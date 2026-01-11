Trong làn sóng Hallyu bùng nổ khắp châu Á, rất hiếm diễn viên ngoại quốc có thể chen chân vào thị trường phim truyền hình Hàn Quốc, chứ chưa nói đến việc đảm nhận vai chính. Thế nhưng Jiyun Kim Hương, nữ diễn viên người Việt, lại là một trường hợp hoàn toàn khác. Không xuất hiện chớp nhoáng trong những vai phụ mờ nhạt, Kim Hương từng đảm nhận vai nữ chính trong một bộ phim truyền hình dài tới 150 tập do KBS, đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc, sản xuất và phát sóng toàn quốc.

Jiyun Kim Hương tên thật là Nguyễn Thu Hương, sinh năm 1989. Trước khi bén duyên với diễn xuất, cô từng là du học sinh ngành truyền thông tại Hàn Quốc. Cơ hội đến một cách khá tình cờ khi Kim Hương bắt gặp thông tin casting trên mạng xã hội và quyết định nộp hồ sơ thử vai cho Hometown Over the Hill - Season 2 . Đây là dự án phim dài tập của KBS, đòi hỏi khả năng diễn xuất ổn định cùng năng lực sử dụng tiếng Hàn thành thạo, một rào cản lớn với diễn viên ngoại quốc. Vượt qua hơn 100 ứng viên cả người Hàn lẫn người nước ngoài, Kim Hương được chọn vào vai nữ chính: một cô dâu Việt sống tại vùng nông thôn Hàn Quốc.

Diễn xuất nhập tâm của Thiên Hương thuyết phục được nhiều khán giả Hàn Quốc

Sở hữu phát âm tiếng Hàn chuẩn cùng lối diễn tự nhiên, chân thành, Kim Hương đã khắc họa thành công một nhân vật rất đời, giàu cảm xúc. Nhân vật của cô không chỉ chạm đến sự đồng cảm của khán giả Hàn Quốc mà còn tạo nên hiệu ứng tích cực trên truyền hình, giúp bộ phim nhận được sự yêu mến rộng rãi. Vai diễn này cũng đưa Kim Hương trở thành một trong số rất ít diễn viên ngoại quốc được công nhận về thực lực diễn xuất tại Hàn Quốc.

Sau thành công của bộ phim, Jiyun Kim Hương liên tục xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình, từ các bản tin thời sự, talkshow đến gameshow. Truyền thông Hàn Quốc thậm chí gọi cô là “cầu nối văn hóa Việt - Hàn”, nhờ hình ảnh một diễn viên ngoại quốc hòa nhập tự nhiên với đời sống và văn hóa bản địa. Đáng chú ý, Kim Hương không trực thuộc bất kỳ công ty quản lý nào, không được đào tạo bài bản về diễn xuất, cũng không có mối quan hệ trong ngành giải trí. Dẫu vậy, cô vẫn tự mình duy trì được vị trí ổn định - điều không dễ dàng ngay cả với nhiều diễn viên bản xứ.

Đài truyền hình quốc gia KBS từng thực hiện một phóng sự riêng về Kim Hương với tiêu đề “Chỉ có một lần trong đời”, trong đó dành nhiều lời ngợi khen cho sự chăm chỉ, bền bỉ của nữ diễn viên, đồng thời ghi nhận việc cô đã tự mình mở ra một lối đi rất riêng tại Hàn Quốc.

Hơn 10 năm hoạt động bền bỉ tại Hàn Quốc, Jiyun Kim Hương tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án đáng chú ý. Cô tham gia One the Woman (2021) cùng Hoa hậu Hàn Quốc Honey Lee, Brain Works (2023) đóng chung với tài tử hạng A Cha Tae Hyun và The Potato Lab (2025) với sự góp mặt của Kang Tae Oh. Riêng trong One the Woman , Kim Hương còn đảm nhận nhiều phân cảnh thoại bằng tiếng Việt và trực tiếp hỗ trợ Honey Lee luyện phát âm cho các câu thoại liên quan đến nhân vật Việt Nam. Gần đây, cô có tham gia phim ngắn Mình Muốn Làm Thiếu Nhi của Bảo Tàng Thiếu Nhi Hàn Quốc sản xuất.

Song song với sự nghiệp diễn xuất, Kim Hương còn là một phiên dịch viên chuyên nghiệp. Cô từng làm việc tại Tòa án Hàn Quốc, tham gia phiên dịch cho các đoàn công tác cấp cao từ Việt Nam, đồng thời giảng dạy tiếng Hàn - Việt cho nhiều tập đoàn lớn. Việc cân bằng giữa công việc chuyên môn và hoạt động nghệ thuật cho thấy một hình ảnh nghệ sĩ bền bỉ, nghiêm túc và độc lập.

Kim Hương có thể không phải là cái tên đình đám với công chúng đại chúng. Tuy nhiên, xét về hành trình và vị thế đạt được, cô vẫn là nữ diễn viên Việt hiếm hoi trụ vững tại làng giải trí Hàn Quốc suốt hơn một thập kỷ, gần như năm nào cũng có tác phẩm mới, một ngoại lệ đặc biệt của truyền hình Hàn Quốc, nhất là với đài quốc gia KBS.