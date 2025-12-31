Theo QQ, sau Trần Tình Lệnh bùng nổ vào năm 2019, đến nay nam diễn viên Tiêu Chiến mới có được tác phẩm gây tiếng vang toàn diện tiếp theo. Bộ phim Tàng Hải Truyện với nội dung cuốn hút gay cấn, những màn đấu trí căng thẳng và diễn xuất thăng hoa đã giúp Tiêu Chiến đạt được nhiều thành tựu.

Mới đây, Nhật Báo Nhân Dân đã thống kê Tàng Hải Truyện trở thành tác phẩm truyền hình được khán giả nước ngoài yêu thích nhất trong năm 2025. Phim được bán bản quyền tại 190 quốc gia, với hàng triệu người xem bài tỏ sự say mê theo dõi hành trình trả thù của chàng Trĩ Nô - Uông Tàng Hải, nhân vật do Tiêu Chiến thể hiện. Điểm IMDb của phim tăng vọt lên 9.5, phá kỷ lục lịch sử phim truyền hình Trung Quốc. Với sự công nhận của trang báo uy tín nhất Trung Quốc đã thêm một dốc mốc son vào bản thành tích dài của Tàng Hải Truyện.

Tàng Hải Truyện do Tiêu Chiến đóng chính bùng nổ về danh tiếng và thành tích trong năm 2025

Trước đó, Youku đã công nhận Tàng Hải Truyện là bộ phim bùng nổ mang tính hiện tượng trong năm 2025 của nền tảng này. Trang thống kê thành thích phim ảnh Maoyan cũng xác nhận Tàng Hải Truyện là bộ phim có lượt xem nhiều nhất trong tất cả các tác phẩm truyền hình lên sóng năm 2025 với 2,8 tỷ view.

Trước khi lên sóng, Tàng Hải Truyện đã phá nhiều kỷ lục. Phim đạt 9.77 triệu người đặt xem trước, đứng top 1 trong 22 năm lịch sử của nền tảng chiếu phim trực tuyến Youku. Khi ra mắt, phim vượt qua 10.000 điểm độ phổ biến trên Youku trong vòng 1 giờ lên sóng và đạt 9.800 lượt xem trong vòng 15 phút, phá vỡ kỷ lục về thời lượng ra mắt của một bộ phim cổ trang trên nền tảng này.

Tàng Hải Truyện cũng đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình được yêu thích trên Maoyan chỉ trong vòng 20 phút sau khi công chiếu và đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình trên nhiều nền tảng. Sau hơn 5 tháng kết thúc phát sóng, phim vẫn ổn định trong top 10 bảng kéo người xem mới theo tuần, hiệu ứng "đuôi dài" cực kỳ mạnh.

Về mặt thương mại, bộ phim thu hút hơn 60 thương hiệu quảng cáo, lập kỷ lục cao nhất của phim truyền hình toàn mạng trong gần 3 năm trở lại đây.

Tiêu Chiến có sự tiến bộ vượt bậc về khả năng diễn xuất và xây dựng nhân vật trong Tàng Hải Truyện

Khí chất quý phái, thanh nhã được Tiêu Chiến thể hiện rõ nét

Trong đó, nam chính Tiêu Chiến là điểm sáng của toàn bộ tác phẩm, anh nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài điển trai được coi hàng đầu Trung Quốc. Diễn xuất của nam nghệ sĩ có tiến bộ hơn các dự án trước, khả năng kiểm soát biểu cảm tốt hơn.

Tiêu Chiến sinh năm 1991, nổi danh với bộ phim Trần Tình Lệnh. Sau đó, từ một diễn viên ít người biết tới, Tiêu Chiến trở thành sao nam hot nhất giới giải trí Hoa ngữ, có người hâm mộ hùng hậu nhất, đứng đầu rất nhiều bảng xếp hạng đo độ hot của ngôi sao. Người hâm mộ cho rằng Tiêu Chiến là "kẻ thống lĩnh", nổi tiếng ở một cấp bậc hơn hẳn tất cả các ngôi sao Cbiz còn lại. Trong khi nam diễn viên mới chỉ có một phim thành danh nhưng fan đã khen ngợi Tiêu Chiến như "vị vua không ngai" của giới giải trí. Nam diễn viên cũng nhiều lần lọt top gương mặt đẹp trai nhất thế giới.

Trong Tàng Hải Truyện, Tiêu Chiến đảm nhận vai Uông Tàng Hải - con trai của Khâm thiên giám chính từng tận mắt chứng kiến cả gia tộc bị diệt môn. Sau 10 năm ở ẩn, Tàng Hải quyết định quay về kinh đô với diện mạo mới, trở thành cố vấn dưới trướng kẻ thù là hầu tước Bình Tân để tìm cách lật lại bản án năm xưa, trả lại trong sạch cho cha. Trong quá trình đó, Tàng Hải dần leo lên nấc thang quyền lực và khám phá ra nguyên nhân bí ẩn khiến cả gia đình bị sát hại.

Trong nhiều cảnh quay, Tiêu Chiến được khen đẹp như công tử quý tộc bước ra từ sách cổ