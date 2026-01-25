Sau thành công kéo dài hơn hai thập kỷ của loạt phim điện ảnh, Harry Potter chính thức được HBO "tái sinh" dưới dạng series truyền hình dài tập. Dự án được xây dựng lại hoàn toàn từ nguyên tác của J.K. Rowling, với tham vọng bám sát tiểu thuyết hơn, đào sâu thế giới phù thủy và những nhân vật từng bị lược bỏ trên màn ảnh rộng. Ngay từ khi công bố, series đã khiến cộng đồng Potterhead toàn cầu dõi theo từng động thái, đặc biệt là danh tính dàn cast cho những vai diễn biểu tượng.

Sau thời gian dài giữ kín thông tin, danh tính diễn viên thủ vai Chúa tể Hắc ám Voldemort được hé lộ. Và cái tên khiến mạng xã hội dậy sóng không ai khác chính là Cillian Murphy. Thông tin này được tiết lộ một cách khá vô tình từ chính Ralph Fiennes, nam diễn viên gạo cội từng gắn liền với hình tượng Voldemort trong thương hiệu phim điện ảnh đình đám. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Complex, khi được hỏi về việc ai sẽ kế nhiệm mình ở phiên bản truyền hình, Ralph Fiennes đã thẳng thắn chia sẻ: "Tôi nghe nói vai diễn của tôi đã có người tiếp nối rồi, đúng không nhỉ? Tôi nghĩ Cillian Murphy rất tuyệt. Một lựa chọn cực kỳ tốt."

Ngay khi cái tên Cillian được nhắc đến, không ít fan đồng loạt cho rằng đây là một lựa chọn quá "chuẩn bài" cho nhân vật phản diện đáng sợ nhất thế giới phù thủy. Không thể phủ nhận, Ralph Fiennes đã tạo nên một Voldemort mang tính biểu tượng suốt hơn một thập kỷ. Phiên bản Voldemort của ông mang màu sắc kịch tính, cường điệu, đậm chất sân khấu, với giọng nói rít lên đầy ám ảnh và phong thái của một chúa tể độc tài. Phiên bản Voldemort do Cillian đảm nhận được kỳ vọng sẽ mang đến cảm giác lạnh sống lưng ngay từ ánh nhìn, nặng tính nội tâm và bí hiểm - đúng tinh thần nhân vật được miêu tả trong tiểu thuyết của J.K. Rowling.

Sở hữu gương mặt góc cạnh, ánh mắt xanh lạnh lẽo mang cảm giác u ám, cùng dáng vẻ trầm tĩnh khó đoán, Cillian được xem là hình mẫu Voldemort ngoài đời thực trong trí tưởng tượng của nhiều fan truyện, thậm chí còn điển trai và toát ra vibe tàn bạo hơn. Màn thể hiện xuất sắc của anh trong siêu phẩm Peaky Blinders, Red Eye hay Batman Begins đã nói lên tất cả, rằng Cillian có thể biến thân vào những vai phản diện hay phản anh hùng, gai góc rất tốt.

Nhiều fan nhận xét, Cillian có lợi thế ngoại hình và khí chất phù hợp hơn với miêu tả Voldemort trong truyện: thông minh, tàn nhẫn, thao túng cảm xúc và luôn toát ra sự đe dọa vô hình. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng visual của tài tử "ăn đứt" cả nguyên tác điện ảnh, và rất có thể sẽ trở thành Voldemort được yêu thích nhất từ trước đến nay - đặc biệt khi anh vốn đã luôn có một cộng đồng người hâm mộ trung thành xuyên suốt nhiều năm đóng phim.

Series Harry Potter phiên bản truyền hình do HBO sản xuất được xác nhận sẽ chuyển thể lại toàn bộ 7 phần truyện, mỗi cuốn tương ứng với một mùa phim. Điều này mở ra cơ hội khai thác sâu hơn các tuyến nhân vật, đặc biệt là Voldemort, chúa tể độc ác có quá khứ phức tạp bậc nhất vũ trụ phù thuỷ của J.K. Rowling.