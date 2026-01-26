Tối 25/1, Our Golden Days chính thức phát sóng tập 50, cũng là tập cuối cùng. Thay vì khép lại hành trình 50 tập bằng cảm xúc trọn vẹn, bộ phim lại hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ khán giả vì loạt tình tiết bi kịch bị đánh giá là gượng ép, phá hỏng toàn bộ trải nghiệm xem phim.

Ở giai đoạn cuối, Our Golden Days chứng kiến chuỗi bi kịch khi nam chính bị bệnh nan y.

Cụ thể thì ở hồi kết, nam chính Lee Ji Hyeok rơi vào tình trạng nguy kịch vì mắc bệnh nan y. Em trai anh - người đang giữ vai trò giám hộ đã vội vàng gọi điện cho cha. Người cha vì quá hoảng loạn đã băng qua đường để bắt taxi và không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Kết cục, ông qua đời sau khi hiến tạng cho chính con trai mình.

Nam chính sống sót, người cha ra đi, một chuỗi bi kịch được đẩy lên cao trào đến mức khiến không ít khán giả chỉ biết bật cười chua chát. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận mỉa mai gọi đây là cao trào bi kịch kiểu cưỡng ép, thậm chí có những người còn dùng từ lố bịch để miêu tả cái kết của bộ phim.

Nam chính sau cùng được cứu sống, nhưng người cha lại qua đời. Rõ ràng, đây không thể nào coi là một kết thúc có hậu.

Trong phần bình luận, khán giả bày tỏ sự thất vọng và tức giận, cho rằng cái kết đã phá hỏng toàn bộ hành trình 50 tập mà họ kiên nhẫn theo dõi. Không ít người thẳng thắn nhận xét 80 phút cuối cùng đúng nghĩa là lãng phí thời gian, hay càng về cuối càng giống như đang cố ép người xem phải khóc.

Cho những ai chưa biết, Our Golden Days xoay quanh Lee Ji Hyeok - một người đàn ông tài giỏi, thành công cả trong công việc lẫn tình cảm. Anh chủ động, lạnh lùng nhưng vẫn có khiếu hài hước. Sau khi chạm đáy cuộc đời, Ji Hyeok dần tìm ra ý nghĩa thật sự của cuộc sống, bên cạnh những người thân quen như Ji Eun O và Park Seong Jae.

Ji Eun O là cô gái lạc quan, tràn đầy năng lượng, làm quản lý quán cà phê kiêm nhà thiết kế nội thất. Từng đơn phương Lee Ji Hyeok và bị từ chối, nhưng cô vẫn chọn ở lại bên anh. Trong khi đó, Park Seong Jae là người bạn thân lớn lên trong gia đình giàu có, dù bề ngoài ung dung, lịch thiệp nhưng sâu bên trong lại mang cảm giác cô độc, bị giằng xé giữa tình yêu và tình bạn.

Trước khi lên sóng, Our Golden Days từng được xem là niềm hy vọng số một của đài KBS, khi dự án có sự tham gia của đạo diễn Kim Hyung Suk và biên kịch So Hyun Kyung - bộ đôi từng đứng sau thành công của My Golden Life với rating lên đến 45,1%. Thế nhưng, khi tập 50 khép lại, thứ đọng lại trong lòng khán giả không phải là dư vị ấm áp của những ngày tháng vàng son, mà là sự thất vọng đến tột cùng.