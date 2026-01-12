Lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2026 chứng kiến sự quy tụ của hàng loạt tên tuổi đình đám, trong đó sự xuất hiện của Lisa (BLACKPINK) nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông và mạng xã hội. Nữ idol gây chú ý mạnh mẽ khi đến trao giải cùng hoa hậu thế giới Priyanka Chopra, nhận được nhiều lời khen về thần thái và sức hút quốc tế.

Julia Roberts với nụ cười thương hiệu đã trở thành tâm điểm của Quả Cầu Vàng 2026.

Tuy nhiên, nếu phải chỉ ra nhân vật tạo nên hiệu ứng lớn nhất bên trong khán phòng Quả Cầu Vàng 2026, cái tên được nhắc đến nhiều nhất lại là Julia Roberts. Khoảnh khắc nữ minh tinh bước lên sân khấu đã khiến không khí buổi lễ lập tức thay đổi.

Chưa cần có bất cứ phát biểu đặc biệt nào, chỉ với nụ cười đặc trưng đã làm nên thương hiệu suốt nhiều thập kỷ, Julia Roberts khiến cả khán phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Hàng loạt ngôi sao hạng A và khách mời tham dự không giấu được sự phấn khích, đồng loạt đứng dậy và dành cho cô những tràng vỗ tay không ngớt, biến khoảnh khắc ấy trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất của sự kiện.

Sự hiện diện của Julia Roberts khiến cho tất cả khách mời của sự kiện, trong đó bao gồm nhiều ngôi sao hạng A cảm thấy phấn khích.

Julia Roberts khuấy đảo lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2026.

Hiện tại, đoạn clip ghi lại bầu không khí tại khán phòng khi Julia Roberts xuất hiện nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút lượng lớn lượt xem và bình luận. Rất nhiều người đã dành những lời khen có cánh cho Julia Roberts, khẳng định cô xứng đáng với khoảnh khắc tuyệt vời này:

- Nụ cười mang tính biểu tượng nhất hành tinh. - Julia xứng đáng nhận được tràng pháo tay tán thưởng này. - Bởi vì tất cả chúng ta đều yêu mến cô ấy mà. - Chỉ cần là chính mình cũng đủ để Julia Roberts nhận được tràng vỗ tay nhiệt liệt. - Cô ấy sở hữu nụ cười hoàn hảo nhất tôi từng thấy. Nụ cười của cô ấy khiến tôi cũng tự nhiên cười theo.

Rõ ràng, không phải ngẫu nhiên mà Julia Roberts có thể trở thành cái tên hot nhất Quả Cầu Vàng 2026. Sức hút của nữ diễn viên không đến từ sự phô trương, mà nằm ở khí chất và vị thế đặc biệt mà cô đã xây dựng trong suốt sự nghiệp.

Julia Roberts từ lâu được xem là một trong những biểu tượng lớn của Hollywood với các tác phẩm kinh điển như Pretty Woman, Erin Brockovich, My Best Friend’s Wedding... Với hàng loạt vai diễn kinh điển, sự nghiệp bền bỉ cùng hình ảnh tích cực trong mắt công chúng, nữ minh tinh luôn nhận được sự tôn trọng đặc biệt từ cả khán giả lẫn giới làm nghề. Chính những giá trị ấy đã giúp mỗi lần xuất hiện của cô đều tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ.

