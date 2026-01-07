Ai cứu nổi Thu Trang?

Sau Nụ Hôn Bạc Tỷ - bộ phim cán mốc hơn 200 tỷ đồng và giúp Thu Trang củng cố vị thế bảo chứng phòng vé, nữ đạo diễn - diễn viên tiếp tục trở lại với Ai Thương Ai Mến. Vẫn là dòng phim tình cảm - gia đình quen thuộc, vẫn là câu chuyện xoay quanh thân phận người phụ nữ, tình thân và sự hy sinh, nhưng lần này Thu Trang cho thấy mong muốn đi xa hơn khi thử nghiệm lối kể phi tuyến tính và đầu tư mạnh tay vào bối cảnh miền Tây xưa. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng dành cho cái tên từng nhiều lần thắng lớn ngoài rạp, Ai Thương Ai Mến lại có khởi đầu khá lặng lẽ. Sau gần một tuần công chiếu, phim thu về khoảng 19 tỷ đồng, chỉ đứng top 3 doanh thu ngày. Con số này không quá thấp, nhưng rõ ràng là chưa tương xứng với vị thế của Thu Trang, cũng như kỳ vọng đặt vào một dự án được quảng bá rầm rộ.

Điều đáng nói là Ai Thương Ai Mến không phải một bộ phim dở. Thậm chí, đây còn là tác phẩm cho thấy sự nghiêm túc và tham vọng rõ ràng của Thu Trang trong vai trò đạo diễn. Vấn đề nằm ở chỗ phim ổn nhưng ra rạp trong hoàn cảnh quá bất lợi và chưa được kể đúng cách với khán giả đại chúng khiến khán giả có muốn cũng chẳng cứu được Thu Trang (như cách Nụ Hôn Bạc Tỷ từng được "cứu").

Thu Trang trong Ai Thương Ai Mến

Một bộ phim tử tế, chỉn chu và mang rõ dấu ấn Thu Trang

Ai Thương Ai Mến chọn cách mở đầu bằng hình ảnh nhân vật Mến ở tuổi xế chiều, từ đó ngược dòng ký ức về hơn 50 năm trước. Câu chuyện đưa khán giả trở lại miền Tây nghèo khó, nơi chị em Mến - Thương từng sống bình yên bên gia đình cho đến khi biến cố ập đến, cướp đi cha mẹ và đẩy họ vào vòng xoáy nợ nần, bấp bênh. Là chị cả, Mến gánh lấy trách nhiệm nặng nề, hy sinh hạnh phúc cá nhân để lo cho tương lai các em.

Đây là kiểu câu chuyện không mới, nhưng không dễ kể. Thu Trang không chọn lối đi hài hước hay giải trí thuần túy, mà đan xen đủ các gia vị cảm xúc vào một tác phẩm, đặt trọng tâm vào số phận con người và giá trị tình thân. Việc sử dụng lối kể phi tuyến tính cho thấy nỗ lực làm mới cách kể chuyện, tránh sự một chiều quen thuộc của phim gia đình truyền thống.

Một trong những điểm sáng dễ nhận thấy nhất của phim nằm ở phần hình ảnh và mỹ thuật. Không gian miền Tây xưa được phục dựng công phu, từ căn nhà mái lá ven sông, cây cầu gỗ, bến thuyền nhỏ đến cảnh phố thị Tân Châu nhộn nhịp với xe tay kéo, bảng hiệu vẽ tay, xe hơi cổ. Những khung hình này không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn góp phần tạo nên không khí hoài niệm, giúp khán giả dễ dàng nhập tâm vào câu chuyện. Tất cả cho thấy Ai Thương Ai Mến không phải một bộ phim làm cho có, mà là kết quả của quá trình đầu tư nghiêm túc, đặc biệt ở khâu bối cảnh, tạo hình, diễn xuất.

Về tổng thể, Ai Thương Ai Mến là một bộ phim xem được, chỉn chu, không gây khó chịu. Phim không tạo cú sốc, cũng không khiến khán giả phải tranh cãi gay gắt, nhưng đủ để thấy được tâm huyết của Thu Trang trong lần trở lại này. Đặt trong mặt bằng chung phim Việt cùng thể loại, đây là một tác phẩm tử tế, không hề dễ thất bại ngoài phòng vé.

Một tác phẩm ra rạp sai thời điểm và không còn là lựa chọn ưu tiên

Vậy vì sao một bộ phim tử tế như Ai Thương Ai Mến lại không thể bứt phá doanh thu? Câu trả lời nằm ở thời điểm ra rạp và thị hiếu khán giả hiện tại.

Ai Thương Ai Mến phải đối đầu trực tiếp với Avatar 3 - bom tấn quốc tế chiếm trọn suất chiếu, truyền thông và sự ưu tiên của khán giả. Bên cạnh đó, phim còn ra mắt cùng thời điểm với Thiên Đường Máu, tác phẩm khai thác đề tài lừa đảo xuyên biên giới, buôn người, lao động cưỡng bức tại Campuchia. Đây là chủ đề mang tính thời sự cao, đánh trúng mối quan tâm xã hội và tạo hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ, giúp phim nhanh chóng vượt mốc 70 tỷ đồng và giữ vững vị trí top 1 phòng vé.

Trong bối cảnh đó, Ai Thương Ai Mến gần như rơi vào thế yếu. Phim không phải bom tấn thị giác như Avatar cũng không mang màu sắc giật gân hay đề tài nóng như Thiên Đường Máu. Đầu năm vốn là thời điểm khán giả có xu hướng tìm đến những bộ phim giải trí nhẹ đầu, hoặc các tác phẩm mang tính thời sự, kịch tính. Một bộ phim bi kịch gia đình, tiết tấu khá chậm, rõ ràng không phải lựa chọn ưu tiên của số đông.

Chưa dừng lại ở đó, cách PR của phim cũng vô tình khiến tác phẩm trở nên kén khán giả hơn. Ai Thương Ai Mến được quảng bá theo hướng phim gia đình - tình cảm, nhấn mạnh bối cảnh miền Tây và hài hước của dàn diễn viên. Đây là hướng đi an toàn, nhưng lại không còn đủ sức hút trong bối cảnh hiện tại, khi dòng phim gia đình truyền thống đang dần mất ưu thế, đặc biệt với khán giả trẻ.

Thực tế, Ai Thương Ai Mến không chỉ đơn thuần là một bộ phim gia đình. Kịch bản có nhiều xung đột, các mối quan hệ chồng chéo và những nút thắt bất ngờ về số phận nhân vật. Tuy nhiên, những yếu tố này không được nhấn mạnh trong truyền thông, khiến nhiều khán giả mặc định đây là một bộ phim quen thuộc, an toàn và không quá cần thiết phải ra rạp xem ngay. Tất cả khiến Ai Thương Ai Mến rơi vào thế lưng chừng, phim không đủ nhẹ nhàng, hài hước để trở thành lựa chọn chữa lành đầu năm mới, nhưng cũng không đủ gắt để tạo cú hích phòng vé. Những ai đã xem mới nhận ra phim có chiều sâu, có nhiều cú twist bất ngờ, thông điệp thú vị hơn những gì truyền thông mang lại, nhưng định kiến ban đầu đã khiến không ít khán giả bỏ qua.

Trong thị trường điện ảnh ngày càng khắc nghiệt, chỉ làm phim tốt là chưa đủ. Thời điểm ra rạp, cách định vị khán giả và chiến lược truyền thông ngày càng đóng vai trò quyết định. Thu Trang không thất bại về nỗ lực, cũng không hoàn toàn thất bại về chất lượng. Nhưng để giữ vững vị thế phòng vé, để tự cứu được mình có lẽ điều cô cần ở lần trở lại tiếp theo là một cách kể câu chuyện táo bạo hơn, không chỉ trên màn ảnh, mà cả trong cách đưa phim đến với khán giả.