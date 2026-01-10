Mới đây, bộ phim Yết Hí đã chính thức ra mắt khán giả, thu hút nhiều sự chú ý. Đây là tác phẩm thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, có sự tham gia của cặp đôi Trần Tinh Húc và Lư Dục Hiểu.

Yết Hí nói về câu chuyện tình yêu giữa hai nhân vật Hồ Tu và Tiêu Trĩ Vũ. Họ gặp nhau trong thế giới ảo của trò chơi Tuyết Quốc Liệt La. Tại đây, cả hai có thể tạm thời quên đi những mệt mỏi ở cuộc sống thật, tìm thấy niềm vui cho riêng mình. Thế rồi, mối quan hệ của họ đã từ trong game dần bước ra đời thật. Cả hai giúp nhau chữa lành những vết thương lòng, viết nên một chuyện tình đẹp chốn đô thị.

Trên các trang mạng xã hội, khán giả đang dành những nhận xét tích cực cho Yết Hí. Nội dung xen lẫn giữa game và đời của Yết Hí được đánh giá là mang nhiều sự mới mẻ so với các tác phẩm ngôn tình khác được lên sóng thời gian gần đây. Bối cảnh, trang phục của phim được đầu tư. Dẫu vậy, các tình tiết ở ngoài đời thực dường như đang khá nhạt nhòa so với các tình tiết ở thế giới game.

Nhan sắc của cặp đôi diễn viên chính rất ưng mắt người xem, đặc biệt là nam chính Trần Tinh Húc. Thậm chí, không ít người còn nói rằng đây chính là bộ phim lưu giữ đỉnh cao nhan sắc của anh chàng. Về diễn xuất, Trần Tinh Húc từ khi nổi tiếng với Đông Cung đã được công nhận khả năng khắc họa nhân vật. Trong khi đó, những gì Lư Dục Hiểu thể hiện cũng ở mức xem được.

Một vài hình ảnh trong phim Yết Hí.

Một điều nữa khiến người xem thích thú với Yết Hí, đó là việc cặp đôi chính được hé lộ có tới 27 cảnh hôn. Thậm chí, đoàn phim còn tung lịch trình hôn của họ như một cách độc lạ để quảng bá cho tác phẩm.