Bộ phim Gia đình trái dấu đang chiếu trên VTV3 thu hút sự chú ý của khán giả với những tình tiết "dở khóc dở cười" xoay quanh gia đình ông Phi (NSƯT Hoàng Hải đóng) và bà Ánh (NSƯT Kiều Anh thể hiện). Bên cạnh những rắc rối về kế mưu sinh, con gái, ông bà còn phải chịu đựng sự đòi hỏi vô lý đến từ cậu em trai Hoàng do diễn viên Việt Bắc thủ vai.

Trong phim, nhân vật này khiến khán giả bức xúc vì sự ích kỷ, ăn bám gia đình anh trai lại thiếu tôn trọng với chị dâu. Ngoại trừ các khoản chi tiêu hàng tháng, Hoàng còn liên tục bị lừa vay nặng lãi rồi bắt anh trai phải gánh những khoản nợ này.

Nhân vật cậu em chồng Hoàng do Việt Bắc thủ vai nhận nhiều "gạch đá"

Những màn xỉa xói, soi mói chị dâu còn "kinh khủng hơn mẹ chồng" cùng hành động đột kích lên thành phố để kiểm tra vì nghi ngờ anh trai giả nghèo đã đẩy sự ức chế của người xem lên đến đỉnh điểm. Nhiều khán giả cảm thấy phẫn nộ với sự ích kỷ của nhân vật này.

Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, một số người lại đánh giá cao dụng ý của biên kịch. Việc đẩy tính cách nhân vật đến sự cực đoan chính là cách tạo ra mâu thuẫn điển hình cho dòng phim tâm lý - hài hước. Hoàng chính là "thuốc thử" cho sự nhẫn nại của các thành viên trong gia đình ông Phi, đồng thời phản ánh một phần thực trạng về những mối quan hệ "huyết thống độc hại" vẫn tồn tại trong xã hội.

Vai diễn của Việt Bắc tạo nên nhiều tình huống hài hước cho bộ phim

Dù nhân vật bị ghét, nhưng không thể phủ nhận tài năng diễn xuất của Việt Bắc. Sau những vai diễn trước đây, nam diễn viên tiếp tục chứng minh khả năng hóa thân xuất thần, biến thành nhân vật có màu sắc riêng biệt, không trộn lẫn.

Trước khi gây ấn tượng tại Gia đình trái dấu, Việt Bắc là cái tên quen thuộc của màn ảnh nhỏ VTV. Sinh năm 1987 tại Nghệ An, Việt Bắc từng tốt nghiệp Thủ khoa đầu ra của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Khác với nhiều diễn viên đến với nghề bằng sự tình cờ, Việt Bắc đã nuôi dưỡng niềm đam mê và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ những năm trung học.

Bố của Việt Bắc là cán bộ ngành an ninh và mẹ là nữ y tá của ngành quân đội giờ đều đã nghỉ hưu, vì vậy cả hai phản đối chuyện con trai theo đuổi nghệ thuật. Tuy nhiên anh vẫn quyết định xách ba lô lên Hà Nội để thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh.

Khi mới học năm đầu đại học, Việt Bắc đã được đạo diễn mời đóng vai phụ "chàng bóng" trong phim Chạy án 2 của đạo diễn Vũ Hồng Sơn. Bước ngoặt sự nghiệp đến vào năm 2013, Việt Bắc được mời vào vai chính Xuân Tóc đỏ trong bộ phim Trò đời.

Việt Bắc từng nhiều lần tham gia chương trình "Táo quân".

Những năm qua, anh tham gia nhiều bộ phim như Đấu trí, Hương vị tình thân, Mùa hoa tìm lại, Cuộc đời vẫn đẹp sao... Trên màn ảnh, Việt Bắc thường vào những vai có chút hài hước, đểu cáng hay xấu tính. Tuy nhiên ít ai biết ngoài đời Việt Bắc lại là cán bộ công an khi đầu quân cho Nhà hát Kịch Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, Việt Bắc cũng có nhiều năm tham gia Táo quân với những vai diễn nhỏ. Tại Táo quân 2024 , Việt Bắc từng để lại nhiều ấn tượng khi vào vai trợ lý Thiên Lôi dí dỏm, hài hước.

Về đời tư, Việt Bắc kết hôn với bà xã Xuân Phương từ năm 2017. Hai vợ chồng hiện đã có 1 con trai 8 tuổi với tên thân mật là Obama và quý tử thứ 2 tên Trần Việt An (Otis), năm nay 1 tuổi.

Tổ ấm nhỏ của nam diễn viên.

Trên mạng xã hội, nam diễn viên thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ con. Mỗi dịp đặc biệt của vợ con, anh đều viết những lời chúc hết sức ngọt ngào, thậm chí làm thơ tặng những người thân thương.