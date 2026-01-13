Nước đi liều mạng của Trấn Thành

Ngày 12/1, Star News đưa tin độc quyền cho biết Trấn Thành đang trong quá trình thỏa thuận để tham gia dự án điện ảnh bom tấn Thanh Kiếm Của Godumakhan – dự án từng được kỳ vọng lớn vào năm 2026 với sự góp mặt của ngôi sao hạng A Hàn Quốc Park Bo Gum và do đạo diễn Kim Han Min cầm trịch. Theo Star News, do lịch quay bị dời từ tháng 8/2025 sang năm nay, Cha Seung Won đã quyết định rút lui, và vai diễn này được đề nghị cho Trấn Thành, mở ra khả năng nam nghệ sĩ Việt Nam hợp tác cùng Park Bo Gum trong một dự án quy mô lớn của điện ảnh Hàn.

Thông tin Trấn Thành đang trong quá trình thoả thuận tham gia Thanh Kiếm Của Godumakhan khiến cư dân mạng dậy sóng

Thông tin Trấn Thành đang trong quá trình thỏa thuận để tham gia Thanh Kiếm Của Godumakhan nhanh chóng gây chấn động truyền thông không chỉ ở Việt Nam mà còn lan sang cộng đồng mạng Hàn Quốc. Việc một diễn viên Việt Nam được nhắm cho vai diễn từng thuộc về Cha Seung Won - tượng đài diễn xuất xứ kim chi - là một dấu mốc ấn tượng đối với nền điện ảnh Việt.

Tuy nhiên, phản ứng từ Knet trên các diễn đàn như Theqoo cho thấy sự hoang mang, thậm chí hoài nghi rõ rệt. Câu hỏi lặp đi lặp lại nhiều nhất không nằm ở tên tuổi Trấn Thành, mà ở bản chất của dự án: đây là phim cổ trang lịch sử Hàn Quốc, vậy vì sao lại có một diễn viên Việt Nam góp mặt?

Thanh Kiếm Của Godumakhan được giới thiệu là dự án cổ trang lấy bối cảnh ở vương quốc Goguryeo, xoay quanh cuộc chiến đẫm máu giữa các bộ tộc nhằm tranh giành thanh kiếm huyền thoại - một câu chuyện gắn chặt với lịch sử và văn hóa dân tộc của Hàn Quốc. Chính vì vậy, việc xuất hiện thông tin có diễn viên ngoại quốc tham gia đã lập tức khiến khán giả Hàn trở nên dè dặt và thận trọng hơn.

Trấn Thành nhận về không ít ánh nhìn hoài nghi từ khán giả Hàn Quốc

Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến bày tỏ sự băn khoăn về tính hợp lý của lựa chọn casting: vai diễn của diễn viên Việt Nam sẽ được xây dựng ra sao, vì sao một phim cổ trang Hàn lại thay thế diễn viên trong nước bằng nghệ sĩ nước ngoài, và vấn đề ngôn ngữ trong phim sẽ được xử lý thế nào. Với không ít Knet, sự hiện diện của một diễn viên không mang quốc tịch Hàn trong phim lịch sử dễ làm gián đoạn cảm xúc xem phim, đặc biệt nếu nhân vật đó không được xác định rõ ràng là người ngoại tộc trong bối cảnh câu chuyện.

Từ đó, một bộ phận khán giả bắt đầu suy đoán rằng nhân vật Cha Seung Won được mời ban đầu có thể là vai người nước ngoài. Đây được xem là giả thiết hợp lý và cũng là phương án giúp khán giả dễ chấp nhận hơn nếu Trấn Thành thực sự góp mặt trong một dự án cổ trang mang đậm màu sắc sử thi Hàn Quốc.

Kỳ vọng đi kèm sự hoài nghi: Nước đi liều mạng của Trấn Thành

Sau khi tìm hiểu kỹ, công chúng Hàn nhận ra Trấn Thành là nghệ sĩ có vị trí vững chắc trong nền điện ảnh Việt, vừa là diễn viên vừa là đạo diễn, đồng thời sở hữu nhiều phim đạt doanh thu kỷ lục. Điều này giúp anh được nhìn nhận là một lựa chọn có cơ sở, có nền tảng và có sự nghiên cứu từ ekip phim, dù cho Trấn Thành vẫn là gương mặt còn khá xa lạ với Knet.

Việc đặt lên bàn cân so sánh Trấn Thành và Cha Seung Won gần như là điều không thể tránh khỏi, bởi sự khác biệt giữa hai nghệ sĩ không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở khí chất, phong cách diễn xuất và vị thế lâu năm của Cha Seung Won trong lòng công chúng Hàn. Chính vì thế, khả năng Trấn Thành thay thế một tên tuổi kỳ cựu, dù mới chỉ ở mức thông tin ban đầu, vẫn khiến nhiều khán giả cảm thấy kỳ vọng dành cho dự án bị ảnh hưởng.

Trấn Thành và Cha Seung Won có sự khác biệt lớn

Trấn Thành vài năm nay đã chứng minh thực lực diễn xuất của anh không chỉ nằm ở mảng miếng gây cười. Nam nghệ sĩ nỗ lực mở rộng biên độ phim ảnh, cài cắm nhiều chủ đề đời sống - xã hội trong bức tranh tình yêu đôi lứa hay tình cảm gia đình. Đồng thời, những tác phẩm này vẫn phù hợp với đại chúng, đạt nhiều thành công thương mại. Câu hỏi đặt ra là: cổ trang - sử thi Hàn Quốc là một thể loại nằm ngoài pham vi điện ảnh Việt, và liệu Trấn Thành có thích nghi được môi trường làm phim mới hay không.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là đến thời điểm hiện tại, mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn được xác thực. Kịch bản chưa công bố, vai diễn cụ thể của Trấn Thành chưa được tiết lộ, thậm chí việc anh có chính thức nhận lời hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Liệu Trấn Thành có thích nghi được với một ekip Hàn Quốc và thể loại phim sử thi Hàn

Trong trường hợp nếu Trấn Thành thực sự đồng ý tham gia, đây rõ ràng là một nước đi liều mạng. Thành công sẽ mở ra cánh cửa hiếm hoi cho diễn viên Việt trên sân chơi điện ảnh quốc tế, đặc biệt là tại thị trường khó tính như Hàn Quốc. Ngược lại, chỉ một vai diễn không phù hợp hoặc một màn thể hiện chưa đủ thuyết phục cũng có thể khiến anh đối mặt với làn sóng phản ứng dữ dội, không chỉ từ khán giả Hàn mà cả công chúng trong nước.

Ở thời điểm hiện tại, điều duy nhất có thể khẳng định là: câu chuyện Trấn Thành và Thanh Kiếm Của Godumakhan đã vượt xa phạm vi một tin casting thông thường. Và kết cục của nước cờ này, vẫn cần thời gian để trả lời.