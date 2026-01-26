Những ngày qua, vẻ đẹp của nữ diễn viên Choi Jung Won trong phim Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng lại được khán giả chú ý trở lại. Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao một nhan sắc có thể sánh ngang với Kim Tae Hee, Son Ye Jin, Song Hye Kyo mà giờ đây lại vắng bóng trên màn ảnh xứ Hàn. Trong khi cô từng nổi tiếng khắp châu Á, thậm chí còn được khán giả Trung Quốc hoan nghênh.

Choi Jung Won trong phim Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng được khán giả nhớ lại

Nhan sắc rực rỡ như đóa hồng nhung của cô sau 20 năm vẫn khiến người xem đắm say

Choi Jung Won sinh năm 1981, nổi tiếng với vai diễn cô con gái thứ ba Mi Chil trong bộ phim truyền hình đình đám Nàng Công Chúa Nổi Tiếng . Khác với chị cả mạnh mẽ, chị hai nhẫn nhịn, em út hiểu chuyện, Mi Chil là cô con gái thứ ba kiêu kỳ, chuyên gia gây rắc rối vì tính cách công chúa có phần ích kỷ.

Thế nhưng, khán giả dù ghét bỏ nhân vật Mi Chil nhưng lại không thể không xiêu lòng trước vẻ đẹp rực rỡ của Choi Jung Won. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt trứng ngỗng tinh xảo nhưng phúc hậu. Đường nét trên khuôn mặt của cô mềm mại, đôi mắt nâu ướt át như nước hồ mùa thu, làn da trắng sứ, nụ cười rạng rỡ tạo nên cảm giác mong manh, cuốn hút. Gương mặt của Choi Jung Won mang theo cảm giác vô tội khiến cho người đối diện không thể giận nếu nữ diễn viên trót làm sai và xuống nước xin lỗi.

Thậm chí, vì Choi Jung Won quá đẹp, nhiều khán giả còn cho rằng đạo diễn đã bật bộ lọc làm đẹp riêng cho cô. Bởi vì Choi Jung Won dường như ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những người khác, khiến các bạn diễn trong phim hoàn toàn lu mờ. Thậm chí, không sai khi nói trong phim Choi Jung Won đảm nhiệm vai trò làm đẹp, làm công chúa, làm mình làm mẩy.

Mi Chil có tính cách khó ưa nhưng nhan sắc tuyệt đối là mỹ nhân

Khi bộ phim Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng lên sóng, tên tuổi của Choi Jung Won ngay lập tức nổi tiếng khắp châu Á. Nhờ vai diễn này, Choi Jung Won được khán giả bầu chọn là Nữ diễn viên xuất sắc và Ngôi sao được khán giả yêu thích của đài KBS năm 2006. Sức ảnh hưởng của nhân vật Mi Chil thậm chí còn vượt ra ngoài khuôn khổ của bộ phim. Từ phong cách thời trang, làm tóc của Mi Chil đều trở thành xu hướng của các cô gái trẻ. Choi Jung Won cũng được ví là "tiểu Lee Young Ae" và được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao lớn của màn ảnh Hàn Quốc.

Thời điểm đó, Choi Jung Won được nhiều ngôi sao nam trong giới bày tỏ niềm ngưỡng mộ. Nữ diễn viên cũng trở thành ngôi sao quảng cáo được săn đón. Tên tuổi của cô còn vươn sang cả Trung Quốc và nhận được vô số lời khen của khán giả xứ tỷ dân.

Nữ diễn viên được đánh giá xứng danh là "công chúa"

Tuy nhiên, những lời tâng bốc tán dương có lẽ đã làm Choi Jung Won lạc lối. Nữ diễn viên bị cho là có thái độ ngôi sao, thiếu hợp tác với các bạn diễn, hành xử hách dịch trên phim trường. Vì lẽ đó, cô bị giới sản xuất phim Hàn Quốc tẩy chay. Thời điểm từ 2011-2013 Choi Jung Won không có tác phẩm mới, trong khi đáng ra đây là khoảng thời gian nữ diễn viên phải tích cực củng cố danh tiếng của mình.

Khi không được trọng dụng tại quê nhà, Choi Jung Won quyết định dấn thân sang Trung Quốc để tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, nữ diễn viên không thành công. Rào cản ngôn ngữ và cách làm việc khiến Choi Jung Won không tìm được những dự án tốt. Cô chỉ có thể hoạt động nhờ danh tiếng của những bộ phim nổi tiếng từ trước.

Mặt khác, Choi Jung Won còn bị nghi ngờ có hoạt động quảng cáo cho vay tiền không hợp pháp. Điều này cũng phần nào ảnh hưởng tới danh tiếng của nữ diễn viên.

Choi Jung Won vướng tai tiếng tỏ thái độ ngôi sao với đồng nghiệp

Sai lầm lớn hơn của nữ diễn viên Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng là cô quyết định đụng chạm vào gương mặt hoàn hảo của mình. Trong một sự kiện tại Hàn Quốc và năm 2015, khán giả bất ngờ khi thấy nhan sắc của Choi Jung Won thay đổi khá nhiều. Một số người cho rằng thời kỳ đẹp đỉnh cao của Choi Jung Won khá ngắn, khi cô gầy hơn dễ dẫn đến sự thay đổi ngoại hình. Cũng có người tiếng nuối vì nhan sắc nữ diễn viên không còn như xưa, nét rạng ngời, tinh tế đã không còn nữa, chỉ còn lại gương mặt mang đậm dấu vết can thiệp thẩm mỹ.

Hiện tại, Choi Jung Won sống ẩn dật và gần như không xuất hiện trước truyền thông. Nữ diễn viên vướng các tin đồn đã chuyển hướng sang buôn bán bất động sản, mở quán cà phê,... Tuy nhiên, công ty quản lý cho biết cô chỉ muốn nghỉ ngơi và dành thời gian cho riêng mình.