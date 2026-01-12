Sáng 12/1 (theo giờ Việt Nam), Lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 83 đã chính thức diễn ra, mở màn cho mùa giải thưởng điện ảnh - truyền hình danh giá nhất đầu năm. Như thường lệ, sự kiện không chỉ là nơi vinh danh những tác phẩm và nghệ sĩ nổi bật nhất trong năm qua, mà còn là “phép thử” quan trọng thuộc chuỗi hoạt động hàng lang cho đường đua Oscar sắp tới. Đón chào những ngôi sao hàng đầu giới giải trí, Quả Cầu Vàng năm nay tiếp tục cho thấy sức nặng và tầm ảnh hưởng đặc biệt của một trong những lễ trao giải lâu đời bậc nhất thế giới.

Một kết quả khác cũng gây nhiều tiếc nuối tại Quả Cầu Vàng lần thứ 83 chính là việc Lee Byung Hun không thể chạm tay tới chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Phim chính kịch.

Lee Byung Hun có màn thể hiện thuyết phục trong No Other Choice nhưng đành ra về trắng tay (Ảnh: Golden Globes)

Phản ứng của Lee Byung Hun khi thua Timothee Chalamet

Dù được đánh giá cao với màn hóa thân nặng ký trong No Other Choice, đại diện Hàn Quốc vẫn phải nhường bước trước Timothée Chalamet, người xuất sắc giành tượng vàng nhờ vai diễn đầy đột phá trong Marty Supreme. Việc Timothée đang ở độ chín cả về diễn xuất lẫn sức ảnh hưởng, thất bại của Lee Byung Hun dù gây đáng tiếc nhưng lại dễ hiểu, nhất là khi hạng mục năm nay còn quy tụ loạt tên tuổi sừng sỏ như George Clooney, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke hay Jesse Plemons - biến cuộc đua trở thành một trong những màn cạnh tranh khốc liệt nhất của mùa giải.

Timothée xuất sắc giành chiến thắng trước Lee Byung Hun (Ảnh: Getty Images)

Ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất, chiến thắng của Kpop Demon Hunters đã khiến người hâm mộ xứ kim chi tự hào. Trước thềm Quả Cầu Vàng lần thứ 83, bộ phim đã càn quét hàng loạt giải thưởng và đề cử quan trọng tại nhiều liên hoan phim cũng như lễ trao giải chuyên ngành, sớm được giới phê bình xem là ứng viên nặng ký cho tượng vàng. Siêu phẩm Hàn Quốc đã vượt qua loạt đối thủ sừng sỏ là Zootopia 2 - bom tấn hoạt hình của Disney, hay Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle với lượng fan toàn cầu khổng lồ.

Bộ 3 Huntr/x trong Kpop Demon Hunters (Ảnh: Getty Images)

Kpop Demon Hunters còn tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ khi chiến thắng Ca khúc gốc nhạc phim điện ảnh xuất sắc nhất với bản hit Golden. Thành tích này chính thức nâng Kpop Demon Hunters trở thành phim Hàn Quốc đầu tiên giành được 2 chiến thắng trong cùng một mùa Quả Cầu Vàng, khẳng định sức hút vượt ra ngoài khuôn khổ hoạt hình thuần túy. Đây là thành tích đến Parasite hay Squid Game cũng không thể đạt được. Chiến thắng của Kpop Demon Hunters cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của các dự án hoạt hình pha trộn văn hóa đương đại và yếu tố châu Á, đồng thời phản ánh xu hướng các giải thưởng lớn đang cởi mở hơn với những tác phẩm dám phá vỡ công thức quen thuộc của dòng phim hoạt hình truyền thống.

Ejae vừa lồng tiếng, vừa đóng vai trò sáng tác cho ca khúc Golden (Ảnh: Getty Images)

Ở mảng điện ảnh, One Battle After Another là cái tên thắng đậm nhất tại Quả Cầu Vàng 2026 khi mang về 3 giải thưởng quan trọng, trở thành bộ phim điện ảnh giành nhiều chiến thắng nhất trong đêm trao giải. Việc tác phẩm của Paul Thomas Anderson được vinh danh đồng thời ở các hạng mục lớn cho thấy dòng phim hài kịch vẫn chiếm ưu thế ở các mùa giải Quả Cầu Vàng.

One Battle After Another chiến thắng 3 hạng mục phim điện ảnh (Ảnh: CBS)

Trong khi đó, ở mảng truyền hình, Adolescence hoàn toàn áp đảo khi trở thành series giành nhiều chiến thắng nhất Quả Cầu Vàng 2026. Với 4 giải thưởng trải dài từ tác phẩm đến diễn xuất, bộ phim không chỉ chứng minh chất lượng và mức đầu tư lớn mà còn cho thấy tiềm năng vượt trội dòng phim truyền hình giới hạn trong bức tranh chung của mùa giải năm nay.

Adolescence áp đảo ở mảng truyền hình với 4 tượng vàng (Ảnh: Reuters)