Sinh năm 1987 tại Hậu Giang, Khả Như là gương mặt quen thuộc của sân khấu hài, truyền hình lẫn điện ảnh Việt. Sở hữu ngoại hình sáng, vóc dáng gợi cảm cùng lối diễn xuất tự nhiên, cô nhanh chóng ghi dấu ấn và trở thành cái tên được săn đón ở nhiều gameshow lẫn dự án phim lớn nhỏ. Không chỉ được công nhận về chuyên môn, Khả Như còn nhiều lần khiến khán giả trầm trồ vì nhan sắc ngoài đời được nhận xét là “đẹp gấp nhiều lần trên phim”, qua đó được mệnh danh là “đệ nhất mỹ nữ gợi cảm của làng hài Việt”.

Ở mảng điện ảnh, Khả Như những năm gần đây liên tục góp mặt trong nhiều dự án nổi bật như Quỷ nhập tràng (2025), Mai (2024), Live: Phát trực tiếp (2023), Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu (2023), Nhà bà Nữ (2023) và Chuyện ma gần nhà (2022), cho thấy tần suất hoạt động dày đặc cũng như khả năng biến hóa linh hoạt qua nhiều thể loại, từ hài, tâm lý đến kinh dị.

Sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, Khả Như không chỉ đứng vững với vai trò diễn viên mà còn lấn sân kinh doanh. Năm 2016, cô mua căn nhà đầu tiên tại TP.HCM, và đến năm 2019 tiếp tục tậu thêm nhà mới sau thời gian dài tích góp. Từ tháng 5/2020, Khả Như giữ vị trí giám đốc điều hành Ruby Media và BLINQ Entertainment – hai đơn vị đứng sau loạt phim ăn khách như Bằng Chứng Vô Hình, Tiệc Trăng Máu, Thiên Thần Hộ Mệnh, Tà Năng - Phan Dũng, Chị Mười Ba… Ruby Media cũng góp phần làm nên thành công cho nhiều dự án nổi tiếng khác như Trạng Quỳnh, Anh Thầy Ngôi Sao, Siêu Quậy Có Bầu, Chị Chị Em Em…

Độ giàu có của Khả Như nhiều năm qua liên tục trở thành đề tài bàn tán trong giới nghệ sĩ. Ca sĩ Ngô Kiến Huy từng thẳng thắn chia sẻ trong hậu trường một chương trình: “Tôi nói chị Khả Như giàu nhất showbiz mà không ai tin hết. Tài sản của chị Khả Như chính xác là hơn 120 tỷ. Tóm lại, Khả Như giàu nhất showbiz, tài sản trên 120 tỷ.” Dù vậy, nữ diễn viên vẫn chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận những con số này. Không chỉ riêng Ngô Kiến Huy, nhiều nghệ sĩ khác cũng “bóc mẽ” độ giàu có của Khả Như. Năm 2021, Nhã Phương gây chú ý khi tiết lộ đàn chị là một “đại gia ngầm”, thường xuyên rót tiền đầu tư cho các dự án phim, trong khi Tiến Luật cũng từng khẳng định Khả Như sở hữu khối tài sản hơn 100 tỷ đồng.

Ở một gameshow khác, khi nói về cát-xê, Ngô Kiến Huy tiếp tục nhấn mạnh: “Hiện tại, trong giới showbiz mà tôi biết được mức cát xê, chỉ có Khả Như và Sam là hai nghệ sĩ giàu nhất! Còn tôi, BB Trần, Jun Phạm làm việc vì đam mê thôi.” Tại buổi công chiếu phim 30 chưa phải là Tết, Tiến Luật cũng không ngần ngại tiếp lời: “Khả Như nó giàu từ xưa đến giờ rồi… Tài sản của Khả Như bây giờ phải trên 100 tỷ.” Ngô Kiến Huy sau đó chốt lại: “Tài sản của chị Khả Như chính xác là hơn 120 tỷ.” Nhã Phương cũng từng thừa nhận: “Khả Như giàu lắm, rất nhiều tiền và giàu có, phim nào cũng đầu tư hết… Tiền Khả Như rải khắp nơi, lúc nào cũng thấy tiền.”

Một sự thật thú vị mà không phải ai cũng để ý là trên màn ảnh, Khả Như thường đảm nhận những vai tự dìm nhan sắc. Nếu không ăn mặc xuề xoà, sến rện thì khuôn mặt cũng được hoá trang để kém sắc đi vài phần. Ở ngoài đời, Khả Như sở hữu bộ nhận diện xinh đẹp, sắc sảo và đặc biệc là thân hình nóng bỏng, vòng nào ra vòng nấy vô cùng mướt mắt.

Gần đây, Khả Như nhận được sự quan tâm lớn khi tham gia bộ phim Ai Thương Ai Mến do Thu Trang sản xuất. Cô nàng đảm nhân vai Thắm - một người phụ nữ đáng ghét, mưu mô và có tư tưởng lệch lạc. Thắm trở thành yếu tố gây ức chế bởi hàng loạt hành động "thủ đoạn" của mình. Là bạn thân của Hai Mến (Thu Trang), Thắm lại đem lòng say mê Chờ (Võ Điền Gia Huy) mãnh liệt, bất chấp việc anh đã thuộc về Thương (Trâm Anh). Không ngần ngại che giấu, Thắm chủ động tấn công Chờ, từ những tiếng gọi nũng nịu công khai trước mặt Thương đến cả màn cưỡng hôn bất chấp trong góc tối.