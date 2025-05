Mỹ nhân Hàn đẹp "vượt mức Pickleball" khiến dân tình mê mệt: 1 máy siêu xinh gái, style mặc đồ cũng rất ưng

Thời điểm hiện tại, Go Yoon Jung đang là cái tên rất được quan tâm trên màn ảnh nhỏ nhờ vai nữ chính Oh Yi Young trong bộ phim Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú. Oh Yi Young vốn là một cô gái xuất thân trong gia đình giàu có những đột nhiên nghe tin phá sản. Sau đó, cô phải trở lại bệnh viện Yulje với trạng thái "chán đời", không có chút nhiệt huyết nào.

Ở bộ phim này, Go Yoon Jung một lần nữa khiến khán giả mê mẩn vì nhan sắc hoàn hảo. Không chỉ vậy, cô nàng còn mang đến một câu chuyện tình yêu hết sức dễ thương. Về mảng thời trang, vì đặc thù nhân vật nên đa phần các trang phục của Go Yoon Jung đều rất đơn giản, không cầu kỳ và ưu tiên sự tiện dụng. Tuy nhiên, không phải là không có những bộ đồ đẹp và dưới đây là 3 bộ trang phục đáng chú ý nhất của Go Yoon Jung trong phim Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú.

Varsity jacket trẻ trung

Đầu tiên là chiếc varsity jacket mà Go Yoon Jung diện ở tập 2 của bộ phim. Trang phục này có thiết kế không quá cầu kỳ nhưng trông trẻ trung và khá sành điệu. Không chỉ vậy, nó còn có thể dễ dàng phối với nhiều loại quần áo, giày dép khác nhau.

Áo len dài tay phong cách Hàn Quốc

Ở tập 5, Go Yoon Jung diện một chiếc áo len đen mang đậm phong cách Hàn Quốc với phần ống tay kéo dài tới các ngón. Trong một phân đoạn quay toàn cảnh, khán giả có thể thấy cô kết hợp chiếc áo len này với quần ống rộng cùng giày da cao gót. Đây thực sự là một gợi ý tốt để áp dụng khi nó vừa phù hợp để mặc đi làm, vừa có thể diện đi chơi.

Áo thun trễ vai nữ tính

Ở tập 6, Go Yoon Jung có phân cảnh diện chiếc áo thun trễ vai đầy nữ tính. Chiếc áo được thiết kế nhún eo để tạo điểm nhấn. Vì chiếc áo này màu đen, thế nên cô kết hợp nó với quần ống suông trắng và giày đen. Đây là một cách phối đồ cơ bản nhưng nếu khéo léo thì sẽ không bao giờ nhàm chán.

Mua đồ đẹp tương tự Go Yoon Jung ở đâu?

- Áo varsity jacket

Áo varsity jacket giống Go Yoon Jung mặc trong Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú với giá bình dân chỉ với 610.000 đồng.

- Áo len dài tay đen phong cách Hàn Quốc

Áo len dài tay đen phong cách Hàn Quốc giá rất hợp lý.

- Áo thun trễ vai nữ tính