Trong số các phim Hàn đang chiếu ở thời điểm hiện tại, Luật Sư Công Ích (tựa Anh: Pro Bono) là một cái tên rất đáng chú ý. Tác phẩm có sự tham gia của Jung Kyung Ho, xoay quanh câu chuyện của nhân vật chính Kang Da Wit, một vị thẩm phán nổi tiếng trong giới. Kang Da Wit được đông đảo người dân yêu thích vì hình ảnh chỉnh tề, chính trực.

Dẫu vậy, Kang Da Wit đã bất ngờ rẽ sang một con đường không ai ngờ đến khi trở thành một luật sư công ích. Anh dẫn dắt những người đồng nghiệp trẻ tuổi non nớt, thực hiện sứ mạng bảo vệ những mảnh đời yếu thế trong xã hội.

Thuộc thể loại luật pháp - hài hước - đời sống, Luật Sư Công Ích đã thu hút người xem ngay từ đầu nhờ kịch bản vừa dễ chịu, mang tính giải trí nhưng đồng thời cũng chẳng kém phần gay cấn. Đặc biệt, kịch bản phim không bị tình trạng đầu voi đuôi chuột như một số bom tấn Hàn Quốc kết thúc phát sóng thời gian gần đây.

Càng về cuối, Luật Sư Công Ích càng trở nên gay cấn hơn những bi kịch quá khứ, thế giới nội tâm của Kang Da Wit dần được hé mở, việc anh và những người đồng nghiệp thân thiết mình từng dẫn dắt lại đứng ở thế đối đầu nhau trên tòa, những pha "bẻ lái" cực gắt từ biên kịch cũng như hành trình hạ bệ trùm cuối của các nhân vật chính. Tất cả những điều này khiến khán giả khó lòng đoán ra cái kết sớm, giữ chân họ ở lại đến cuối cùng.

Về diễn xuất, một lần nữa khán giả xem phim phải công nhận rằng Jung Kyung Ho chưa bao giờ gây thất vọng. Anh mang đến sự hài hước một cách cực duyên, nhưng cũng khắc họa trọn vẹn những đau khổ, phẫn nộ, hoài nghi, hận thù cùng sự giằng xé nội tâm của nhân vật.

Bình luận của netizen về bộ phim Luật Sư Công Ích:

- Phim hay ghê, nhất là ở khoản chỉ ra những điều vô lý trong luật pháp của Hàn Quốc hiện tại, như ở tập này là quyền miễn trừ với người trong gia đình. Đây đúng là bộ phim để người ta tham khảo những điều chưa hợp lý ở trong luật và sửa đổi. - Ôi hay thực sự, đỉnh hết cỡ luôn. Mà ngoại truyện cũng hay nữa là sao vậy trời. - Đúng là phim có cá hố đóng chưa bao giờ làm tui thất vọng, đỉnh của chóp. - Phim hay thật, gay cấn và khó đoán đến tận cuối. Xem nhiều phim Hàn Quốc rồi mà ít phim được như thế này, hoặc là đã an bài, hoặc là đã đoán trước được. - Hay dã man mà lâu có thuyết minh quá. Phim này xứng đáng viral.

Thêm một vài thông tin về thành tích của Luật Sư Công Ích, phim ghi nhận mức rating cao nhất lên tới 9,096%. Ngoài ra, xuyên suốt 11 tập đã chiếu, Luật Sư Công Ích luôn dẫn đầu đường đua rating trong khung giờ phát sóng. Trên trang Mydramalist, phim nhận điểm số 8,1/10.