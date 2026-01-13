Ở tuổi 30, Timothée Chalamet tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao sự nghiệp và giấc mơ Oscar khi vượt qua loạt đối thủ nặng ký như Leonardo DiCaprio và George Clooney để giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại nhạc kịch/hài tại Quả cầu Vàng với vai diễn trong bộ phim Marty Supreme .

Cách đây vài tháng, khi lên sân khấu nhận giải của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh (SAG) cho A Complete Unknown , Timothée Chalamet tuyên bố: “Tôi muốn trở thành một trong những người vĩ đại. Tôi được truyền cảm hứng từ những huyền thoại”.

Phát ngôn này khiến anh vấp phải không ít chỉ trích vì bị cho là quá tự cao. Nhưng với nhiều người đó lại là sự thẳng thắn đáng trân trọng. Từ trước đến nay, Timothée chưa bao giờ che giấu tham vọng trong các cuộc phỏng vấn hay qua những vai diễn mà anh lựa chọn.

Chiến thắng ngọt ngào

Khi lên sân khấu nhận giải, nam diễn viên gửi lời cảm ơn đạo diễn Josh Safdie, dàn diễn viên, bố mẹ và bạn gái Kylie Jenner. “Hạng mục này quy tụ toàn những gương mặt xuất sắc. Tôi thật sự ngưỡng mộ tất cả mọi người”, anh nói với các đối thủ.

Nam diễn viên thắng giải sau bốn lần lỡ hẹn Quả cầu Vàng. Ảnh: Getty

Chiến thắng tại Quả cầu Vàng đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nam diễn viên sinh năm 1995, sau bốn lần lỡ hẹn trước đó. Anh từng được đề cử với các vai diễn trong Call Me by Your Name (2018), Beautiful Boy (2018), Wonka (2023), A Complete Unknown (2025).

Trong Marty Supreme, anh vào vai Marty Mauser, nhân viên bán giày 23 tuổi sống tại New York năm 1952, mang trong mình giấc mơ được công nhận là tay chơi bóng bàn vĩ đại nhất thế giới. Marty có tài năng thiên bẩm, nhưng với một cậu thanh niên Do Thái nghèo lớn lên ở khu Lower East Side, chỉ giỏi thôi là chưa đủ. Để có thể góp mặt tại các giải vô địch ở London hay Tokyo, Marty cần số tiền tưởng chừng như viển vông.

Marty được thể hiện là kẻ liều lĩnh, nhanh nhẹn, miệng lưỡi và gan lì. Anh bắt đầu hành trình vay mượn, lừa lọc, nịnh nọt và xoay xở đủ đường để tiến thân. Gần như suốt bộ phim, anh luôn trong tình trạng “chạy trốn”: quay sang lợi dụng bạn bè, né tránh người thân, nghĩ ra những chiêu trò mới rồi lại cuống cuồng bỏ chạy khỏi những người mình vừa lừa. Tất cả đều là hậu quả từ những rắc rối do chính anh gây ra.

Sau màn bứt phá ở Call Me by Your Name , “chàng thơ” bước vào giai đoạn thăng hoa khi gần như năm nào cũng góp mặt trong các dự án điện ảnh lớn, khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu thế hệ mới của Hollywood.

Ngoài Quả cầu Vàng, ngôi sao 30 tuổi còn giành Critics Choice Award và nhận đề cử Giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên (SAG) cho vai diễn trong Marty Supreme , tiếp tục củng cố phong độ ấn tượng trên đường đua danh hiệu.

Sự thật ít biết về "chàng thơ" của Hollywood

Mang hai dòng máu Mỹ - Pháp, Timothée Chalamet sở hữu gương mặt tinh xảo cùng khí chất lãng tử rất riêng. Anh có thể hóa thân thành chàng công tử lịch lãm trong Little Women , cũng có thể trở thành chiến binh mạnh mẽ trong Dune .

Không chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân, nền tảng gia đình nghệ thuật cũng góp phần định hướng con đường diễn xuất của anh. Mẹ và bà ngoại đều là vũ công Broadway. Ông ngoại, cậu và dì hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, còn cha anh là biên tập viên. Cả Timothée và chị gái đều trở thành diễn viên.

Gia đình gieo mầm nghệ thuật nhưng chính The Dark Knight (Kỵ sĩ bóng đêm) khi anh 12 tuổi mới là bước ngoặt. Diễn xuất xuất thần của Heath Ledger khiến anh quyết tâm trở thành diễn viên. Và anh đã không phụ lòng bản thân năm 12 tuổi, từng bước tiến lên hàng ngũ sao hạng A.

Tại Trung Quốc, khán giả quen gọi anh là “Sweet tea” (Tạm dịch: Trà ngọt) hơn là tên thật. Biệt danh này xuất phát từ cách phát âm tiếng Trung của “Timothée Chalamet” gần giống với “ngọt” và “trà”. Người hâm mộ từ đó gọi anh bằng cái tên thân mật này và chính Timothée cũng rất thích biệt danh này.

Năm 2023, Timothée Chalamet đứng đầu danh sách 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới do TC Candler bình chọn.

Nếu không làm diễn viên, Timothée từng chia sẻ anh có thể trở thành vũ công hoặc theo đuổi nghệ thuật. Ít ai biết thuở nhỏ anh từng mơ làm cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Nhờ gia đình, anh thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp và đặc biệt giỏi bóng đá.

Vẻ ngoài thư sinh khiến nhiều người nghĩ Timothée Chalamet trầm lặng, nhưng thực tế anh rất yêu thích hip-hop và rap. Thần tượng của anh là rapper Kid Cudi. Dưới nghệ danh Lil Timmy Tim, Timothée từng sáng tác nhạc. MV Statistics - bài tập môn thống kê thời trung học - từng “gây bão” mạng xã hội vì hình ảnh anh nhảy múa ngây ngô, đáng yêu. Dù chỉ được điểm D vì không đúng yêu cầu bài tập, video này cho thấy khía cạnh rất khác của nam diễn viên.

Timothée từng tham gia casting cho Spider-Man: Homecoming . Do quá căng thẳng, anh đổ mồ hôi liên tục và xin về đọc lại kịch bản. Sau buổi thử vai, anh chia sẻ: “Tôi gần như sụp đổ khi rời khỏi đó”. Cuối cùng, vai diễn thuộc về Tom Holland.

Nam diễn viên cũng từng đóng chung với Selena Gomez trong A Rainy Day in New York. Phim bị ảnh hưởng nặng nề do bê bối của đạo diễn Woody Allen. Không thể phát ngôn vì ràng buộc hợp đồng, Chalamet đã âm thầm quyên góp toàn bộ cát-xê cho các tổ chức chống quấy rối tình dục.

Anh cũng từng xuất hiện trong bom tấn Interstellar với vai con trai nhân vật của Matthew McConaughey. Tuy nhiên khi phim ra rạp, anh phát hiện thời lượng xuất hiện còn ít hơn tưởng tượng, khiến anh về nhà khóc suốt một tiếng.

Theo Celebrity Net Worth , tính đến tháng 5/2025, Timothée sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 25 triệu USD, tăng mạnh so với mức 6 triệu USD năm 2020. Chỉ trong hơn hai năm, nam diễn viên đã kiếm thêm gần 19 triệu USD nhờ loạt dự án điện ảnh đình đám, đặc biệt là Dune và Wonka .

Bên cạnh phim ảnh, nam diễn viên còn là gương mặt được nhiều thương hiệu xa xỉ săn đón. Anh được cho là nhận tới 35 triệu USD khi làm đại sứ cho nước hoa Bleu de Chanel, đồng thời được bổ nhiệm làm "Bạn thân thương hiệu" của Cartier từ năm 2021. Năm 2025, tài tử tiếp tục ký hợp đồng quảng bá với Cash App và hãng xe điện Lucid Motors, giúp gia tăng đáng kể nguồn thu ngoài điện ảnh.

Mối tình kéo dài nhất

Chuyện tình cảm của Timothée luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Anh từng hẹn hò không ít mỹ nhân Hollywood, trong đó có cả những “ái nữ” xuất thân từ gia đình danh tiếng như Lourdes Leon - con gái Madonna, Eiza González, Lily-Rose Depp - con gái Johnny Depp và nay là Kylie Jenner - ngôi sao truyền hình thực tế kiêm “bà trùm” mỹ phẩm.

Chuyện tình giữa anh và Kylie Jenner khiến không ít người tỏ ra hoài nghi về độ bền. Trái với dự đoán, cặp sao ngày càng khăng khít. Đến nay, Kylie Jenner đang là mối tình kéo dài nhất của chàng tài tử đình đám Hollywood.

Timothée và bạn gái Kylie Jenner. Ảnh: Getty

Sinh ra tại một trong những gia đình nổi tiếng và ồn ào nhất nước Mỹ, Kylie Jenner trưởng thành dưới ánh đèn máy quay của chương trình Keeping Up With The Kardashians từ khi còn rất trẻ. Dù vậy, cô lại khá kín tiếng trong đời sống riêng tư. Một nguồn tin trong ngành giải trí chia sẻ, sau khi phải trưởng thành quá sớm, việc ở bên một người như Timothée mang đến cho Kylie một mối quan hệ lành mạnh, ổn định và ấm áp.

Phong thái “cool” đậm chất New York của Timothée Chalamet được cho là đã hoàn toàn chinh phục nữ doanh nhân sở hữu khối tài sản hơn 670 triệu USD như Kylie. “Timmy là chàng trai rất ‘chất’, luôn tỉnh táo và biết mình là ai. Dù hẹn hò với Kylie, cậu ấy vẫn giữ được sự giản dị, không quên nguồn gốc của mình”, nguồn tin nói.

Cặp sao bị bắt gặp bên nhau từ tháng 1/2023 tại show thời trang ở Paris, nhưng đến tháng 9 cùng năm mới chính thức xuất hiện công khai tại concert của Beyoncé. Suốt ba năm bên nhau, họ thường xuyên đối mặt tin đồn chia tay do hiếm khi chia sẻ đời sống riêng tư.

Tháng 12/2025, cặp đôi gây chú ý tại buổi công chiếu Marty Supreme ở Los Angeles khi diện trang phục Chrome Hearts màu cam đồng điệu. Đỉnh điểm là tại Critics’ Choice Awards, Chalamet hôn Kylie trước khi lên sân khấu nhận giải. Trong bài phát biểu, anh xúc động nói: “Tôi muốn cảm ơn người bạn đời suốt ba năm qua. Anh yêu em. Anh không thể làm được điều này nếu thiếu em”. Dưới khán phòng, Kylie xúc động đáp lại: “Em yêu anh”.

Kylie Jenner là em út trong gia đình Kardashian-Jenner, sớm nổi tiếng từ tuổi teen. Cô làm mẹ ở tuổi 21 với con gái Stormi và sau đó có thêm con trai Aire với rapper Travis Scott. Cả hai chia tay vào năm 2023 và vẫn ứng xử văn minh trong việc cùng nuôi con.

Theo người thân, Timothée đã trở thành điểm tựa tinh thần cho Kylie. “Họ rất hợp nhau vì cả hai đều có xu hướng suy nghĩ nhiều. Nhưng khi ở bên nhau, họ giúp đối phương vui vẻ, nhẹ nhõm hơn” một nguồn tin thân cận với Kylie chia sẻ.