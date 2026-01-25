Mới đây, thông tin Lư Dục Hiểu và Đàn Kiện Thứ cùng góp mặt trong dự án cổ trang Sao Không Chung Thuyền Sang Sông nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Sáng ngày 25/1, lễ khai máy của phim chính thức diễn ra với sự tham gia của cặp đôi nam nữ chính.

Lư Dục Hiểu và Đàn Kiện Thứ xuất hiện tại lễ khai máy của Sao Không Chung Thuyền Sang Sông. Đây là dự án cổ trang cấp S+ đầu tiên mà Lư Dục Hiểu được đóng vai nữ chính.

Những hình ảnh đầu tiên tại buổi khai máy và tạo hình nhân vật được tung ra ngay lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ. Lư Dục Hiểu tiếp tục ghi điểm với tạo hình cổ trang thanh tú, dịu dàng nhưng không kém phần kiên cường. Trước đó không lâu, nữ diễn viên từng gây sốt với bộ ảnh cổ trang phong cách thời Chiến Quốc, vì vậy khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào lần trở lại này.

Cả biển người hâm mộ đến để cổ vũ tinh thần cho cặp đôi diễn viên cũng như toàn bộ đoàn phim.

Trong khi đó, Đàn Kiện Thứ vẫn giữ vững danh xưng mỹ nam cổ trang của mình. Sau dấu ấn khó quên với vai Tương Liễu trong Trường Tương Tư, nam diễn viên tiếp tục khiến người xem trầm trồ với diện mạo lạnh lùng, khí chất quyền mưu trong dự án mới.

Sao Không Chung Thuyền Sang Sông được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Tiện Ngư Kha, lấy bối cảnh thời loạn thế đầy biến động. Phim xoay quanh Nam Y, một cô gái mồ côi lớn lên giữa cảnh đời khốn khó. Mọi thứ thay đổi khi cô gặp Chương Nguyệt Hồi, chàng trai đã mang đến cho cô những hạnh phúc ngắn ngủi giữa cuộc đời tăm tối. Thế nhưng sau 2 năm, Chương Nguyệt Hồi đột ngột rời đi, chỉ để lại cho nàng một chiếc vòng ngọc nứt vỡ.

Dù không hiểu vì sao, thế nhưng một cô gái nhỏ bé như Nam Y vẫn quyết tâm đi tìm Chương Nguyệt Hồi bằng được. Để rồi, định mệnh đưa nàng gặp gỡ Tạ Khước Sơn, kẻ bị cả thiên hạ căm ghét vì thông đồng với giặc, phản bội đất nước.

Khắp gầm trời này, không ai hiểu được lòng Tạ Khước Sơn, một người phải đi trên con đường gian nan nhất, đau khổ nhất. Tạ Khước Sơn đã quen với đau khổ, cho đến khi Nam Y xuất hiện, trở thành ánh sáng dịu dàng len lỏi vào bóng đêm trong lòng hắn.

Với nội dung nặng chiều sâu tâm lý, bối cảnh loạn thế cùng dàn diễn viên đáng để kỳ vọng, đặc biệt là nam chính Đàn Kiện Thứ, Sao Không Chung Thuyền Sang Sông hứa hẹn sẽ trở thành một trong những dự án cổ trang đáng chú ý nhất thời gian tới.