không ít ý kiến hài hước cho rằng, một năm đầy ắp drama từ giải trí đến đời sống - xã hội mà lại không có Táo Quân thì “lấy ai tổng kết, lấy ai cà khịa cho kịp”. Tết thiếu tiếng cười châm biếm, thiếu những màn đối thoại thâm thúy thì dù "mâm cao cỗ đầy" cũng khó trọn vẹn niềm vui.

Bên cạnh những tiếc nuối, nhiều khán giả cho rằng việc Táo Quân không lên sóng không đơn thuần là thiếu vắng đi một chương trình truyền hình quen thuộc ngày Tết, mà còn để lại khoảng trống lớn về mặt tinh thần. Sau hơn 20 năm phát sóng, Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần quen thuộc mỗi đêm Giao thừa, gắn liền với những gia đình quây quần trước màn hình, vừa cười thư giãn vừa nhìn lại một năm đã qua. Chính vì vậy, nhiều khán giả mong muốn nhà đài sớm cân nhắc những phương án phù hợp để giữ gìn nét truyền thống đã gắn bó với khán giả suốt nhiều năm qua.

Đặc biệt, một số khán giả chia sẻ rằng suốt nhiều tuần qua, họ háo hức chờ Tết chỉ để được xem Táo Quân. Chương trình trở thành thói quen mỗi khi nấu cơm, làm việc nhà, đến mức thuộc lòng từng câu thoại.

Cũng có những chia sẻ mang màu sắc hoài niệm, khi khán giả nhớ lại hành trình theo dõi chương trình từ thời Gặp nhau cuối tuần đến Gặp nhau cuối năm, để rồi nhận ra mình đã đi qua một tuổi thơ rất trọn vẹn với những tiếng cười đặc trưng của Táo Quân. Thậm chí, nhiều người tiếc cho thế hệ khán giả trẻ sau này, khi có thể sẽ không còn cơ hội cảm nhận đầy đủ dư vị cảm xúc rất riêng của ngày Tết như các thế hệ trước.