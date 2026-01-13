Gây sốt khi đánh dấu sự trở lại của "bảo chứng phòng vé" Kiều Minh Tuấn, phim Con Kể Ba Nghe của đạo diễn Đỗ Quốc Trung đã biến rạp phim thành "bể nước mắt" khi ra mắt tại họp báo tối 12/1. Hiện tại, dự án đang nhận về nhiều lời khen ngợi từ người xem, gây xúc động từ cốt truyện xoáy sâu vào căn bệnh tâm lý day dứt đến diễn xuất không từ nào để chê của Kiều Minh Tuấn trong vai người cha đơn thân.

Phần đông khán giả đều dành lời khen nức nở cho Kiều Minh Tuấn, khẳng định anh có vai diễn để đời trong Con Kể Ba Nghe. Vào vai người cha làm nghề xiếc, lại có con mắc bệnh trầm cảm, Kiều Minh Tuấn thành công lột tả được sự dằn xé và bất lực, khiến nhiều người xem phải bật khóc tại rạp. "Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều toát lên sự nặng trĩu, làm người xem cảm nhận được nỗi đau anh phải trải qua", một cư dân mạng nhận xét.

Kiều Minh Tuấn nhận nhiều lời khen ngợi

Ngoài Kiều Minh Tuấn, một cái tên khác bất ngờ nhận được nhiều lời khen sau buổi chiếu phim là ca sĩ Phương Thanh. Trở lại với điện ảnh sau nhiều năm, Phương Thanh tiếp tục gây ấn tượng với người xem bằng vai diễn duyên dáng nhưng vẫn có chiều sâu, thậm chí còn được mong muốn tăng "đất diễn". Bên cạnh đó, vai đứa con trai bị trầm cảm của Hạo Khang cũng được đánh giá là tròn trịa, thể hiện được sự phát triển về diễn xuất của sao nhí "top server" phòng vé Việt.

Hạo Khang và Phương Thanh gây ấn tượng không kém

Với thời lượng phim ngắn, vấn đề trầm cảm được người xem nhận xét là khắc họa đủ độ đồng cảm và khéo léo, dù đây vốn không phải đề tài mới mẻ trên màn ảnh rộng. Ngoài ra, những khía cạnh về tình cha con, hay nét đẹp nghề xiếc khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Trong những review sớm từ netizen, ai nấy đều đòi đi xem diễn xiếc ngay về quá mê, đồng thời khen ngợi những cảnh chao lượn trong phim được quay tinh tế, đầy tính tôn vinh ngành nghề giải trí này.

Netizen muốn xem diễn xiếc ngay sau khi phim kết thúc

Yếu tố tình cha con, căn bệnh trầm cảm... được khắc họa khéo léo, lấy nước mắt

Hiện tại, Con Kể Ba Nghe có thể được xem là phim Việt đầu tiên "khai pháo" cho năm 2026. Đánh dấu sự trở lại của Kiều Minh Tuấn sau thời gian dài chạy show truyền hình, Con Kể Ba Nghe xoay quanh những mâu thuẫn giữa hai cha con Thái và Minh. Thái làm nghề xiếc để mưu sinh và có tiền nuôi con, nhưng Minh lại đang rơi vào những bi kịch tuổi vị thành niên và chứng bệnh trầm cảm. Ngoài việc tập trung vào tình thân, phim còn được ekip đạo diễn Đỗ Quốc Trung tri ân ngành xiếc nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Con Kể Ba Nghe sẽ có suất chiếu sớm từ ngày 14/1, và chính thức công chiếu vào ngày 16/1/2026.