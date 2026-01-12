Sáng 12/1 (theo giờ Việt Nam), Lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 83 đã chính thức diễn ra, mở màn cho mùa giải thưởng điện ảnh - truyền hình danh giá nhất đầu năm. Như thường lệ, sự kiện không chỉ là nơi vinh danh những tác phẩm và nghệ sĩ nổi bật nhất trong năm qua, mà còn là “phép thử” quan trọng thuộc chuỗi hoạt động hàng lang cho đường đua Oscar sắp tới. Đón chào những ngôi sao hàng đầu giới giải trí, Quả Cầu Vàng năm nay tiếp tục cho thấy sức nặng và tầm ảnh hưởng đặc biệt của một trong những lễ trao giải lâu đời bậc nhất thế giới.
Một kết quả khác cũng gây nhiều tiếc nuối tại Quả Cầu Vàng lần thứ 83 chính là việc Lee Byung Hun không thể chạm tay tới chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Phim chính kịch.
Phản ứng của Lee Byung Hun khi thua Timothee Chalamet
Dù được đánh giá cao với màn hóa thân nặng ký trong No Other Choice, đại diện Hàn Quốc vẫn phải nhường bước trước Timothée Chalamet, người xuất sắc giành tượng vàng nhờ vai diễn đầy đột phá trong Marty Supreme. Việc Timothée đang ở độ chín cả về diễn xuất lẫn sức ảnh hưởng, thất bại của Lee Byung Hun dù gây đáng tiếc nhưng lại dễ hiểu, nhất là khi hạng mục năm nay còn quy tụ loạt tên tuổi sừng sỏ như George Clooney, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke hay Jesse Plemons - biến cuộc đua trở thành một trong những màn cạnh tranh khốc liệt nhất của mùa giải.
Ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất, chiến thắng của Kpop Demon Hunters đã khiến người hâm mộ xứ kim chi tự hào. Trước thềm Quả Cầu Vàng lần thứ 83, bộ phim đã càn quét hàng loạt giải thưởng và đề cử quan trọng tại nhiều liên hoan phim cũng như lễ trao giải chuyên ngành, sớm được giới phê bình xem là ứng viên nặng ký cho tượng vàng. Siêu phẩm Hàn Quốc đã vượt qua loạt đối thủ sừng sỏ là Zootopia 2 - bom tấn hoạt hình của Disney, hay Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle với lượng fan toàn cầu khổng lồ.
Kpop Demon Hunters còn tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ khi chiến thắng Ca khúc gốc nhạc phim điện ảnh xuất sắc nhất với bản hit Golden. Thành tích này chính thức nâng Kpop Demon Hunters trở thành phim Hàn Quốc đầu tiên giành được 2 chiến thắng trong cùng một mùa Quả Cầu Vàng, khẳng định sức hút vượt ra ngoài khuôn khổ hoạt hình thuần túy. Đây là thành tích đến Parasite hay Squid Game cũng không thể đạt được. Chiến thắng của Kpop Demon Hunters cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của các dự án hoạt hình pha trộn văn hóa đương đại và yếu tố châu Á, đồng thời phản ánh xu hướng các giải thưởng lớn đang cởi mở hơn với những tác phẩm dám phá vỡ công thức quen thuộc của dòng phim hoạt hình truyền thống.
Ở mảng điện ảnh, One Battle After Another là cái tên thắng đậm nhất tại Quả Cầu Vàng 2026 khi mang về 3 giải thưởng quan trọng, trở thành bộ phim điện ảnh giành nhiều chiến thắng nhất trong đêm trao giải. Việc tác phẩm của Paul Thomas Anderson được vinh danh đồng thời ở các hạng mục lớn cho thấy dòng phim hài kịch vẫn chiếm ưu thế ở các mùa giải Quả Cầu Vàng.
Trong khi đó, ở mảng truyền hình, Adolescence hoàn toàn áp đảo khi trở thành series giành nhiều chiến thắng nhất Quả Cầu Vàng 2026. Với 4 giải thưởng trải dài từ tác phẩm đến diễn xuất, bộ phim không chỉ chứng minh chất lượng và mức đầu tư lớn mà còn cho thấy tiềm năng vượt trội dòng phim truyền hình giới hạn trong bức tranh chung của mùa giải năm nay.
Kết quả Quả Cầu Vàng 2025 - Hạng mục phim truyền hình
Diễn xuất hài độc thoại xuất sắc nhất – Truyền hình: Ricky Gervais
Nữ diễn viên phụ phim truyền hình giới hạn xuất sắc nhất: Erin Doherty
Nam diễn viên phụ phim truyền hình giới hạn xuất sắc nhất: Owen Cooper
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình giới hạn: Michelle Williams
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình giới hạn: Stephen Graham
Nữ chính truyền hình thể loại âm nhạc/hài kịch xuất sắc nhất: Jean Smart
Nam chính truyền hình thể loại âm nhạc/hài kịch xuất sắc nhất: Seth Rogen
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình dài tập – Chính kịch: Rhea Seehorn
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình dài tập – Chính kịch: Noah Wyle
Phim truyền hình hay nhất – Chính kịch: The Pitt
Phim truyền hình hay nhất – Nhạc kịch/ hài kịch: The Studio
Phim truyền hình giới hạn hay nhất: Adolescence
Kết quả Quả Cầu Vàng 2025 - Hạng mục phim điện ảnh:
Phim hay nhất – Phim chính kịch: Hamnet
Phim hay nhất – Nhạc kịch/Hài kịch: One Battle After Another
Phim điện ảnh không phải ngôn ngữ Anh xuất sắc: The Secret Agent
Phim hoạt hình xuất sắc nhất: Kpop Demon Hunters
Thành tựu điện ảnh và doanh thu phòng vé xuất sắc nhất: Sinners
Đạo diễn xuất sắc nhất: Paul Thomas Anderson
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Chính kịch: Timothee Chalamet
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất – Nhạc kịch/Hài kịch: Wagner Moura
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Chính kịch: Jessie Buckley
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất – Nhạc kịch/Hài kịch: Rose Byrne
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Stellan Skarsgard
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Teyana Taylor
Kịch bản hay nhất: One Battle After Another
Nhạc phim hay nhất: Sinners
Ca khúc gốc nhạc phim điện ảnh xuất sắc: Kpop Demon Hunters