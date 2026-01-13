Triệu Lệ Dĩnh bẽ mặt vì Dương Mịch

Bộ phim truyền hình Tiểu Thành Đại Sự của Triệu Lệ Dĩnh đang gây tranh cãi lớn vì thành tích ngày càng tụt dốc. Từ khi bắt đầu lên sóng ngày 10/1, sau 3 ngày, thành tích của phim bị đánh già là thê hại, rating liên tục sụt giảm, lượt xem tăng chậm, độ hot trên nền tảng chiếu nhích từng chút một.

Tiểu Thành Đại Sự từng là dự án được mong chờ trước khi chiếu. Phim là cú bắt tay của hai ngôi sao nổi tiếng toàn Trung Quốc là Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh, ngoài ra được chỉ đạo bởi Tôn Hạo, người làm nên thành công của siêu phẩm cổ trang Khánh Dư Niên. Tuy nhiên, không ai ngờ thành tích của phim lại đi ngược như vậy.

Phim của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh càng chiếu thành tích càng đi xuống

Sự thất bại của Tiểu Thành Đại Sự khiến Triệu Lệ Dĩnh mất mặt trước kỳ phùng địch thủ Dương Mịch. Lý do là trong năm 2025, bộ phim Sinh Vạn Vật của Dương Mịch cũng chiếu trên kênh CCTV8 của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã có thành tích rất xuất sắc. Phim bùng nổ từ những tập đầu tiên, đỉnh cao tỷ suất khán giả đạt hơn 4,3%, trở thành tác phẩm đạt peak cao nhất của CCTV8 vài năm trở lại đây.

Bên cạnh đó, lượt xem của Sinh Vạn Vật cũng rất khả quan, một đường thẳng tiến, liên tục tăng nhanh. Thành công của bộ phim giúp Dương Mịch lật ngược được danh tiếng, trong khi trước đó cô từng bị chê một tháng 3 phim thất bại vào năm 2024.

Cùng chiếu trên 1 kênh, phim của Dương Mịch thành tích tốt hơn

Trong khi Dương Mịch hồi sinh một cách mạnh mẽ, Triệu Lệ Dĩnh lại sa lầy liên tiếp với hai dự án Tại Nhân Gian và Tiểu Thành Đại Sự. Tiểu Thành Đại Sự mới chỉ phát sóng được 6 tập nhưng nội dung không thu hút được khán giả. Câu chuyện về những cán bộ cơ sở xây dựng thành phố bị đánh giá khô khan, tình tiết thiếu điểm nhấn, các vấn đề nảy sinh trong quá trình xây dựng bị giải quyết qua loa, thời lượng xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh ít ỏi so với nam chính Huỳnh Hiểu Minh.

Đáng nói, đây không phải lần đầu Triệu Lệ Dĩnh thua đau khi đối đầu trực diện với kỳ phùng địch thủ Dương Mịch. Trước đó, cả hai cùng đóng nữ phụ trong phim Tương Viên Lộng, vai diễn của Dương Mịch được xây dựng chỉn chu có điểm sáng hơn. Nữ diễn viên cũng thể hiện tốt nhân vật của mình. Trong khi đó, vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh ít đất diễn trong phần một, tầm quan trọng nằm ở phần hai vì vậy cô lép vế so với Dương Mịch. Cuối cùng, Triệu Lệ Dĩnh trắng tay tại LHP quốc tế Macau, còn Dương Mịch được đề cử giải Nữ phụ xuất sắc nhất trong Tương Viên Lộng.

Triệu Lệ Dĩnh thua Dương Mịch khi đóng chung trong Tương Viên Lộng

Theo Sina, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh là đối thủ trong suốt nhiều năm. Cả hai là những nghệ sĩ hàng đầu của giới giải trí Hoa ngữ, nắm trong tay nhiều tác phẩm truyền hình bùng nổ, nổi danh khắp châu Á. Thế nhưng, hiện tại khi Dương Mịch đang quay trở lại thời kỳ hoàng kim, thì Triệu Lệ Dĩnh lại tụt dốc sau khi giành giải Thị Hậu Phi Thiên và Kim Ưng, hai giải truyền hình danh giá của Trung Quốc.

Sina nhận xét vấn đề của Triệu Lệ Dĩnh là cô xuống tay trong việc chọn kịch bản, Tại Nhân Gian bị đánh giá có đề tài mới lạ, khó xem, không phổ biến với khán giả đại chúng. Trong khi đó, Tiểu Thành Đại Sự là phim về xây dựng hạ tầng cơ sở, nhân vật của cô bị đánh giá lý tưởng hóa, khô khan, nội dung phim thiếu sự kịch tính để níu chân người xem.

Ngoài ra, khán giả Trung Quốc bình luận: "Phim thất bại Triệu Lệ Dĩnh xấu hổ một, nhưng thua trước đối thủ là Dương Mịch, cô ấy sẽ mất mặt 10".